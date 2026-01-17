Bác sĩ trẻ gửi gắm nhiều kỳ vọng tới Đại hội XIV của Đảng

TPO - Bác sĩ Thường bày tỏ mong muốn Đại hội có những định hướng chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “vừa hồng, vừa chuyên”. Đồng thời, cần có các chính sách đào tạo, sử dụng, đãi ngộ và bảo vệ cán bộ y tế phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, tạo động lực để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm cống hiến, gắn bó lâu dài với ngành.

Bày tỏ niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng, bác sĩ CKI. Lê Ngọc Thường - Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn (Gia Lai), khẳng định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với trách nhiệm của một đảng viên trẻ, trực tiếp gắn bó với thực tiễn chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, bác sĩ Lê Ngọc Thường bày tỏ nhiều kỳ vọng đối với những quyết sách lớn của Đại hội, xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững của ngành y tế.

Bác sĩ CKI. Lê Ngọc Thường.

Theo bác sĩ Thường, trước hết, Đại hội cần tiếp tục khẳng định rõ quan điểm lấy sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, coi đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển bền vững; gắn chặt giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng cần được cụ thể hóa mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới xây dựng nền y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong bối cảnh già hóa dân số và sự thay đổi mô hình bệnh tật.

Từ thực tiễn công tác, bác sĩ Lê Ngọc Thường kỳ vọng Đại hội quan tâm chỉ đạo hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đối với ngành y tế; trong đó, đặc biệt chú trọng củng cố y tế cơ sở, y học dự phòng và các chuyên ngành chăm sóc sức khỏe dài hạn, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu và phòng ngừa bệnh tật cho Nhân dân.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pano, áp phích được trang hoàng trang trọng, đồng bộ trên các tuyến đường ở tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, bác sĩ Thường bày tỏ mong muốn Đại hội có những định hướng chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “vừa hồng, vừa chuyên”, chú trọng phát triển lớp bác sĩ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, y đức trong sáng. Đồng thời, cần có các chính sách đào tạo, sử dụng, đãi ngộ và bảo vệ cán bộ y tế phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, tạo động lực để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm cống hiến, gắn bó lâu dài với ngành.

“Với niềm tin vào các quyết sách của Đại hội XIV, tôi kỳ vọng những định hướng lớn được thông qua sẽ sớm được thể chế hóa và triển khai hiệu quả trong thực tiễn, góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam phát triển bền vững, nhân văn, hiện đại, thực sự vì sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân”, bác sĩ Lê Ngọc Thường chia sẻ.

Bạn Lưu Lê Khánh Đoan - Ủy viên Ban Thường vụ Liên chi Đoàn Khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai), đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024, bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng và chính sách đột phá nhằm thu hút, trọng dụng trí thức trẻ trong và ngoài nước. Qua đó, tạo dựng môi trường thuận lợi để người trẻ được tiếp thêm động lực, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, bạn Khánh Đoan tin tưởng Đảng sẽ tiếp tục kiên định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Bạn Lưu Lê Khánh Đoan.

“Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một chặng đường phát triển mới của đất nước, để mỗi đảng viên trẻ có cơ hội cống hiến trọn vẹn sức mình vì một Việt Nam thịnh vượng”, bạn Lưu Lê Khánh Đoan chia sẻ.