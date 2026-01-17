Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Trọng tài đã bỏ qua lỗi nặng của cầu thủ U23 UAE trong trận với U23 Việt Nam?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Được đặt biệt danh là "Vua thẻ" nhưng dường như trọng tài người Iran đã khá nhẹ tay ở một vài trường hợp trong trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Đặc biệt, một pha phạm lỗi của cầu thủ U23 UAE được cho là khá nặng, khiến cầu thủ U23 Việt Nam rất đau và ngã ra sân nhưng lại không bị trọng tài rút thẻ.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại tứ kết giải U23 châu Á 2026 được điều khiển bởi trọng tài chính người Iran, ông Heydari Payam. Trọng tài này được truyền thông gọi là “Vua thẻ” vì có tỷ lệ rút thẻ cao hơn mức trung bình của các giải đấu thuộc AFC.

Thế nhưng ông Payam dường như đã bỏ qua một lỗi không nhỏ của một cầu thủ U23 UAE.

Ở phút thứ 45 của trận đấu, khi tỷ số đang là 1-1, cầu thủ số 5 của U23 UAE là Matar Zaal (Al-Shamsi) đã vào bóng rất mạnh, va chạm với Xuân Bắc, khiến Xuân Bắc bị đau và ngã ra sân.

Đây là video:

Nguồn: TV360 YouTube.

Video cho thấy cầu thủ UAE không chạm bóng trước mà tác động trực tiếp vào chân trụ khiến Xuân Bắc mất thăng bằng và ngã. Phút thứ 46, Xuân Bắc được thay bằng Nguyễn Thái Quốc Cường.

Thế nhưng trọng tài chính đã không rút thẻ với cầu thủ UAE.

Theo Điều 12 trong Luật Bóng đá của IFAB (Hội đồng Điều Hành Liên đoàn Bóng đá Thế giới), thì các hành vi như lao vào, nhảy vào, cản chân… đều có thể bị phạt. IFAB phân biệt rõ: Những hành vi trên nếu ở mức liều lĩnh - khi cầu thủ coi thường nguy hiểm đối với đối phương - thì bị phạt thẻ vàng; còn nếu dùng lực hơn mức cần thiết và đe dọa an toàn đối phương thì có thể bị truất quyền thi đấu (nhận thẻ đỏ).

nocard.jpg
Trọng tài không rút thẻ cho Matar (U23 UAE) trong tình huống này. Ảnh: TV360.

Có thể thấy, trong tình huống ở phút thứ 45 như trên, pha lao vào của Matar ít nhất cũng có thể được xem là phạm lỗi ở mức liều lĩnh. Nhưng theo ghi nhận của các trang trực tiếp bóng đá như FotMobBeSoccer thì không có thẻ nào cho Matar cho tình huống này. Rất có thể trọng tài đã coi đây chỉ là lỗi ở mức bất cẩn mà thôi.

Dù sao, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc. Tại bán kết, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc hoặc U23 Uzbekistan.

ft1473.jpg
Thục Hân
#u23 Việt Nam #u23 Việt Nam u23 uae #tứ kết u23 châu á 2026 #giải u23 châu á 2026 #trọng tài trận Việt Nam uae #bóng đá Việt Nam uae #trọng tài iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục