Sinh viên Nghệ An tỏa sáng với danh hiệu 5 tốt và Sao Tháng giêng

TPO - Những gương mặt sinh viên ưu tú, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Nghệ An đã được vinh danh tại chương trình tuyên dương “Sinh viên 5 Tốt” năm học 2024-2025 và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp tỉnh năm 2026.

Sáng 8/1, tại trường Đại học Nghệ An, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình “Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương 75 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2024 - 2025 và “Sao Tháng giêng” cấp tỉnh năm 2026.

Dịp này 75 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2024 - 2025 và “Sao Tháng giêng” cấp tỉnh năm 2026 được tuyên dương.

Thông qua các phong trào lớn như “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, cùng các chiến dịch tình nguyện “Thanh niên tình nguyện hè”, “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi”, phong trào sáng tạo trẻ…, học sinh, sinh viên đã lập nhiều thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo và hoạt động vì cộng đồng.

Nhiều học sinh, sinh viên mạnh dạn tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học, thi tay nghề, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Năm nay, Nghệ An có 38 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt. Đây là phong trào do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát động, tôn vinh sinh viên học tập - rèn luyện toàn diện theo 5 tiêu chí: Học tập tốt - Đạo đức tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt. Đồng thời, có 37 sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng. Đây là giải thưởng dành cho sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên trường học, công tác hội và Phong trào Sinh viên.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tuổi trẻ tỉnh nhà đã thể hiện rõ tinh thần đột phá, sáng tạo, thích ứng nhanh với yêu cầu mới.

Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia chuyển đổi số, từ công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý đoàn viên đến các hoạt động hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng xã hội số, kinh tế số và chính quyền số tại địa phương.

Ban tổ chức tuyên dương các gương mặt đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Chụp hình lưu niệm cùng các sinh viên 5 tốt.

Bước sang năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tập trung phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh; nâng chất các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của tổ chức trong huy động các nguồn lực phục vụ an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.