U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc hay U23 Uzbekistan thì "dễ" vào Chung kết hơn?

HHTO - Sau khi vượt qua U23 UAE trong trận tứ kết kịch tính, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc hoặc U23 Uzbekistan ở vòng bán kết giải U23 châu Á 2026. Trong những lần U23 Việt Nam từng gặp 2 đội này thì tỷ lệ thắng - thua thế nào? Và điều đó cho thấy đội nào có thể là đối thủ "dễ thở" hơn, để tăng khả năng U23 Việt Nam vào Chung kết?

Hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 đang diễn ra hết sức ấn tượng. Sau khi vượt qua U23 UAE ở trận tứ kết với tỷ số 3-2 (bàn thắng "chốt hạ" được ghi trong hiệp phụ), U23 Việt Nam tiến vào vòng bán kết và sẽ gặp một trong hai đội: U23 Trung Quốc hoặc U23 Uzbekistan.

Vậy dựa trên lịch sử đối đầu thì trong 2 đội trên, đội nào có thể được coi là đối thủ "nhẹ" hơn để U23 Việt Nam có cơ hội tiến vào Chung kết cao hơn?

U23 Việt Nam đang thể hiện xuất sắc ở giải U23 châu Á 2026. Ảnh: Tedtran TV.

Theo trang AiScore, lịch sử đối đầu với U23 Uzbekistan cho thấy U23 Việt Nam không dễ vượt qua đội bóng này. Trong 6 lần chạm trán, U23 Uzbekistan thắng 3 và hòa 3, tức là U23 Việt Nam chưa thắng U23 Uzbekistan lần nào. Trong 6 trận đó, tổng số bàn thắng của U23 Uzbekistan cũng vượt trội (11 bàn so với 4 bàn của U23 Việt Nam).

Cũng theo AiScore, U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc (đúng vậy, là các đội U22 chứ không có các con số của U23, nhưng cũng tương tự) đã gặp nhau 3 lần, trong đó có 2 lần hòa và một lần U22 Việt Nam thắng (có những nguồn viết rằng 2 đội đã gặp nhau 4 lần, và cũng đều là U22 Việt Nam thắng hoặc hòa).

Chắc chắn các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần quật cường ở trận bán kết. Ảnh: Tedtran TV.

Như vậy, nếu xét về tỷ lệ thắng - thua trong lịch sử đối đầu, nhiều người có thể nói là nếu gặp U23 Trung Quốc ở bán kết thì U23 Việt Nam sẽ dễ tiến tới trận Chung kết hơn. Tuy nhiên, trên thực tế thì đã vào đến vòng loại trực tiếp, đội nào cũng quyết tâm, nên gặp đội nào cũng là thử thách. Hơn nữa, trong bóng đá thì rất khó nói trước được.

Còn nếu nhất định so sánh thì chỉ có thể nói là nếu gặp U23 Trung Quốc, có lẽ các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có một chút lợi thế về tâm lý so với việc gặp U23 Uzbekistan mà thôi. Dù sao, U23 Việt Nam đang thể hiện rất tốt, giờ có lẽ là lúc toàn đội sẽ theo dõi trận U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan (18h30' ngày 17/1) để hiểu rõ hơn về đối thủ của mình và chuẩn bị chiến thuật cho trận bán kết vào ngày 20/1.

Thục Hân
