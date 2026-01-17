Trọng tài đã bỏ qua lỗi nặng của cầu thủ U23 UAE trong trận với U23 Việt Nam?

HHTO - Được đặt biệt danh là "Vua thẻ" nhưng dường như trọng tài người Iran đã khá nhẹ tay ở một vài trường hợp trong trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Đặc biệt, một pha phạm lỗi của cầu thủ U23 UAE được cho là khá nặng, khiến cầu thủ U23 Việt Nam rất đau và ngã ra sân nhưng lại không bị trọng tài rút thẻ.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại tứ kết giải U23 châu Á 2026 được điều khiển bởi trọng tài chính người Iran, ông Heydari Payam. Trọng tài này được truyền thông gọi là “Vua thẻ” vì có tỷ lệ rút thẻ cao hơn mức trung bình của các giải đấu thuộc AFC.

Thế nhưng ông Payam dường như đã bỏ qua một lỗi không nhỏ của một cầu thủ U23 UAE.

Ở phút thứ 45 của trận đấu, khi tỷ số đang là 1-1, cầu thủ số 5 của U23 UAE là Matar Zaal (Al-Shamsi) đã vào bóng rất mạnh, va chạm với Xuân Bắc, khiến Xuân Bắc bị đau và ngã ra sân.

Đây là video:

Nguồn: TV360 YouTube.

Video cho thấy cầu thủ UAE không chạm bóng trước mà tác động trực tiếp vào chân trụ khiến Xuân Bắc mất thăng bằng và ngã. Phút thứ 46, Xuân Bắc được thay bằng Nguyễn Thái Quốc Cường.

Thế nhưng trọng tài chính đã không rút thẻ với cầu thủ UAE.

Theo Điều 12 trong Luật Bóng đá của IFAB (Hội đồng Điều Hành Liên đoàn Bóng đá Thế giới), thì các hành vi như lao vào, nhảy vào, cản chân… đều có thể bị phạt. IFAB phân biệt rõ: Những hành vi trên nếu ở mức liều lĩnh - khi cầu thủ coi thường nguy hiểm đối với đối phương - thì bị phạt thẻ vàng; còn nếu dùng lực hơn mức cần thiết và đe dọa an toàn đối phương thì có thể bị truất quyền thi đấu (nhận thẻ đỏ).

Trọng tài không rút thẻ cho Matar (U23 UAE) trong tình huống này. Ảnh: TV360.

Có thể thấy, trong tình huống ở phút thứ 45 như trên, pha lao vào của Matar ít nhất cũng có thể được xem là phạm lỗi ở mức liều lĩnh. Nhưng theo ghi nhận của các trang trực tiếp bóng đá như FotMob và BeSoccer thì không có thẻ nào cho Matar cho tình huống này. Rất có thể trọng tài đã coi đây chỉ là lỗi ở mức bất cẩn mà thôi.

Dù sao, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc. Tại bán kết, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc hoặc U23 Uzbekistan.