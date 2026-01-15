Conan bị chê mất chất vì tình tiết "cợt nhả", nạn nhân khổ nhất phim là đây

Cụ thể trên mạng xã hội Threads, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự hoang mang của mình trước một tập phim Thám Tử Lừng Danh Conan mới ra mắt gần đây. Trong tập 1016 mang tên Vụ án cắm trại kỳ quái, nạn nhân Keidai Kosaki không chỉ mất mạng bởi 1 trong 3 nghi phạm là bạn thân, người yêu của mình, mà còn trải qua những đợt "hành hạ" dở khóc dở cười, trở thành một trong những nạn nhân "khổ nhất" loạt phim.

Cảnh phim Conan trong tập 1016 - Vụ án cắm trại kỳ quái khiến khán giả hoang mang.

Trong cảnh phim Conan, để đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và qua mặt hướng điều tra, các nghi phạm đã làm rối tung hiện trường, từ việc kéo lê nạn nhân sang chỗ khác đến cả... hóa trang cho nạn nhân. Vợ nạn nhân - Kyoko đã nhét càng cua vào miệng anh để đánh lạc hướng điều tra, trong khi Hiroshi - bạn của nạn nhân thì vẽ bậy lên mặt anh. Còn cô gái đeo kính Mika thì viết dòng ghi chú "hung thủ là vợ tôi" rồi để vào tay nạn nhân để chối tội.

Sau cùng, hung thủ thật sự là cô gái đeo kính Mika. Bên cạnh những hành động kỳ quặc của dàn nghi phạm, động cơ của hung thủ lại càng "dị" hơn khi Mika quyết định cho Keidai "đăng xuất" chỉ vì năm xưa khi còn yêu nhau, Keidai không chịu ăn món cua mà Mika chuẩn bị, dù cho anh dị ứng với loại thực phẩm này. Conan đã vén màn bí mật nhưng khán giả được phen không biết nên khóc hay cười trước vụ án kỳ lạ, "cợt nhả" nhất mà thương hiệu này từng ra mắt.

Nạn nhân đã bỏ mạng nhưng vẫn bị kéo lê, hóa trang, nhét càng cua vào miệng.

Bộ ba nghi phạm dùng mọi cách để đẩy tội cho nhau, khiến Conan cũng "cạn lời".

Trên mạng xã hội, cư dân mạng dành nhiều lời chê bai cho tập phim 1066 của Thám Tử Lừng Danh Conan, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy phim đang "mất chất" so với trước đây. Nhiều người bày tỏ sự bất lực với biên kịch khi có thể viết nên những tình tiết khiên cưỡng, kỳ lạ thế này.

Trong khi đó, một số khác cho rằng nên thông cảm cho đội ngũ sản xuất anime vì đây là những tập filler (tức không có trong truyện gốc, được làm ra để lấp vào chỗ trống cốt truyện) nên nội dung có thể bị "mì ăn liền", không hay bằng những tập truyện gốc.

Là một trong những thương hiệu anime quốc dân, Thám Tử Lừng Danh Conan vẫn đối mặt với nhiều tranh cãi. Những chủ đề về chất lượng đồ họa đi xuống, tỉ lệ thân hình nhân vật kỳ lạ, hàng loạt tình tiết phi lý xuất hiện hoặc quá nhiều những vụ án kém chất lượng được lên sóng khiến người xem ngày càng chán nản, chỉ mong phim lẫn truyện của Gosho Aoyama sớm có cái kết thỏa lòng.