Trùng hợp đặc biệt giữa Trung Kiên của U23 Việt Nam và thủ môn U23 Trung Quốc

HHTO - Trước trận bán kết U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên (U23 Việt Nam) và Li Hao (U23 Trung Quốc) đều gây ấn tượng mạnh mẽ. Đặc biệt, còn có một sự trùng hợp hiếm có giữa 2 thủ môn này, cho thấy trận bán kết sắp tới sẽ là cuộc so tài đáng chú ý giữa họ.

Như vậy là U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc ở trận bán kết U23 châu Á 2026. Trong một trận đấu quan trọng thế này thì toàn đội, từ hàng công đến hàng thủ đều phải tập trung 100%. Và khán giả nếu xem các trận của giải này chắc chắn đã chú ý đến 2 thủ môn: Trung Kiên của U23 Việt Nam và Li Hao (Lý Hạo) của U23 Trung Quốc.

Có thể thấy cả hai thủ môn đều thể hiện rất xuất sắc trong các trận vừa qua. Và giữa họ có một điều trùng hợp thú vị: Trung Kiên và Li Hao đều có 7 pha cản phá thành công trong một trận đấu. Mà đó đều là tổng số cú sút trúng mục tiêu của đội đối phương trong trận đấu đó, tức là 2 thủ môn này đều cản phá thành công toàn bộ các cú sút trúng mục tiêu của đối phương. Thật là sự trùng hợp hiếm có trong một giải đấu.

Trung Kiên của U23 Việt Nam. Ảnh: AFC.

Cụ thể, trong trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan, với 7 pha cản phá thành công và sự bình tĩnh ở loạt luân lưu, Li Hao góp phần quan trọng giúp U23 Trung Quốc giành quyền vào bán kết. Không những vậy, ở vòng bảng, Li Hao giữ sạch lưới cả ba trận, trở thành một trong những thủ môn nổi bật nhất giải.

Còn Trung Kiên đã có 7 pha cản phá thành công những cú sút trúng đích của U23 Saudi Arabia tại vòng bảng. Dù U23 Saudi Arabia không mạnh bằng U23 Uzbekistan và mức độ ép sân cũng không dồn dập bằng, tính chất của trận đấu vòng bảng cũng khác với trận tứ kết, nhưng tài năng của Trung Kiên vẫn là rất đáng chú ý bởi trận với U23 Saudi Arabia là trận quyết định ngôi đầu bảng của U23 Việt Nam.

Vì vậy, ở trận bán kết, phong độ, bản lĩnh của Trung Kiên và Li Hao sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với mỗi đội.

Li Hao của U23 Trung Quốc. Ảnh: TPO.

Trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30' ngày 20/1.