Một tuần được xem phim miễn phí, giới trẻ "đi một vòng" lịch sử Việt Nam

HHTO - Từ ngày 17-23/1, Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh, do Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động giải trí, tuần phim lần này còn là hoạt động văn hóa - điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn kỹ lưỡng, chương trình giúp khán giả, đặc biệt là người trẻ, hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử to lớn của Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ phim Thanh âm vượt đại dương được chọn chiếu trong lễ khai mạc.

Một điểm nhấn đáng chú ý của tuần phim năm nay là cách tổ chức mới mẻ. Các phim được lựa chọn chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24; có sức lan tỏa xã hội rộng rãi, được khán giả đón nhận, đạt doanh thu tốt, đồng thời bảo đảm chất lượng nghệ thuật và giá trị tư tưởng. Tuần phim không chỉ nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị mà còn góp phần đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với đời sống xã hội, nhất là ở cơ sở.

Danh sách phim trong tuần phim khá đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả: Phim truyện: Thanh âm vượt đại dương, Tử chiến trên không, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; phim tài liệu: Người giữ hồn di sản, Đảng cộng sản Việt Nam - vì dân tộc Việt Nam: Tư duy mới, cách làm đột phá; phim hoạt hình: Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Chuyện ông Gióng, Bạch Đằng nổi sóng, Phật Hoàng. Toàn bộ các suất chiếu đều miễn phí.

Bối cảnh trong phim hoạt hình Trạng Quỳnh Nhí: Truyền Thuyết Kim Ngưu.

Bên cạnh các suất chiếu tại Bắc Ninh, Cục Điện ảnh còn phối hợp với các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng hệ thống Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến một số bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước theo danh sách riêng, phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước, chủ yếu thông qua hình thức chiếu phim lưu động.

Tuần phim lần này không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện lớn của đất nước mà còn là dịp để người trẻ kết nối với quá khứ theo một cách rất “điện ảnh”.