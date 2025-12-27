Hội Sinh viên Việt Nam sẽ hỗ trợ ít nhất 1.000 công bố khoa học quốc tế của sinh viên

TPO - Hội Sinh viên Việt Nam sẽ hỗ trợ ít nhất 1.000 công bố khoa học quốc tế của sinh viên, góp phần thực hiện chỉ tiêu đến năm 2030 "số lượng công bố khoa học quốc tế tăng trung bình 10%/năm" của Nghị quyết 57.

Sáng 27/12, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026.

Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026 là sự kiện thiết thực nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và là chương trình chủ lực hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển của Hội Sinh viên Việt Nam bứt phá khỏi những khuôn mẫu hỗ trợ truyền thống để kiến tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trực tiếp khơi thông các nguồn lực chiến lược, chuyển hóa mạnh mẽ phong trào từ giảng đường thành những bệ phóng thực tiễn, giúp sinh viên không chỉ tiếp cận mà còn làm chủ các công nghệ lõi.

Phấn đấu thu hút trên 15.000 sinh viên, tài năng khoa học trẻ

Phát biểu tại chương trình, anh Lâm Tùng - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, chương trình với tinh thần hành động rõ ràng, mục tiêu cụ thể, sản phẩm đo đếm được và tác động thực chất.

Anh Lâm Tùng - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

"Ngay trong năm 2026, chúng tôi xác định 20 hoạt động - 5 con số lớn, là cam kết hành động của tổ chức Hội đối với sinh viên tài năng công nghệ trên phạm vi toàn quốc và trong cộng đồng sinh viên, nhà khoa học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ trẻ Việt Nam ở nước ngoài", anh Lâm Tùng nói.

Cụ thể, Hội sẽ tổ chức tối thiểu 20 hoạt động học thuật - khoa học - công nghệ trọng tâm cấp Trung ương, gắn trực tiếp với 11 nhóm công nghệ chiến lược của quốc gia, từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain, bán dẫn, 5G/6G, tự động hóa, an ninh mạng, công nghệ không người lái, đến y - sinh học, năng lượng sạch và Net Zero. Đây sẽ là những không gian học thuật mở, có chiều sâu chuyên môn, gắn nghiên cứu với yêu cầu phát triển thực tiễn.

Chương trình phấn đấu thu hút trên 15.000 sinh viên, học sinh, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ trẻ tham gia trực tiếp, bao gồm sinh viên các trường đại học, học viện trong nước; sinh viên Việt Nam đang học tập nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Đây là con số chưa bao gồm hàng triệu lượt tiếp cận thông qua các nền tảng truyền thông số.

Hội sẽ chọn ra hỗ trợ ít nhất 1.000 công bố khoa học quốc tế của sinh viên, thiết thực thực hiện chỉ tiêu “Đến năm 2030, số lượng công bố khoa học quốc tế tăng trung bình 10%/năm” của Nghị quyết 57.

"Từ các hoạt động đó, chúng tôi sẽ lựa chọn tối thiểu 200 dự án, ý tưởng công nghệ sinh viên tiêu biểu, đồng hành cùng các bạn trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn dự án nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng phát triển", anh Lâm Tùng cho biết.

Chương trình hướng tới giới thiệu và trưng bày ít nhất 150 sản phẩm, mô hình, giải pháp khoa học - công nghệ của sinh viên, thuộc các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, qua đó khẳng định năng lực sáng tạo và khả năng đóng góp thực chất của sinh viên Việt Nam.

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức phát động Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ đầu tư mạnh cho nền tảng tri thức và hệ sinh thái đồng hành, với mục tiêu bổ sung ít nhất 5.000 đầu mục tài liệu khoa học - công nghệ vào kho học liệu số trên Cổng thông tin Sinh viên với khoa học công nghệ.

Chương trình cũng đặt mục tiêu thu hút trên 500 thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ trẻ, nhà khoa học trẻ trong và ngoài nước tham gia cố vấn, đồng hành cùng sinh viên, kết nối với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học trong và ngoài nước.

Ra mắt Cổng thông tin Sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ

Tại Lễ phát động, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chính thức ra mắt Cổng thông tin Sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ tại: vietgenius.vn. Cổng thông tin xác lập những giá trị nền tảng chưa từng có dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Cổng thông tin này sẽ cung cấp đặc quyền tiếp cận không giới hạn vào kho tàng dữ liệu khổng lồ với hàng ngàn đầu mục học liệu và các bài báo khoa học quốc tế uy tín, tạo tiền đề cho quá trình tự đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu.

Thiết lập cơ chế tương tác mở, kết nối trực tiếp sinh viên với mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia trẻ đầu ngành; cập nhật liên tục các xu hướng công nghệ chiến lược và tạo môi trường phản biện học thuật chất lượng cao.

Cổng thông tin cũng đóng vai trò là cầu nối bền vững, thắt chặt liên kết giữa sinh viên - nhà trường - doanh nghiệp - các chuyên gia khoa học đầu ngành, thúc đẩy hợp tác phát triển, tối ưu hóa quá trình chuyển giao tri thức và đưa các công trình nghiên cứu từ giảng đường ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn sản xuất.