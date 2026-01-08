Trung ương Đoàn công bố 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc 2025

TPO - Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII thống nhất lựa chọn 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII diễn ra ngày 8/1 đã thống nhất lựa chọn 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Đây là những công trình thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ cả nước góp phần giải quyết những khâu yếu, việc khó, vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội.

1. Cụm công trình Cầu nông thôn

Cụm công trình Cầu nông thôn do Tỉnh Đoàn Lào Cai thực hiện. Các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã phối hợp với Trung tâm tình nguyện quốc gia và các đơn vị đồng hành vận động nguồn lực xây dựng 16 cầu giao thông nông thôn, tại 16 thôn, xã khó khăn, tổng trị giá trên 8 tỷ đồng. Hơn 1.600 lượt đoàn viên, thanh niên, nhân dân tham gia thực hiện.

Công trình góp phần giúp nhân dân đi lại, học sinh tới trường an toàn trong mùa mưa lũ; đồng thời, việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

2. Công trình phát triển luồng tích hợp với Signing Hub Bộ Công an

Công trình “Phát triển luồng tích hợp với Signing Hub Bộ Công an nhằm tận dụng dữ liệu dân cư để cung cấp SmartCA online toàn trình trên app VneID, do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ, Đoàn Tập đoàn VNPT thực hiện.

Công trình tích hợp dịch vụ SmartCA toàn trình trên ứng dụng VNeID cho phép người dân đăng ký, xác thực và ký số trực tiếp trên ứng dụng, không qua trung gian. Kết quả giúp hơn 60 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sử dụng dịch vụ ký số an toàn, thuận tiện; rút ngắn thời gian xử lý, bảo đảm an toàn thông tin, phù hợp định hướng chuyển đổi số quốc gia, với giá trị làm lợi ước tính khoảng 25 tỷ đồng.

3. Công trình phục dựng di ảnh liệt sĩ

Công trình Phục dựng di ảnh liệt sĩ trao tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng do Thành Đoàn Hà Nội thực hiện.

Tuổi trẻ Thủ đô đã trao tặng gần 300 di ảnh sau khi phục dựng cho các gia đình liệt sĩ. Từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, có nhiều ảnh chỉ còn vài chi tiết, thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sĩ đã được tái hiện lại một cách rõ nét.

Dự án được triển khai từ năm 2024. Giai đoạn 1 dự án phối hợp với Nhóm “Màu hoa đỏ” và giai đoạn 2 phối hợp với Nhóm Skyline triển khai. Tính đến ngày 12/12/2025, đã có 659 di ảnh được phục dựng.

Trong chương trình “Hành trình bất tử - từ Ký ức đến Khát vọng”, gần 300 di ảnh sau khi phục dựng đã được trao tặng cho các gia đình liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tùng

4. Công trình gia công, tiền chế trụ chân đế điện gió ngoài khơi

Công trình “Gia công, tiền chế trụ chân đế điện gió ngoài khơi (Jecket Pre-fabrication) thuộc dự án CHW2204 cho khách hàng Orsted” do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thực hiện.

Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò của Petrovietnam trong việc kiến tạo định hướng, chỉ đạo điều hành và đại diện quốc gia, kết nối chính sách cho các dự án mang tầm quốc tế; đồng thời đánh dấu lần đầu tiên chế tạo và xuất khẩu thành công chân đế điện gió quy mô lớn ra thị trường quốc tế.

Công trình do 50 đoàn viên, thanh niên đơn vị thực hiện (chiếm 72,5% tổng số lao động) đã tối ưu hóa chi phí, nguồn lực nội bộ.

5. Công trình khu vui chơi cho thiếu nhi

Công trình "Khu vui chơi cho thiếu nhi” do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thực hiện. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh xây dựng 121 khu vui chơi cho thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn.

Trong đó, Tỉnh Đoàn xây dựng 97 khu vui chơi tại các địa phương, còn lại các huyện, thị, thành Đoàn mỗi đơn vị thực hiện 3 khu vui chơi. Mỗi khu đều được thiết kế với các thiết bị vui chơi phù hợp với từng lứa tuổi, từ mầm non đến tiểu học, đảm bảo an toàn, thân thiện, góp phần tạo nên không gian sinh hoạt vui tươi, năng động và gần gũi cho trẻ em. Tổng trị giá toàn bộ công trình hơn 2,4 tỷ đồng.

6. Công trình măng non 1.000 góc học tập cho em

Công trình măng non “1.000 góc học tập cho em” do Tỉnh Đoàn Tây Ninh thực hiện. Công trình được triển khai đồng bộ tại 100% Liên đội, trở thành điểm nhấn nổi bật trong phong trào thiếu nhi tỉnh Tây Ninh trong năm 2025.

Thông qua sự chung tay của tổ chức Đội, gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội, toàn tỉnh (bao gồm cả tỉnh Tây Ninh cũ và tỉnh Long An cũ) đã trao tặng 1.950 góc học tập cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng kinh phí huy động hơn 3,3 tỷ đồng, bao gồm bàn học, ghế ngồi, kệ sách, đèn học, dụng cụ học tập cơ bản và vật phẩm hỗ trợ khác.

7. Công trình “Sông Sài Gòn – Con sông của Thành phố tôi”

Công trình “Sông Sài Gòn – Con sông của Thành phố tôi” (giai đoạn 3) do Thành Đoàn TPHCM thực hiện đã tổ chức hơn 1.500 hành trình trải nghiệm cho trên 45.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu các công trình, địa danh lịch sử gắn với sông Sài Gòn.

100% cơ sở Đoàn – Hội – Đội triển khai bản đồ điện tử “Sông Sài Gòn – Con sông của Thành phố tôi” trên ứng dụng Tuổi trẻ Thành phố Bác, tiếp cận hơn 50.000 lượt đoàn viên, thu hút trên 2.000 bài viết, 1.200 hình ảnh, video, lan tỏa tình yêu và ý thức gìn giữ giá trị văn hóa – lịch sử của dòng sông biểu tượng.

Song song đó, Thành Đoàn chỉ đạo triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường sông Sài Gòn, khơi thông, làm sạch hơn 83,5 km kênh rạch, xử lý trên 23,2 tấn rác thải, trồng mới 9.115 cây xanh. Công trình còn xây dựng 15 điểm sinh hoạt cộng đồng ven sông, với tổng giá trị thực hiện 1,62 tỷ đồng, góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường và không gian văn hóa sông Sài Gòn.

8. Công trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát"

Công trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Đoàn thực hiện. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, các cấp bộ Đoàn vận động nguồn lực xã hội hóa trên 350 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện 14.640 căn nhà (vượt 123% chỉ tiêu đề ra).

Các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc đã triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đóng góp 485.715 ngày công lao động.

Tuổi trẻ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.

9. Công trình phòng chống đuối nước trẻ em

Công trình thanh niên “Phòng chống đuối nước cho trẻ em” do Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh thực hiện, trọng tâm là mô hình “Bể bơi cho em” và các thiết chế phòng, chống đuối nước.

Công trình đã huy động nguồn lực xã hội trao tặng 3 bể bơi cố định, 15 bể bơi di động, xây dựng hơn 250 điểm phao cứu sinh, 300 điểm cảnh báo đuối nước cùng hệ thống camera, loa cảnh báo tại các khu vực nguy cơ cao, với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng.

Nhờ đó, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 80 lớp dạy bơi miễn phí cho gần 3.000 thiếu nhi, góp phần trang bị kỹ năng an toàn dưới nước và giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em.

10. Công trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Công trình thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), do T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện.

Chương trình đã trao tặng 129.545 cờ Tổ quốc, 36.366 ảnh Bác Hồ cho hơn 52.000 hộ gia đình, với tổng giá trị 9,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xây dựng 250 công trình tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tổng nguồn lực 10,7 tỷ đồng.