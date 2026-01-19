Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Thôi thúc người trẻ hành động vì lý tưởng cao đẹp

TP - Đại hội XIV của Đảng khai mạc trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi khát vọng dân tộc gặp gỡ ý chí hành động của thế hệ trẻ. Với người trẻ hôm nay, khởi nghiệp, làm giàu bằng tri thức, khoa học – công nghệ không chỉ là con đường lập thân, mà là cách cụ thể nhất để biến niềm tin của Đảng thành động lực sáng tạo, đóng góp trực tiếp cho sự phồn vinh của đất nước.

Anh Võ Nguyễn Đình Trí, đồng sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty CP Công nghệ Rebo:

Biến khát vọng thành hành động cụ thể

Trong không khí cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, Võ Nguyễn Đình Trí - startup lĩnh vực công nghệ giáo dục bày tỏ háo hức và niềm tin, kỳ vọng lớn lao vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Với anh, từng định hướng lớn được nêu trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIV không chỉ là tầm nhìn chiến lược của Đảng mà còn là lời hiệu triệu hành động, thôi thúc thế hệ trẻ ý thức sâu sắc hơn về sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo anh Trí, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh, phát triển hạ tầng số, dữ liệu lớn, thúc đẩy hợp tác công - tư và tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp. Điều đó đồng thời đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng với các startup công nghệ: không chỉ dừng ở ý tưởng hay sản phẩm mới, mà phải tạo ra giải pháp triển khai, đo lường và tích hợp được vào hệ thống hiện hữu một cách an toàn, bền vững.

Xuất phát từ nhận thức đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Rebo do anh Trí đồng sáng lập đã lựa chọn con đường “làm đến nơi, đến chốn”. Startup tập trung nghiên cứu và phát triển các công cụ ứng dụng AI nhằm giảm tải công việc cho giáo viên, nâng cao chất lượng bài giảng, tăng mức độ tương tác của học sinh, đồng thời tạo ra dữ liệu cụ thể để nhà trường và cơ quan quản lý nhìn thấy hiệu quả thay vì chỉ nghe mô tả. Năm 2025, Rebo được Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VDTI) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vinh danh tại SEI Awards 2025 ở hạng mục “Ảnh hưởng giáo dục đào tạo của năm”, ghi nhận nỗ lực đưa công nghệ AI vào thực tiễn trường học.

Từ thực tiễn khởi nghiệp, anh Trí bày tỏ kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục tạo ra những cơ chế “đi vào vận hành”, giúp thanh niên khởi nghiệp công nghệ có “đường chạy thật” thay vì chỉ dừng ở phong trào. Trước hết là cơ chế thí điểm có kiểm soát rõ ràng trong các lĩnh vực công như giáo dục, y tế, hành chính công, với phạm vi, thời hạn, tiêu chí đánh giá và khung dữ liệu minh bạch để startup được thử nghiệm trên môi trường thật nhưng an toàn. Tiếp đó là cơ chế tạo thị trường cho đổi mới sáng tạo, trong đó Nhà nước và địa phương có thể trở thành “khách hàng đầu tiên” thông qua mua sắm đổi mới, đặt hàng nhiệm vụ hoặc hợp tác công - tư, tạo đòn bẩy cho startup có dòng tiền, có tham chiếu triển khai và khả năng nhân rộng.

Cuối cùng là ưu tiên phát triển hạ tầng và tiêu chuẩn dùng chung, từ định danh số, an toàn thông tin đến chuẩn dữ liệu, API cũng như khung pháp lý cho tài sản số, để doanh nghiệp giảm chi phí, tập trung vào đổi mới sản phẩm, chất lượng phục vụ.

“Tôi tin rằng, khi những cơ chế này cùng vận hành, thanh niên không chỉ được kỳ vọng là lực lượng xung kích, mà sẽ có điều kiện để biến tri thức, chuyên môn và khát vọng cống hiến thành những thành tựu cụ thể, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội”, anh Trí gửi gắm niềm tin của người trẻ hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Anh Đặng Dương Minh Hoàng, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023, Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc:

Ðóng góp vào mục tiêu Net Zero đến năm 2050

Theo anh Đặng Dương Minh Hoàng, Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của, Đại hội XIV của Đảng đang khơi dậy niềm tin và sự kỳ vọng lớn trong đội ngũ trí thức trẻ, nhà khoa học và những thanh niên Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc. Anh tin rằng, từ những tiếng nói đủ tâm đủ tầm tại Đại hội, đất nước sẽ có thêm nhiều quyết sách mang tính đột phá, tạo hành lang chính sách đủ mạnh để quy tụ nguồn lực trẻ dấn thân cống hiến cho đất nước trên mọi lĩnh vực. Anh kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ có những chính sách phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học - công nghệ, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

“Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi mong rằng, Đại hội sẽ đặt nền móng cho các chiến lược dài hạn nhằm phát triển thị trường nông sản theo hướng bền vững và hội nhập, đẩy mạnh kết nối, tiếp nhận và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới để vận dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới tiêu thụ nông sản, ẩm thực Việt ở nước ngoài và thương mại hóa những câu chuyện giá trị về nông sản Việt”, anh nói.

Với vai trò là Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, anh Hoàng cho rằng, người trẻ cần sẵn sàng đồng hành cùng người nông dân, đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số nông nghiệp. Thông qua các diễn đàn, hội nghị quốc tế và hợp tác đa phương, mạng lưới sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, đề xuất các mô hình thực tiễn, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI. Theo anh Hoàng, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nông nghiệp là một xu thế tất yếu nhằm giảm chi phí trung gian, minh bạch hóa sản xuất, kết nối hiệu quả cung - cầu, hướng tới tăng trưởng xanh, phát thải thấp và đóng góp vào mục tiêu Net Zero đến năm 2050.

Chị Phạm Thị Ân - Founder/CEO nhãn hàng Nấm Gaco:

Hỗ trợ thiết thực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những trụ cột, thể hiện một tầm nhìn chiến lược, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt, thanh niên được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo, vừa thể hiện niềm tin rất lớn, vừa đặt ra trách nhiệm không nhỏ đối với thế hệ trẻ.

Các tài năng trẻ tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, năm 2025 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Theo chị Ân, để thực sự phát huy vai trò trong kỷ nguyên mới, thanh niên trước hết cần hình thành tư duy học tập suốt đời, sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học - công nghệ và chủ động tiếp cận chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Song song với đó, thanh niên cần giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến, khởi nghiệp không chỉ để làm giàu cho bản thân mà còn nhằm tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Để thanh niên có thể đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của đất nước, chị Ân kiến nghị, cần tiếp tục có những chính sách hỗ trợ thiết thực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến và công nghệ. Cùng đó, tăng cường kết nối giữa Nhà nước - doanh nghiệp - thanh niên nhằm hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững; đồng thời đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, kỹ năng quản trị và năng lực hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ.

Từ chính hành trình khởi nghiệp của mình, chị Ân cho biết, đã lựa chọn lĩnh vực nông nghiệp chế biến - xuất khẩu. Xuất phát từ một mô hình nhỏ, đến nay doanh nghiệp từng bước xây dựng được chuỗi giá trị tuần hoàn, hình thành hệ sinh thái nấm ăn khép kín từ sản xuất, liên kết nuôi trồng, sơ chế, chế biến đến phân phối trong và ngoài nước. Mô hình này không chỉ tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương mà còn góp phần đưa nông sản Việt Nam tiếp cận các thị trường khó tính ở nước ngoài.

Trong thời gian tới, chị Ân cho biết, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh đầu tư cho chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất; phát triển sản phẩm theo hướng xanh - bền vững, minh bạch truy xuất nguồn gốc; đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu. Mục tiêu là nghiên cứu, chế biến thêm nhiều dòng sản phẩm ăn liền, xây dựng mô hình nông nghiệp bền vững có khả năng nhân rộng, từng bước trở thành một “mắt xích” đưa nông nghiệp Việt Nam vươn xa.

“Tôi tin rằng, với niềm tin vào Đảng, sự đồng hành của Nhà nước và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, thanh niên Việt Nam sẽ thực sự trở thành lực lượng xung kích, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”, chị Phạm Thị Ân nhấn mạnh.