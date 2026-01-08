Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 13, khóa XII

TPO - Sáng 8/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII khai mạc dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Dự hội nghị có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13 khóa XII. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết, hội nghị lần này tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề lớn, gồm: Tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026; tổng kết chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Huy, năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng” diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt là việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong điều kiện nhiều địa phương có địa bàn mở rộng, với khối lượng công việc nhiều hơn, áp lực nhưng toàn Đoàn đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Anh Huy đề nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực cho năm 2026. Thực tế cho thấy, trong khó khăn đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo ở cơ sở có thể nhân rộng, phát huy trong thời gian tiếp theo.

Cùng với đó, T.Ư Đoàn đã đổi mới quy chế thi đua, khen thưởng, áp dụng cách đánh giá mới với nhiều điểm khác biệt so với các năm trước, bảo đảm thực chất, công bằng và sát với hiệu quả công việc.

Đối với chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, với cách xây dựng hoàn toàn mới, dựa trên tinh thần “3 rõ”: rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Việc góp ý chương trình được thực hiện cụ thể, đi thẳng vào nội dung, nhằm nâng cao tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Anh Huy đề nghị hội nghị tập trung tổng kết nhiệm kỳ khóa XII và chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, báo cáo tổng kết đã tiếp thu, quán triệt đầy đủ những chỉ đạo lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm, làm cơ sở định hướng cho nhiệm kỳ tới. Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm yêu cầu đổi mới, thực chất và phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Đại biểu phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều kết quả nổi bật trong năm 2025

Theo dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, diễn ra trong bối cảnh Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, toàn Đoàn đã tập trung thực hiện nghiêm túc, khẩn trương những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đoàn tham gia tích cực vào các chủ trương, nhiệm vụ quan trọng của đất nước như triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong toàn Đoàn; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”; tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Tuổi trẻ cả nước cũng xung kích “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột trên phạm vi cả nước”; “Bình dân học vụ số”; triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ…

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2025 đạt được nhiều dấu ấn nổi bật, hướng đến các ngày lễ lớn của đất nước. Các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức đã khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ như: Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng loạt trên cả nước, Chiến dịch truyền thông "Hòa bình đẹp lắm", đạt hơn 3,6 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, được xếp hạng chiến dịch truyền thông có sức lan tỏa lớn nhất trong tháng 4/2025 trên toàn quốc.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi từ các đại biểu. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh 2/9, T.Ư Đoàn đã phát động Chiến dịch truyền thông trên toàn quốc với chủ đề “Tự hào Việt Nam”; tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”; Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam; phối hợp tổ chức triển lãm “Kiến tạo, phát triển” trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp Trung ương tại 7 địa điểm trên khắp cả nước hưởng ứng Ngày hội “Khát vọng non sông”.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào Việt Nam”. Hội đồng Đội T.Ư phát động Chương trình “Yêu nước theo cách của bạn”. Những hoạt động này đã mang đến hiệu quả giáo dục sâu sắc, giàu cảm xúc, tạo sự lan tỏa sâu sắc trong dư luận xã hội.

Trong phong trào thanh niên tình nguyện, các cấp bộ Đoàn tham gia tích cực vào các nhiệm vụ quan trọng của đất nước như phong trào thi đua “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”; phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột trên phạm vi cả nước”…