Văn Khang - đội trưởng U23 Việt Nam: Một thủ lĩnh ở kỹ thuật, tư duy lẫn tinh thần

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - Với chuỗi chiến thắng bùng nổ tại giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đang được kỳ vọng cho ngôi vị cao nhất. Bên cạnh Đình Bắc hay Trung Kiên, cái tên Khuất Văn Khang - đội trưởng của U23 Việt Nam cũng là tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Không chỉ vì vai trò dẫn dắt trên sân cỏ, Khuất Văn Khang còn "gây sốt" với cách phát biểu điềm tĩnh, chững chạc trước truyền thông.

img-4023.jpg

Rạng sáng 17/1, sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE, Khuất Văn Khang đã đại diện cả đội U23 Việt Nam để trả lời phỏng vấn truyền thông. Thay vì nói về khoảnh khắc cá nhân, anh nhấn mạnh tinh thần của tập thể: "Động lực duy nhất của toàn đội là vì màu cờ bên ngực trái. Đấy là động lực để toàn đội thi đấu cũng như là hướng tới những mục tiêu cao, để chào mừng Đại hội Đảng tại Việt Nam".

Cách diễn đạt súc tích nhưng đầy tinh tế này của Khuất Văn Khang đã được cộng đồng mạng khen ngợi rộng rãi, cho thấy tinh thần trách nhiệm của một thủ lĩnh thực thụ. Phỏng vấn của anh cùng đài VTV được chia sẻ khắp nơi trên mạng xã hội, với nhiều lời khen ngợi cho phong thái của đội trưởng U23 Việt Nam.

Chia sẻ của Khuất Văn Khang trên sóng truyền hình. Nguồn: VTV

Sinh năm 2003 tại Phúc Thọ, Hà Nội, Khuất Văn Khang bén duyên với trái bóng tròn khi gia nhập Hệ thống đào tạo trẻ của Viettel từ năm 2013, trải qua nhiều cấp độ đội tuyển trẻ trước khi trở thành trụ cột của lứa U23 Việt Nam. Ở cấp CLB, Văn Khang thi đấu cho Thể Công Viettel và giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa. Sau khi được gọi lên đội tuyển Việt Nam, anh từng khoác áo U15, U16, U20 và hiện tại là U23 Việt Nam.

img-4024.jpg

Ngoài ra, Khuất Văn Khang hiện đang là cầu thủ duy nhất từng tham gia 3 mùa giải liên tiếp của U23 châu Á. Ở lượt trận vòng bảng gặp U23 Kyrgyzstan của mùa giải năm nay, chính anh là người bước lên trên chấm 11m mở tỉ số, ghi dấu ấn quan trọng trong chiến thắng 2-1 của đội nhà.

Không chỉ có bàn thắng, Khuất Văn Khang còn làm tốt vai trò dẫn dắt cả đội, giữ vai trò kết nối các tuyến, điều phối nhịp độ và giữ nhịp đội bóng trong những thời điểm then chốt. Anh được nhiều chuyên trang thể thao, đặc biệt ngay cả AFC đánh giá là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của U23 Việt Nam, nhấn mạnh về sự thông minh, khả năng chiến đấu và tinh thần lãnh đạo của anh ở tuyến giữa.

img-4018.jpg

Còn trong trận Tứ kết đầy kịch tính với U23 UAE, đội trưởng Văn Khang vẫn thể hiện vai trò "đầu tàu" rõ nét khi giữ cho lối chơi cho cả đội ổn định trong suốt 120 phút nghẹt thở. Sự điềm tĩnh và khả năng ứng biến của anh khiến nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ, đồng thời khẳng định một thủ lĩnh ở kỹ thuật, tư duy lẫn tinh thần.

Trên mạng xã hội, Khuất Văn Khang lại khá kín tiếng, không thường đăng tải hình ảnh đời thường như các đồng đội khác. Anh thường đăng tải ảnh thi đấu, đoạt giải cùng đội hoặc những khoảnh khắc chiến thắng đầy tự hào.

img-4020.jpg
img-4019.jpg
img-4021.jpg
img-4022.jpg
Những hình ảnh đời thường hiếm hoi của Khuất Văn Khang.
608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều (tổng hợp)
#Khuất Văn Khang #U23 Việt Nam #U23 Châu Á 2026 #đội tuyển U23 Việt Nam

