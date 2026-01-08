Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 8 khóa XII thảo luận nhiều nội dung quan trọng

TPO - Anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 8, khóa XII có ý nghĩa rất là quan trọng để định hướng thảo luận và quyết định nhiều vấn đề cho nhiệm kỳ sắp tới. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về 11 nội dung.

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 8, khoá XII diễn ra với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Cùng dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng và toàn Đoàn đang bước vào cái giai đoạn nước rút của nhiệm kỳ, đồng thời chuẩn bị trực tiếp cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để định hướng thảo luận và quyết định nhiều vấn đề cho nhiệm kỳ sắp tới.

Anh Huy đề nghị, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về 11 nội dung. Trong đó, có báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026; Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2026.

Các đại biểu cũng thảo luận về Báo cáo tổng kết Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; công tác cán bộ.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Trao đổi nội dung chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, anh Huy cho biết, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn cơ bản thống nhất công tác năm 2026 với chủ đề dự kiến là Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn.



Bởi, đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, việc thiết kế, xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026 áp dụng phương châm “3 Dễ” (dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm) và “3 Rõ” (rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn).

Về bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2026, theo anh Huy, cần điều chỉnh một số nội dung, được xây dựng với yêu cầu giảm tải cho các công tác hành chính, tăng cường tự động hoá và tạo không gian sáng tạo tối đa cho cơ sở, cũng như chủ động đề xuất, đăng ký lựa chọn nội dung thực hiện.

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo tổng kết chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị biểu quyết thông qua nội dung, chương trình hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Sau khai mạc, các đại biểu đã chia tổ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trình hội nghị.