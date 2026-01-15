Fan boylove rần rần vì NuNew và Keng Harit xuất hiện trong Người Đẹp Và Quái Lạ

HHTO - Sở hữu dàn diễn viên ngôi sao cùng “chất hài” đặc trưng Thái Lan, Người Đẹp Và Quái Lạ (Beauty And The Beat) đang là một trong những bộ phim Thái được khán giả mong đợi nhất hiện nay.

Người Đẹp Và Quái Lạ xoay quanh Plaifun, một diva đình đám của thập niên 90, từng bán được hơn 2 triệu album và sở hữu bản hit tiếng Anh Beauty In You gây tiếng vang khắp châu Á. Tuy nhiên, những tin đồn và thị phi trong làng giải trí buộc cô phải lui về ở ẩn. Sau 7 năm vắng bóng, Plaifun quyết định tái xuất với tham vọng lấy lại hào quang đã mất.

Trong concert trở lại, nhà tài trợ đặt ra yêu cầu phải có “nhân tố bán vé” thì mới đồng ý rót vốn cho cô. Trước áp lực đó, Plaifun lựa chọn hợp tác với nhóm nhạc thần tượng Gen Z mới nổi TAKHLI, gồm Pitta P., Laila và Copter với hy vọng sức hút của nhóm sẽ giúp cô chinh phục nhà tài trợ và khán giả. Tuy nhiên, mọi thứ dần “hoá điên” với Plaifun khi cô nhận ra TAKHLI thực chất là một nhóm nhạc quái lạ, thích chiêu trò, không xứng danh là ca sĩ thực thụ.

TAKHLI thực chất là một nhóm nhạc quái lạ, thích chiêu trò

Plaifun âm mưu loại TAKHLI khỏi concert bằng cách bắt tay với “át chủ bài” Alex Kim - ngôi sao Hàn Quốc đang có sức ảnh hưởng trên toàn cầu. Từ đây, sân khấu concert biến thành cuộc giằng co tranh giành spotlight, mở ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, vừa châm biếm sâu cay về giới showbiz, vừa mang đậm màu sắc hài hước đặc trưng của điện ảnh Thái Lan.

NuNew đóng vai em út của nhóm nhạc

Đáng chú ý, sự tham gia của NuNew cho thấy bước chuyển mình của nam diễn viên khỏi hình ảnh quen thuộc trong dòng phim boylove Thái Lan. Trước đó, NuNew từng gây dấu ấn với loạt phim Ánh Dương Sau Hoàng Hôn (After Sundown, 2023), Cutie Pie The Series (2022 - 2023), The Next Prince (2025),... khi đóng cặp cùng Zee Pruk. Với vai Copter - được mệnh danh là “Hoàng tử T-Pop” với giọng hát cao đến mức có thể làm vỡ kính., NuNew thử sức ở màu vai hài hước, phóng đại và giàu tính châm biếm, qua đó thể hiện nỗ lực làm mới bản thân và mở rộng phạm vi diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Keng Harit cực đẹp trai

Tương tự NuNew, Keng Harit cũng là gương mặt quen thuộc của dòng phim boylove Thái Lan, ghi dấu ấn với khán giả qua tác phẩm Khemjira Phải Sống Sót (2024 - 2025) nhờ hình ảnh nam tính và nét diễn tinh tế. Trong Người Đẹp Và Quái Lạ, sự xuất hiện của Keng Harit góp phần khuấy động không khí hài hước của bộ phim, đồng thời mối quan hệ giữa nhân vật Alex Kim và nữ chính Plaifun hứa hẹn mở ra một bí mật thú vị, mang đến những cung bậc cảm xúc bất ngờ trên màn ảnh.