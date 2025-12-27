Lan tỏa yêu thương Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện

Sáng 26/12, tại xã Tương Dương (Nghệ An), Ban Thanh niên Công an nhân dân (Bộ Công an) phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình "Tình nguyện mùa Đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026".

Toàn cảnh buổi lễ.

Dự chương trình có Thượng tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân (Bộ Công an), cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo địa phương và các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Chương trình được tổ chức nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ các gia đình, trẻ em vùng sâu, vùng xa khắc phục khó khăn và đón một cái Tết ấm cúng. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng về địa bàn vùng khó.

Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Thành trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Tại chương trình, Ban Thanh niên Công an nhân dân trao tặng 10 ngôi nhà tình nghĩa, 2 phòng máy tính cho em, 100 suất học bổng tiếng Anh, 100 áo khoác ấm, 100 ba lô, 200 chăn ấm, 100 nồi cơm điện và hơn 200 thùng sữa, bánh kẹo, thực phẩm dinh dưỡng cho bà con nhân dân và đoàn viên, thanh niên xã Tương Dương, với tổng nguồn lực hơn 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân khẳng định, thời gian qua, tuổi trẻ Công an nhân dân và tuổi trẻ tỉnh Nghệ An luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong thực hiện các hoạt động dân vận, an sinh xã hội.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Đồng thời, triển khai nhiều chương trình, nhiệm vụ gắn với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi chủ trương xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, trật tự, văn minh đô thị, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Những món quà, những công trình được trao tặng tại chương trình là tình cảm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên CAND và tỉnh Nghệ An. Cùng với sự quan tâm, chia sẻ của nhiều đơn vị đồng hành như: Ngân hàng BIDV, Tổng Công ty viễn thông MobiFone, Công ty TNHH Huyền Thiên Phát, Công ty TNHH ULTTY, Công ty Truyền thông Artemis...

Đại diện Ban Tổ chức và đơn vị đồng hành trao các nguồn lực hỗ trợ cho xã Tương Dương tại chương trình.

Trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chương trình.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với chính quyền, nhân dân, lực lượng Công an cơ sở và các em học sinh trên địa bàn miền núi xã Tương Dương, qua đó, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương ngày càng tốt đẹp hơn.

Các đại biểu trao tặng quà, balo, áo ấm cho các em học sinh trên địa bàn xã Tương Dương.

Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã vận động, kêu gọi tổng nguồn lực triển khai Chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 - Xuân tình nguyện 2026” trị giá 1,5 tỷ đồng.

Hơn 1,5 tỉ đồng đã được kêu gọi triển khai Chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 - Xuân tình nguyện 2026”.

Kết thúc lễ ra quân sẽ diễn ra đồng loạt các hoạt động hưởng ứng gồm: Tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên tại Trường THPT Tương Dương I; Thăm, trao tặng, khánh thành một số công trình thanh niên tiêu biểu; Tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tương Dương.