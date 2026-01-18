Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Drama xứ Trung: Chồng ngoại tình, vợ thua kiện nhưng lại "thắng" ngoài đời thật?

HHTO - Chuỗi 15 ngày phải công khai xin lỗi chồng và "tiểu tam" của một người vợ tại Trung Quốc vừa có diễn biến mới khi chỉ mới sang ngày thứ 5. Khi video bất ngờ "bay màu" làm dấy lên nghi vấn dàn dựng, "chính chủ" đã lập tức có màn đáp trả bằng văn bản vào lúc nửa đêm.

Ngày 16/1, lộ trình "sám hối online" của cô vợ họ Ngưu tại Tam Môn Hiệp (Hà Nam, Trung Quốc) bất ngờ gặp sự cố. Video xin lỗi ngày thứ 5 vừa đăng tải đã không thể truy cập, khiến tin đồn cô bị "cấm sóng" hoặc đã thỏa hiệp xóa bài lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn.

kienchong.jpg
Hiện tại, cô Ngưu đã ghim video "Lời xin lỗi ngày thứ 5" lên trang Douyin cá nhân.

Sau đó, cô Ngưu đã livestream đính chính, khẳng định video không bị xóa mà do bị nền tảng hạn chế hiển thị. Để chứng minh mình vẫn chấp hành án phạt một cách nghiêm túc, vào lúc 22:54 cùng ngày, cô chuyển sang đăng hình ảnh văn bản xin lỗi thay vì video như thường lệ. Pha xử lý tình huống nhanh gọn và có phần "lì lợm" này khiến nhiều người tin rằng đây là một kế hoạch đã được tính toán kỹ, chứ không đơn thuần là sự tuân thủ ngẫu nhiên.

kienchong2.jpg
Cô Ngưu cũng liệt kê đầy đủ các hóa đơn mà người chồng đã chi cho nhân tình.

Nguồn cơn câu chuyện bắt đầu khi cô Ngưu - người vợ có chồng ngoại tình suốt 5 năm - bị chính chồng kiện ngược vì tội xâm phạm danh dự do công khai danh tính và hóa đơn "tình phí" của cặp đôi lên mạng.

Thua kiện, cô Ngưu buộc phải xin lỗi công khai liên tục 15 ngày. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng phán quyết này vô tình kích hoạt "nghiệp quả" cho người chồng. Việc ngày nào cũng "được" vợ "réo tên" xin lỗi kèm theo các chi tiết ẩn ý đã khiến danh tính anh này và "tiểu tam" viral khắp cõi mạng. Thậm chí, công ty nơi người chồng làm việc cũng xác nhận phải rà soát nhân sự vì áp lực dư luận.

kienchong3.jpg
Lượng người theo dõi tăng vọt cũng khiến netizen đặt nghi vấn đây là chiêu trò câu view.

Hiện tại, câu hỏi lớn nhất mà cộng đồng mạng đặt ra là: Liệu đây có phải là một "chiêu trò" lách luật? Theo phán quyết, nội dung xin lỗi phải được cơ quan có thẩm quyền duyệt. Thế nhưng, việc cô Ngưu khéo léo lồng ghép bằng chứng ngoại tình dưới vỏ bọc lời xin lỗi khiến dư luận nghi ngờ cô đang "mượn tay" pháp luật để tiếp tục công khai sự thật.

1473.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Douyin nhân vật
#ngoại tình #xin lỗi #pháp luật #trung quốc #câu chuyện gia đình #chiêu trò

