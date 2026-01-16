Tuổi trẻ Gia Lai đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với 16 chỉ tiêu trọng tâm

TPO - Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp, những kết quả đạt được trong năm 2025 chính là sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cùng các tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn tỉnh; đồng thời là nền tảng quan trọng để các cấp bộ Đoàn tiếp tục phấn đấu cao hơn trong thời gian tới.

Ngày 16/1, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai, năm 2025, với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai tự hào, vững tin theo Đảng”, công tác Đoàn diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi tỉnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trước yêu cầu mới, các cấp bộ Đoàn đã chủ động thích ứng, đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm các công việc diễn ra thông suốt, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trương Định

Trong năm 2025, Tỉnh Đoàn đã vận động xây mới và sửa chữa 1.343 căn nhà tạm, nhà dột nát; ra quân Chiến dịch “Thanh niên Gia Lai xung kích mùa bão lũ” huy động 150 đội hình với hơn 4.800 ĐVTN khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Bên cạnh đó, thực hiện hơn 695 công trình thanh niên hỗ trợ nông thôn mới; ra mắt 187 đội hình “Bình dân học vụ số” giúp người dân tiếp cận kỹ năng công nghệ, duy trì 143 đội hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở; trao tặng gần 20.000 suất quà trị giá hơn 10 tỷ đồng cho các đối tượng khó khăn.

Đặc biệt, giới thiệu 4.632 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, kết quả có 2.765 đoàn viên ưu tú được kết nạp.

Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xóa nhà tạm, dột nát.

Tại hội nghị, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho hay, vừa qua, Tỉnh Đoàn vinh dự được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Theo anh Hiệp, kết quả trên chính là sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cùng các tổ chức cơ sở Đoàn và ĐVTN trong toàn tỉnh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các cấp bộ Đoàn tiếp tục phấn đấu cao hơn trong thời gian tới, với tinh thần làm việc vì mục tiêu chung, không vì thành tích cá nhân, luôn đồng hành và sẻ chia trong thực hiện nhiệm vụ.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Năm 2026, Tỉnh Đoàn Gia Lai xác định chủ đề công tác: “Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”, với 16 chỉ tiêu trọng tâm. Theo đó, Đoàn cấp xã và trực thuộc có ít nhất 2 công trình hoặc phần việc tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các tổ chức Đoàn phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 90.000 thanh niên trở lên, trong đó có 8.000 thanh niên dân tộc thiểu số; phối hợp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 20.000 lượt thanh niên, trong đó có 800 lượt thanh niên xuất ngũ.

Toàn tỉnh phấn đấu trồng mới ít nhất 600.000 cây xanh nhằm cải thiện môi trường và phát triển hệ sinh thái bền vững. Các Đoàn xã, phường phối hợp hỗ trợ hiện thực hóa 852 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN. Phấn đấu có 4 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ đầu ra. Toàn tỉnh giới thiệu 6.250 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng Cờ thi đua cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Tỉnh Đoàn Gia Lai trao Cờ thi đua cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc; trao Bằng khen cho 26 đơn vị và 41 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.