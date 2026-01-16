Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngày mai Hà Nội dễ có mưa, bao giờ đợt không khí lạnh tiếp theo về miền Bắc?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ở Hà Nội đã khá ẩm rồi và các mô hình đều cho thấy ngày mai sẽ có mưa, nên khả năng chính xác là cao. Dự báo khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh và trời hết ẩm, giảm nhiệt?

Hà Nội đang ấm lên rõ rệt dù trời vẫn nhiều mây. Sáng nay, 16/1, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 19oC, là gần như hết rét rồi. Cùng thời điểm ngày mai, dự báo nhiệt độ tương ứng là 20oC, có thể gọi là lạnh chứ không rét nữa.

Chiều nay Hà Nội rất ấm, nhưng nhiệt độ cảm nhận có thể chênh lệch ở các khu vực khác nhau trong thành phố và tùy vào việc có hửng nắng hay không. Nếu trời hửng nắng, nhiệt độ cảm nhận có thể lên mức 27 - 28oC; còn nếu nhiều mây đến mức không có nắng thì nhiệt độ sẽ ở khoảng 25 - 26oC, đều là ấm lên đáng kể.

temp-jan16-1500.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 16/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày mai, 17/1, dự báo là ngày ẩm nhất trong đợt ẩm này, như đã đề cập trong một bản tin trước. Hiện tại, các mô hình lớn (ICON của Đức, ECMWF của châu Âu và GFS của Mỹ) đều dự báo ngày mai Hà Nội có mưa, nhưng chủ yếu là mưa nhỏ, tập trung vào buổi sáng, có thể trên phạm vi hẹp chứ không phải mưa đồng thời toàn thành phố, lượng mưa ít. Dự báo mưa là rất khó chính xác 100% nên sáng mai người dân nếu phải ra ngoài thì cứ mang theo đồ che mưa hoặc áo khoác chống thấm nước.

rain-jan17-am.jpg
Dự báo mưa nhỏ rải rác ở nhiều khu vực tại miền Bắc vào sáng mai, 17/1. Những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Từ giờ đến đầu tuần sau thì ban ngày ở Hà Nội vẫn ấm. Phải đến khi có đợt không khí lạnh tiếp theo về thì nhiệt độ mới giảm.

Dự báo khoảng đêm 21/1 hoặc sáng 22/1, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tiếp theo. Hiện tại các mô hình chưa thống nhất về mức độ rét trong thời gian đó, nên chưa chắc chắn ở Hà Nội có rét bằng đợt không khí lạnh vừa rồi không. Tuy nhiên, các dự báo cho thấy đợt không khí lạnh tới đây sẽ tương đối ẩm chứ không gây hanh khô nữa.

ft1473.jpg
Thục Hân
