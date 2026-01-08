TPHCM tuyên dương hơn 1.500 học sinh, sinh viên đạt danh hiệu cao quý cấp Trung ương, thành phố

TPO - Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy, Thành Đoàn TPHCM đã tuyên dương các tập thể, cá nhân học sinh, sinh viên tiêu biểu trong năm 2025. Phong trào học sinh, sinh viên của thành phố năm qua để lại nhiều kết quả nổi bật so với năm 2024, tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng tập thể, cá nhân được tuyên dương cấp Trung ương ở tất cả các danh hiệu.

Tối 7/1, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (HSSV) và Hội SVVN (9/1/1950-9/1/2026) và phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Tham dự chương trình có: Ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM.

Về phía lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội SVVN có anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội SVVN.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TPHCM - ôn lại những dấu son trong lịch sử đấu tranh của phong trào HSSV thành phố. Các thế hệ HSSV đáp lời sông núi, xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh theo lời hiệu triệu của Đảng, của Bác Hồ. Ngày 9/1 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống HSSV và Hội SVVN.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TPHCM Nguyễn Đăng Khoa phát biểu ôn truyền thống. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Chủ tịch Hội SVVN TPHCM, dịp kỷ niệm năm nay thêm ý nghĩa khi sinh viên của TPHCM mới sau hợp nhất với hai địa phương Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng nhau tiếp bước truyền thống, ra sức học tập, rèn luyện và dệt nên những ước mơ tươi đẹp về TPHCM mới - một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao thưởng danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cho các em học sinh THPT đạt những thành tích nổi bật trong học tập.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phạm Chánh Trực tặng thưởng danh hiệu xứng đáng cho những thành quả học tập, rèn luyện của các bạn trẻ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy, Thành Đoàn TPHCM đã tuyên dương các tập thể, cá nhân HSSV tiêu biểu trong năm 2025. Phong trào HSSV của thành phố năm qua để lại nhiều kết quả nổi bật so với năm 2024, tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng tập thể, cá nhân được tuyên dương cấp Trung ương ở tất cả các danh hiệu.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về xây dựng tổ chức và học thuật đều tăng trưởng mạnh. Điển hình như có 122 đảng viên trẻ là các gương được tuyên dương, 482 cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu được ghi nhận và 205 sinh viên có đề tài nghiên nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM, lãnh đạo Trung ương Hội SVVN, Thành Đoàn trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương cho các bạn sinh viên tiêu biểu.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu trao danh hiệu "Sao Tháng Giêng" - danh hiệu đỉnh cao trong học tập, rèn luyện của sinh viên và danh hiệu "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương cho các cá nhân, tập thể.

Các bạn trẻ đón nhận phần thưởng xứng đáng sau những ngày tháng phấn đấu học tập, rèn luyện.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Việt Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - ghi nhận những điển hình HSSV được tuyên dương các danh hiệu dịp này là những bông hoa rạng ngời của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác, đồng thời chúc mừng những thành tích nổi bật trong quá trình học tập, rèn luyện của các bạn trẻ tiêu biểu.

Ông điểm lại những con số ấn tượng của phong trào học tập, rèn luyện trong lực lượng HSSV thành phố, gồm 1073 em là sinh viên 5 tốt cấp thành phố và Trung ương, tăng trên 38% so với năm 2024; 410 em là học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện cấp thành phố và Trung ương và 30 cán bộ Đoàn - Hội đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng, tăng 50% so với năm 2024.

“Các danh hiệu cao quý trên là sự ghi nhận của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp, của nhà trường đối với quá trình học tập, rèn luyện và cống hiến cho cộng đồng và là nấc thang trong quá trình hoàn thiện bản thân của các bạn”, ông Long nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng các bạn đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố 2 năm liên tục.

Ông Nguyễn Việt Long mong các bạn trẻ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, luôn rèn luyện bản thân trên 4 phương diện: đức - trí - thể - mỹ, từ đó bồi đắp, xây dựng tâm hồn phong phú, yêu nước, giàu cảm xúc, yêu cái đẹp, tránh cái xấu để hoàn thiện nhân cách, xây dựng phẩm chất công dân trẻ TPHCM.

Ông Nguyễn Việt Long phát biểu tuyên dương các gương tiêu biểu.