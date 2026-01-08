Rực sáng 'Sinh viên 5 tốt', 'Học sinh 3 tốt' ở Bắc Ninh

TPO - Tối 7/1, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Ngày hội học sinh và sinh viên, trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” với không khí sôi nổi, giàu cảm hứng.

Tham dự chương trình có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà, cùng đông đảo cán bộ Đoàn, học sinh, sinh viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1), mốc son đánh dấu sự ra đời của phong trào học sinh, sinh viên yêu nước, gắn với tấm gương hy sinh anh dũng của học sinh Trần Văn Ơn. Trải qua 76 năm, các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong trong các phong trào hành động cách mạng, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên dương sinh viên 5 tốt, học sinh 3 tốt cấp Trung ương.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, học sinh, sinh viên Bắc Ninh hôm nay không ngừng nỗ lực học tập, sáng tạo, rèn luyện toàn diện, khẳng định vai trò xung kích của trí thức trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ngày hội càng có ý nghĩa khi gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khơi dậy trong mỗi bạn trẻ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tuấn Cry biểu diễn tại chương trình.

Bên cạnh các hoạt động sôi động như giải bóng đá nam, nữ sinh viên; giải thể thao tập thể; chung kết Liên hoan “Vũ điệu tuổi trẻ” và nhiều hoạt động an sinh xã hội, điểm nhấn của chương trình là lễ vinh danh các danh hiệu cao quý dành cho học sinh, sinh viên tiêu biểu. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, thành tích nổi bật và tinh thần vượt khó của tuổi trẻ Bắc Ninh.

“Tôi hy vọng rằng, mỗi bạn sẽ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị và kỹ năng xã hội để tự tin hội nhập, góp phần xây dựng quê hương và đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh Đăng nhấn mạnh.

Tại chương trình, 21 gương mặt xuất sắc được vinh danh Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cùng các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tuyên dương học sinh 3 tốt và 3 rèn luyện cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho 144 sinh viên, “Tập thể sinh viên 5 tốt” cho 7 tập thể; danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cho 115 học sinh và “Học sinh 3 rèn luyện” cho 34 học sinh.

Dịp này, Ban tổ chức và nhà tài trợ trao 5 suất học bổng “Vững tương lai”, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, dành cho học sinh, sinh viên tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống.