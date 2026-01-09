Đề xuất đổi tên 'Giải thưởng 15 tháng 10' thành 'Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh'

TPO - Việc lấy tên Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam – Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – cho giải thưởng cao quý nhất của Hội LHTN Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm sự lan tỏa, ý nghĩa giáo dục sâu sắc và tình cảm của thế hệ trẻ đối với các bậc tiền bối cách mạng.

Chiều 9/1, tại Hà Nội, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 3 khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra với sự chủ trì của anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy chủ trì hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tập trung đổi mới và tạo dấu ấn lịch sử

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, năm 2026 với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam. Đây là năm tổ chức Hội cần tập trung hoàn thiện sắp xếp bộ máy tổ chức và lựa chọn phương thức tổ chức hoạt động phù hợp.

Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2026 dự kiến hai phương án: Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Hội và Tự hào truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam; đồng thời dự kiến xác lập 4 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm chỉ tiêu.

Anh Lâm nhấn mạnh, dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam cần tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, ý nghĩa thiết thực. Hình ảnh của Hội đến gần hơn với thanh niên; tình cảm của thanh niên dành cho Hội nhiều hơn.

Hướng tới mốc 70 năm, Hội dự kiến triển khai các công trình thanh niên mang tính biểu tượng. Ý tưởng xây dựng “Công viên Tuổi trẻ” hoặc “Công viên Thanh niên” tại khu vực Trung ương, nơi ghi dấu hình ảnh các kỳ đại hội và chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đang được nghiên cứu triển khai.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng đề nghị hội nghị thảo luận, cho ý kiến xây dựng, triển khai đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ, nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Bên cạnh đó, thảo luận về các đề án nhân sự, công tác thi đua khen thưởng.

Mở rộng giải thưởng "15 tháng 10"

Về đổi tên giải thưởng “15 tháng 10” thành giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”, theo anh Lâm, việc lấy tên Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam – Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – cho giải thưởng cao quý nhất của Hội được kỳ vọng sẽ tạo thêm sự lan tỏa, ý nghĩa giáo dục sâu sắc và tình cảm của thế hệ trẻ đối với các bậc tiền bối cách mạng. Thường trực Hội cho biết đã xin ý kiến và nhận được sự thống nhất từ gia đình Đại tướng.

Cùng với đề xuất đổi tên giải thưởng, Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề xuất sửa đổi quy chế giải thưởng, mở rộng đối tượng xét trao giải thưởng.

Cụ thể tăng độ tuổi cá nhân được trao giải thưởng, từ "độ tuổi dưới 35" thành "độ tuổi dưới 40". Một số trường hợp đặc biệt trên 40 tuổi có thành tích đặc biệt xuất sắc sẽ do Hội đồng xét chọn giải thưởng quyết định.

Mở rộng đối tượng xét giải, từ cán bộ Hội tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên, thành "cán bộ Hội là cán bộ Đoàn cử làm công tác Hội; hội viên, thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên trong lực lượng Quân đội, Công an các cấp tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cùng cấp hoặc cấp trên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên"

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2025; Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2026; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026); Đề án "Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ" giai đoạn 2024 - 2029. Các Đề án nhân sự: Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (sửa đổi, bổ sung). Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2025. Cho ý kiến đổi tên Giải thưởng “15 tháng 10” thành Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”.

Đại biểu phát biểu ý kiến, thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Nhiều kết quả tích cực trong năm 2025

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, năm 2025 là một năm hết sức đặc biệt – năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX. Với chủ đề “Năm thanh niên Việt Nam yêu nước, đoàn kết, tự tin, bước vào kỷ nguyên mới”, công tác Hội và phong trào thanh niên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo khí thế sôi nổi trong hội viên, thanh niên cả nước.

Theo dự thảo báo cáo, trong năm 2025, đã có 1.051 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

Gần 3 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, trong đó hơn 1,2 triệu thanh niên được giới thiệu việc làm. Hơn 1,6 triệu lượt thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng được chăm sóc sức khỏe, sàng lọc bệnh mạn tính miễn phí.

Trong năm đã có hơn 381 nghìn hội viên được kết nạp mới, thành lập mới 498 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ, khu chung cư, khu đô thị mới mới.