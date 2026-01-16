Trọng tài “Vua thẻ” bắt trận U23 Việt Nam - U23 UAE: Tỷ lệ rút thẻ thế nào?

HHTO - Người cầm còi chính trong trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE là trọng tài Heidari Payam, người Iran. Ông Payam được nhiều trang tin thể thao gọi là “Vua thẻ”. Vì sao lại như vậy và tỷ lệ rút thẻ của ông Payam, nhất là thẻ đỏ, là thế nào?

Ông Heidari Payam, người Iran, là trọng tài chính điều khiển trận tứ kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 UAE. Theo nhận xét của các trang tin thể thao thì ông Payam có phong cách rất nghiêm khắc, dứt khoát, nên hay được gọi là “Vua thẻ”.

Vậy tỷ lệ rút thẻ của trọng tài Payam trong các trận đấu thế nào mà ông có “biệt danh” đó?

Theo thống kê toàn cầu của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế được đăng trên trang Football Observatory (Đài quan sát Bóng đá), thì trong bóng đá chuyên nghiệp, trung bình số thẻ vàng ở mỗi trận là 4,42 thẻ, còn thẻ đỏ thì khá hiếm, chỉ 0,25 thẻ/trận.

Những con số tương ứng ở các giải thuộc AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) thì thấp hơn: Trung bình là 3,82 thẻ vàng và 0,18 thẻ đỏ mỗi trận.

Trọng tài Payam đã bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan. Ảnh: TPO.

Nhưng với trọng tài Heidari Payam thì các con số này cao hơn đáng kể. Theo Sofascore, ông Payam rút trung bình 3,85 thẻ vàng và 0,24 thẻ đỏ mỗi trận (thông tin được đăng trên báo Thanh Niên). Như vậy, trung bình cứ khoảng 4 trận mà ông Payam bắt chính thì có một cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Đồng thời, trọng tài người Iran cũng có tỷ lệ thổi phạt đền khá cao: 61 lần, tức là trung bình gần 0,27 quả penalty/trận. Con số này ở các giải đấu thì khá khác nhau, riêng ở các giải của Anh là 0,23.

Khi bắt chính trận U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan, ông Payam đã rút 3 thẻ vàng (trong đó 2 thẻ cho U23 Việt Nam) và có thổi một quả phạt đền, khiến các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik có bàn mở tỷ số.

Chính vì “mạnh tay” rút thẻ như trên nên ông Payam được truyền thông và người hâm mộ bóng đá gọi là “Vua thẻ”.

HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ trên sân tập. Ảnh: Tedtran TV.

Với một trọng tài nghiêm khắc như vậy điều khiển trận tứ kết thì các cầu thủ càng cần chơi kỷ luật hơn, tránh phạm lỗi hoặc phản ứng mạnh. Và nếu U23 Việt Nam giữ được sự tỉnh táo và lối chơi chặt chẽ như đã thể hiện trong các trận vòng bảng thì đội bóng của chúng ta lại có thể có tâm lý thoải mái hơn do sự công bằng trong phong cách cầm còi của ông Payam.

Trận tứ kết U23 Việt Nam - U23 UAE sẽ diễn ra lúc 22h30’ hôm nay, 16/1.