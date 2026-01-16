Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Kiên của U23 Việt Nam và thủ môn U23 UAE: Ai có tỷ lệ cứu thua tốt hơn?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Qua những gì mà thủ môn Trung Kiên của U23 Việt Nam và thủ môn của U23 UAE đã thể hiện trước tứ kết U23 châu Á 2026, có thể thấy ai đang “nhỉnh” hơn về một yếu tố quan trọng là tỷ lệ cứu thua? Điểm mạnh khác biệt của mỗi người là gì?

U23 Việt Nam và U23 UAE bước vào vòng tứ kết với cách sử dụng thủ môn khá khác nhau.

Với U23 Việt Nam, Trần Trung Kiên là lựa chọn xuyên suốt vòng bảng và khán giả đều thấy Trung Kiên đã thể hiện xuất sắc ra sao. Sau 3 trận vòng bảng, U23 Việt Nam chỉ phải chịu 1 bàn thua dù các đội đối phương đã có tổng cộng 13 cú sút trúng đích. Riêng ở trận cuối vòng bảng, U23 Saudi Arabia đã có 7 cú sút trúng đích và Trung Kiên cản phá thành công cả 7, góp phần quan trọng vào chiến thắng 1-0 của đội.

Như vậy, ở vòng bảng, Trung Kiên đạt tỷ lệ cứu thua khoảng 92% (12/13), là tỷ lệ rất cao, cho thấy phản xạ cực tốt của anh.

trungkien.jpg
Thủ môn Trung Kiên đang là một "chốt chặn" vững chắc ở khung thành của U23 Việt Nam. Ảnh: TPO.

Còn U23 UAE lại không dùng một thủ môn trong cả ba trận vòng bảng. Ở trận gặp U23 Nhật Bản, U23 UAE sử dụng Adli Mohamed và để thua 0-3 (nhưng cũng phải nói là U23 Nhật Bản rất mạnh, nên mức độ thử thách cao hơn). Còn trong hai trận gặp U23 Qatar và U23 Syria, người giữ khung thành cho U23 UAE là Khalid Tawhid. Với 2 trận đó, Tawhid phải đối mặt với tổng cộng 8 cú sút trúng đích và chỉ để lọt lưới 1 bàn, tỷ lệ cứu thua là khoảng 87,5% (7/8), con số này cũng là rất ấn tượng.

Như vậy, nếu chỉ nhìn vào số liệu quan trọng là tỷ lệ cứu thua thì Trung Kiên đang nhỉnh hơn. Nhưng Tawhid cho thấy anh giữ khung thành cũng rất hiệu quả, lại mới bắt 2 trận nên thể lực rất tốt.

tawhid.jpg
Tawhid cũng được coi là một thủ môn giỏi. Ảnh: AFC.

trận tứ kết, nếu Tawhid tiếp tục được lựa chọn (các trang tin thể thao đang nghiêng về khả năng này) thì cuộc so tài giữa 2 thủ môn hứa hẹn sẽ rất cân bằng, với mỗi bên có lợi thế riêng. Và với những gì đã thể hiện, Trung Kiên khiến người hâm mộ có niềm tin rõ ràng rằng U23 Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng cho thử thách trước mắt.

ft1473.jpg
Thục Hân
