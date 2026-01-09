EU lan tỏa thông điệp phát triển bền vững cùng giới trẻ qua ‘GIÓ’ Challenge

EU khởi động ‘GIÓ’ Challenge cùng Bống Play Bang với tổng giải thưởng 10 triệu đồng, mở ra sân chơi sáng tạo kết nối giới trẻ Việt Nam và lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững trong khuôn khổ chiến dịch “Nhấn kết nối – Bật thay đổi”.

Lấy cảm hứng từ các nguyên tố tự nhiên Gió – Nước – Mặt Trời, chiến dịch “Nhấn kết nối – Bật thay đổi” của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tạo ra không gian để giới trẻ khám phá và trải nghiệm các giá trị phát triển bền vững thông qua nghệ thuật và sáng tạo.

Khởi đầu cho hành trình này là ca khúc “GIÓ” do WEAN và marzuz thể hiện, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người, thiên nhiên và cộng đồng. Từ tinh thần đó, ‘GIÓ’ Challenge được triển khai như một hoạt động lan tỏa, mời gọi các bạn trẻ cùng sáng tạo và thể hiện phiên bản “GIÓ” của riêng mình.

‘GIÓ’ Challenge là lời mời gọi thế hệ trẻ Việt Nam đồng hành cùng EU trên hành trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

‘GIÓ’ Challenge – Khi sáng tạo cá nhân trở thành tiếng nói chung

Khởi xướng bởi Bống Play Bang (Last Fire Crew), ‘GIÓ’ Challenge là một sân chơi mở chào đón mọi người tham gia mà không giới hạn phong cách hay hình thức thể hiện. Như những làn gió linh hoạt và không ngừng dịch chuyển, challenge khuyến khích mỗi người thể hiện cá tính qua vũ đạo, giọng hát, biểu cảm hoặc bất kỳ cách sáng tạo nào trên nền nhạc gốc của bài hát.

Điểm đặc biệt của challenge nằm ở sự kết hợp tự nhiên giữa âm nhạc và trải nghiệm cá nhân. Bài hát “GIÓ” không đưa ra thông điệp cụ thể mà để người tham gia tự cảm nhận, kể câu chuyện của riêng mình theo cách gần gũi và quen thuộc nhất.

Với sự đa dạng trong cách mỗi cá nhân kết nối với âm nhạc, 'GIÓ' Challenge đã trở thành một không gian sáng tạo đa sắc thái, nơi nghệ thuật trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng. Thông qua đó, người trẻ không chỉ nâng cao nhận thức về môi trường mà còn cùng nhau nuôi dưỡng những giá trị bền vững cho tương lai.

‘GIÓ’ Challenge được khởi xướng bởi Bống Play Bang (Last Fire Crew) cùng WEAN & marzuz

Thông tin về ‘GIÓ’ Challenge

Giải thưởng: Tổng giá trị giải thưởng lên đến 10 triệu đồng - dành cho 20 người tham gia hợp lệ và có con số may mắn được BTC lựa chọn.

Thời gian: Từ 23.12.2025 đến 15.01.2026.

Thể lệ chi tiết và cách tham gia: Xem tại bài viết phát động chính thức trên fanpage European Union in Vietnam.

‘GIÓ’ Challenge là hoạt động khởi đầu để EU kết nối trực tiếp với giới trẻ Việt Nam trong chiến dịch “Nhấn kết nối – Bật thay đổi”. Sau nguyên tố Gió, các sản phẩm tiếp theo đại diện cho các yếu tố thiên nhiên là cảm hứng chủ đạo của chiến dịch Nước và Mặt trời sẽ sớm được ra mắt để tiếp tục thúc đẩy sự sáng tạo và lan tỏa những giá trị bền vững.

Tìm hiểu thêm về chiến dịch “Nhấn kết nối – Bật thay đổi” tại fanpage European Union in Vietnam và website https://www.eeas.europa.eu/plug-in-to-evolution_vi.

Về chiến dịch “Nhấn kết nối – Bật thay đổi”

“Nhấn kết nối – Bật thay đổi” là sáng kiến truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam khởi xướng, nằm trong chuỗi hoạt động thuộc Chiến lược “Cửa ngõ Toàn cầu” của Liên minh châu Âu. Với thông điệp chủ đạo: “Hành động vì khí hậu, Kiến tạo tăng trưởng xanh – EU và thế hệ trẻ Việt Nam đồng hành vì tương lai bền vững”, chiến dịch khẳng định vai trò đối tác tin cậy của EU trong việc đồng hành cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng chung. Thông qua âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác, ba yếu tố Gió – Nước – Mặt trời được diễn giải bằng lăng kính của các nghệ sĩ trẻ tiên phong: WEAN, marzuz, Last Fire Crew, Fustic.Studio, Bách Vũ, từ đó phản ánh năng lượng sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam, biến nghệ thuật thành chất xúc tác mạnh mẽ để khơi mở đối thoại và thúc đẩy các hành động thiết thực vì một tương lai bền vững.