Tứ kết U23 châu Á: AFC đánh giá U23 Việt Nam - U23 UAE, đội nào "cửa trên"?

Linh Lê (tổng hợp)

HHTO - Trước thềm trận tứ kết Giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra những nhận định đáng chú ý, trong đó đánh giá đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế nhất định so với đối thủ đến từ Tây Á.

Theo phân tích của AFC, U23 Việt Nam bước vào vòng tứ kết với phong độ rất cao sau khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 5 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần. Thành tích ấn tượng này giúp “Những chiến binh sao vàng” trở thành một trong những đội thể hiện tốt nhất ở giai đoạn vòng bảng, qua đó được xếp vào nhóm ứng viên tiềm năng cho tấm vé vào bán kết.

Trong khi đó, U23 UAE chỉ giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng sau 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Dù sở hữu nền tảng thể lực tốt, lối chơi giàu tốc độ cùng nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đại diện Tây Á vẫn bị AFC đánh giá là chưa thực sự ổn định trong cách vận hành lối chơi.

Đáng chú ý, siêu máy tính của AFC dựa trên các dữ liệu thống kê về phong độ, hiệu suất ghi bàn, khả năng phòng ngự và lịch sử thi đấu đã đưa ra dự đoán khá bất ngờ khi cho rằng U23 Việt Nam có tới khoảng 88% cơ hội giành chiến thắng và tiến vào bán kết. Tỷ lệ này phản ánh niềm tin lớn vào sự ổn định và tính kỷ luật trong lối chơi của đội bóng áo đỏ.

u23-viet-nam-2-1-u23-u23-kyrgyzstanjpg.jpg
U23 Việt Nam.

AFC cũng nhấn mạnh điểm mạnh của U23 Việt Nam nằm ở hệ thống phòng ngự chắc chắn, khả năng chuyển trạng thái nhanh và tinh thần thi đấu gắn kết. Thủ môn Trung Kiên cùng hàng phòng ngự đang tạo được sự an tâm, trong khi tuyến trên cho thấy sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định.

Dù vậy, AFC cũng lưu ý rằng U23 UAE vẫn là đối thủ không dễ bị đánh bại, nhất là trong các trận đấu loại trực tiếp, nơi yếu tố bản lĩnh và kinh nghiệm có thể tạo ra khác biệt. Lịch sử đối đầu ở cấp độ U23 cũng chưa ủng hộ U23 Việt Nam, điều buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải duy trì sự tập trung tối đa.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 được dự báo sẽ rất căng thẳng, nhưng với những gì đã thể hiện từ đầu giải, U23 Việt Nam đang được AFC và giới chuyên môn đánh giá cao hơn trong cuộc đua giành vé vào bán kết U23 châu Á.

coverfb-9866.jpg
#U23 Việt Nam #U23 UAE #Tứ kết châu Á #AFC #bóng đá châu Á #chuyên môn bóng đá #giải U23 châu Á 2026

