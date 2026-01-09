Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Người dân Hà Nội có thể nộp phạt giao thông trực tuyến qua ứng dụng iHanoi

LINH LÊ

HHTO - Người dân Hà Nội hiện có thể chủ động tra cứu, xác nhận vi phạm và nộp phạt giao thông hoàn toàn trực tuyến thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi. Việc số hóa quy trình xử phạt giúp tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục và tăng tính minh bạch trong quản lý trật tự an toàn giao thông.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, cùng với việc Trung tâm Điều khiển giao thông chính thức vận hành từ giữa tháng 12/2025, hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu đăng ký phương tiện và dữ liệu công dân. Khi phát hiện hành vi vi phạm giao thông, hệ thống sẽ tự động ghi nhận hình ảnh, xác định chủ phương tiện và gửi thông báo vi phạm trực tiếp tới ứng dụng iHanoi.

Người dân sau khi đăng nhập iHanoi có thể truy cập mục liên quan đến giao thông để kiểm tra thông tin vi phạm, bao gồm thời gian, địa điểm, lỗi vi phạm và hình ảnh kèm theo. Trường hợp đồng ý với nội dung thông báo, người vi phạm xác nhận trực tiếp trên ứng dụng. Nếu có thắc mắc hoặc không đồng thuận, người dân vẫn có thể đến cơ quan Công an để đối chiếu theo quy định.

ihanoi-la-gi-1501105735.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Trên cơ sở xác nhận của người vi phạm, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản vi phạm hành chính dưới dạng điện tử và gửi lại qua iHanoi. Người dân kiểm tra nội dung biên bản, thực hiện ký số ngay trên ứng dụng mà không cần đến trụ sở làm việc của cơ quan chức năng. Sau đó, quyết định xử phạt hành chính sẽ tiếp tục được gửi trực tuyến.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình nộp phạt được tích hợp ngay trên iHanoi. Người vi phạm có thể thanh toán tiền phạt thông qua mã QR hoặc các hình thức thanh toán điện tử được kết nối sẵn trên hệ thống. Sau khi thanh toán thành công, biên lai điện tử được hiển thị và lưu trữ trên ứng dụng, đồng thời dữ liệu chấp hành xử phạt được tự động cập nhật.

Cơ quan Công an sẽ căn cứ dữ liệu này để hoàn tất các thủ tục liên quan như xác nhận đã chấp hành quyết định xử phạt, xử lý việc trả lại giấy tờ, tang vật hoặc gỡ thông báo cảnh báo đăng kiểm đối với phương tiện vi phạm, nếu có.

Việc triển khai tra cứu và nộp phạt vi phạm giao thông qua iHanoi được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực giao thông tại Hà Nội. Hình thức này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần giảm áp lực cho các đơn vị xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, mở rộng phạm vi áp dụng và tăng cường kết nối dữ liệu, hướng tới mục tiêu xử lý vi phạm giao thông “không giấy tờ, không tiếp xúc, toàn trình trên môi trường số”.

ok.jpg
LINH LÊ
Theo Công an TP Hà Nội
#Giao thông #Hà Nội #nộp phạt #iHanoi #ứng dụng

Cùng chuyên mục