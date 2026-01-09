Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Năm đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn

Xuân Tùng
TPO - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026 có chủ đề công tác năm là "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 8, khoá XII diễn ra với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Cùng dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

tp-hoinghi-banchaphanh-phienthuhai10.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung trình hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Chuyển mạnh tư duy từ phong trào sang tác động thực chất

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết, trong bối cảnh lực lượng cán bộ chuyên trách giảm mạnh, cơ chế vận hành có nhiều thay đổi mà địa bàn hoạt động được mở rộng, tổ chức Đoàn phải thay đổi phương thức hoạt động; chuyển mạnh tư duy từ triển khai phong trào sang tư duy tạo ra những tác động thực chất.

Anh Huy nêu rõ, việc đổi mới phương thức hoạt động không thể chỉ dựa vào bộ máy chuyên trách mà phải dựa trên việc tập hợp, huy động và phát huy các nguồn lực xã hội. Đồng thời, cần quan tâm phương châm “3 dễ” (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm) và “3 rõ” (rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn) để triển khai chương trình công tác có trọng tâm, trọng điểm, ghi nhận được hiệu quả cụ thể.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; kết hợp hài hoà hình thức truyền thống với trực tuyến trong các hoạt động để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, nhất là vùng miền núi, vùng sâu vùng xa.

tp-hoinghi-banchaphanh-phienthuhai9.jpg
Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn nêu gương và kỷ luật

Trao đổi về công tác cán bộ Đoàn, anh Bùi Quang Huy cho biết, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, đội ngũ nhân sự mới, nhiều người từ lĩnh vực khác chuyển sang chưa có kinh nghiệm công tác Đoàn. Điều này đòi hỏi tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

Trung ương Đoàn sẽ xây dựng kế hoạch tập huấn, song các tỉnh, thành Đoàn cần chủ động xác định nội dung đào tạo phù hợp với thực tiễn địa phương, tập trung vào các mô-đun nhỏ, thiết thực để cán bộ cơ sở nhanh chóng bắt nhịp công việc.

Liên quan đến công tác cán bộ Đoàn, anh Huy yêu cầu việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương và kỷ luật. “Cán bộ Đoàn phải làm gương cho đoàn viên, đoàn viên làm gương cho thanh niên. Phải nghiêm khắc với bản thân thì mới vận động, giáo dục được thanh thiếu nhi”, anh Huy nói.

Bên cạnh đó, anh Huy yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn quan tâm đến công tác tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là các đơn vị cơ sở trên địa bàn dân cư, đang chịu tác động mạnh từ quá trình sắp xếp tổ chức và sự dịch chuyển lao động của thanh niên, để củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ chi đoàn, bảo đảm duy trì hoạt động.

Tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, trong bối cảnh diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, các cấp bộ Đoàn phải theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình thanh niên, chủ động định hướng, tuyên truyền.

Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Huy cho biết, T.Ư Đoàn dự kiến tổ chức Đại hội vào cuối tháng 6/2026. Đại hội dự kiến gồm 3 phiên làm việc, theo chương trình đã xin ý kiến và cơ bản nhận được sự thống nhất của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành.

Một trong những vấn đề được anh Huy đặc biệt quan tâm là làm sao tạo được không gian, điều kiện để các đại biểu có thể tham gia góp ý, thảo luận sâu hơn đối với các dự thảo văn kiện Đại hội. Trên cơ sở các ý kiến đề xuất, T.Ư Đoàn dự kiến sẽ tổ chức các diễn đàn trực tuyến trước Đại hội, nhằm mở rộng kênh lấy ý kiến, phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước.

tp-hoinghi-banchaphanh-phienthuhai3.jpg
tp-hoinghi-banchaphanh-phienthuhai4.jpg
tp-hoinghi-banchaphanh-phienthuhai2.jpg
Anh Bùi Quang Huy tặng cờ thi đua, bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng
01a.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen T.Ư Đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2025
tp-hoinghi-banchaphanh-phienthuhai6.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm trao Bằng khen T.Ư Đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2025
tp-hoinghi-banchaphanh-phienthuhai7.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao Bằng khen T.Ư Đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2025
tp-hoinghi-banchaphanh-phienthuhai.jpg
Anh Bùi Quang Huy tặng quà các anh, chị thôi tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XII. Ảnh: Xuân Tùng
Xuân Tùng
