U23 Việt Nam vào bán kết: Thẻ vàng có được xóa không, đối thủ tiếp theo là ai?

Phương Thảo
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau chiến thắng kịch tính trước U23 UAE để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích bởi màn trình diễn quả cảm, mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt liên quan tới vấn đề thẻ phạt.

Theo điều lệ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) áp dụng tại VCK U23 châu Á 2026, thẻ vàng không được xóa sau vòng bảng, mà vẫn được giữ nguyên hiệu lực sang vòng tứ kết. Điều này đồng nghĩa, những cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng sẽ bước vào tứ kết trong tình trạng “báo động”, chỉ cần nhận thêm một thẻ nữa sẽ bị treo giò ở trận bán kết nếu đội nhà đi tiếp.

Trước trận gặp U23 UAE, U23 Việt Nam từng đối diện nguy cơ lớn về mặt lực lượng khi có 7 cầu thủ đã dính thẻ vàng từ vòng bảng. Áp lực càng tăng khi trận tứ kết diễn ra căng thẳng, với cường độ va chạm cao và kéo dài tới hai hiệp phụ.

z7438682762627-56eb661a2c3e1ac-2163-1788-1768586121jpg.jpg
Minh Phúc (số 21) mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cùng các đồng đội. (Ảnh: Ted Trần)

Tuy nhiên, điểm tích cực là các học trò của HLV Kim Sang-sik đã thi đấu rất kỷ luật, tỉnh táo trong suốt 120 phút, qua đó tránh được nguy cơ mất người ở vòng tiếp theo.

Theo quy định của AFC, toàn bộ thẻ vàng đơn lẻ sẽ được xóa sau khi vòng tứ kết khép lại nếu họ không phải nhận thêm án phạt nào trong trận đấu đó. Điều này đồng nghĩa, khi bước vào bán kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ sở hữu “bảng kỷ luật sạch".

Đây được xem là tin cực vui với ban huấn luyện U23 Việt Nam. Việc không bị tổn thất lực lượng giúp đội bóng áo đỏ có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật, đồng thời giảm áp lực tâm lý cho các trụ cột ở trận bán kết - nơi tính chất căng thẳng và mức độ tranh chấp chắc chắn sẽ còn được đẩy lên cao hơn.

615439097-1213318681002043-4634307224237845138-n.jpg
Tỷ lệ thắng của HLV Kim Sang Sik và U23 Việt Nam tại các giải đấu chính thức vẫn đang là 100%. (Ảnh: VFF)

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt nhân sự, việc xóa thẻ còn phản ánh sự trưởng thành trong lối chơi của U23 Việt Nam. Trước một đối thủ mạnh như U23 UAE, đội bóng vẫn duy trì được sự quyết liệt cần thiết nhưng không vượt quá giới hạn, cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc và bản lĩnh thi đấu ngày càng được cải thiện.

Với lợi thế lực lượng đầy đủ và tinh thần hưng phấn sau chiến thắng ở tứ kết, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục viết nên hành trình đáng nhớ tại U23 châu Á 2026. Đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết sẽ được xác định sau cuộc đối đầu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc diễn ra vào tối 17/1.

coverfb-9866.jpg
Phương Thảo
#U23 Việt Nam #U23 châu Á 2026 #bán kết #thẻ vàng #bóng đá #xóa thẻ vàng bán kết

