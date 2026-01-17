Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đời sống

Đời sống

Google News

Trào lưu "2026 là năm 2016 mới" gây bão mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ bắt trend

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Cư dân mạng đang được dịp hoài niệm với trào lưu "2026 là năm 2016 mới", đưa mạng xã hội trở về 10 năm trước.

Năm 2026 đã qua 17 ngày nhưng trên mạng xã hội gần đây, không ít người lại đang sống trở lại năm 2016, tức đúng 1 thập kỷ trước. Trào lưu thú vị mang tên "2026 là năm 2016 mới" (hay "2026 is the new 2016") đang khiến cư dân mạng khắp thế giới thích thú khi là "chuyến tàu" hoài niệm trở về những điều tuyệt vời từng diễn ra vào thời điểm 10 năm trước.

2026-is-the-new-2016-trend-is-ki.jpg
"Năm 2026 là năm 2016 mới" trở thành trào lưu mới.

Cụ thể trên trang cá nhân của mình, cư dân mạng đã đăng tải những hình ảnh của bản thân vào năm 2016. Đó có thể là ảnh chụp, cách chỉnh ảnh "bắt trend" thời đó, hoặc một trào lưu, ca khúc, bộ phim... từng gây sốt vào năm đó. Thậm chí, các nghệ sĩ hoặc thương hiệu lớn cũng đã bắt đầu "đu trend". Đặc biệt, Instagram - một trong những nền tảng có sự thay đổi khủng vào năm 2016 (công cuộc thay đổi toàn bộ logo và bộ nhận diện) cũng đăng tải sự quan tâm dành cho trào lưu "2026 là năm 2016 mới" này.

11.jpg
33.jpg
b.jpg
Nhiều thương hiệu, nghệ sĩ... bắt đầu gia nhập trend.

Vậy năm 2016 có gì mà ai cũng hoài niệm? Điểm qua sơ nét, đó không chỉ là năm mà Instagram thay đổi logo ứng dụng, mà còn là khi BLACKPINK chính thức ra mắt khán giả lần đầu tiên. Đây cũng là năm mà Stranger Things - loạt phim thành công nhất Netflix lên sóng mùa đầu tiên, và trùng với thời điểm mà trò chơi Pokémon GO ra mắt và trở thành cơn sốt toàn cầu.

6786.jpg
blackpink1.jpg
unnamed-1024x682jpgavif.jpg
Nhiều dự án đình đám ra đời trong năm 2016.

Những bản hit gây sốt năm 2016 chủ yếu thuộc thể loại Pop và EDM, như Sorry, Love Yourself của Justin Bieber, Closer của The Chainsmokers, hay cơn sốt album 1989 của Taylor Swift. Và nếu bạn vẫn chưa quên, hiện tượng PPAP (Pen Pineapple Apple Pen) cũng xuất hiện vào năm này.

Tại Việt Nam, năm 2016 là năm "ngập hit" với những Phía Sau Một Cô Gái của SOOBIN, Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP, Sau Tất Cả của ERIK, Ngốc của Hương Tràm, hay Bống Bống Bang Bang của nhóm 365.

q0bxhlkhbfpxhedv4kv9apsplppbzdv9.jpg
bbb.jpg
Những bản hit V-Pop từng khuấy động năm 2016.

Ngoài âm nhạc hay phim ảnh, 2016 còn là thời điểm rộ lên phong cách selfie trước gương, chụp ảnh cùng đèn đóm, chụp ảnh phong cách hè nhiệt đới (những hàng cây, bầu trời với filter màu nóng), hay check-in với trà sữa. Phong cách thời trang thời điểm này được ưa chuộng là dạng quần jean bó, choker đeo cổ hay sự lớn mạnh của "thần kinh giày" - tên gọi cộng đồng yêu thích giày sneaker. Hoặc đơn giản hơn, chiếc filter "cún" của Snapchat cũng một thời được cư dân mạng ưa chuộng.

613118121-18560197804019875-5214.jpg
22.jpg
565604763-17924939460148344-5899.jpg

Hiện tại, trào lưu "2026 là năm 2016 mới" đã cập bến mạng xã hội Việt Nam. Đây là dịp để cư dân mạng nhìn lại 10 năm, xem bản thân đã thay đổi ra sao và có những kỷ niệm nào về thời thanh xuân tươi đẹp mà có lẽ bản thân cũng đã quên.

ddd.jpg
littlequanzzz.jpg
aaa-9283.jpg
a.jpg
s.jpg
Trào lưu "2026 là năm 2016 mới" đã đến Việt Nam.
608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều (Tổng hợp)
#trào lưu TikTok #trào lưu mạng xã hội #2026 là năm 2016 mới #Trend TikTok #Instagram #hoài niệm

