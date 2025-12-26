Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào 2025: Nối dài mạch nguồn hữu nghị từ thế hệ trẻ

Nguyễn Ngọc
TPO - Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2025 là hoạt động đối ngoại nhân dân có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa hợp tác giữa thanh niên ba nước, qua giao lưu, trải nghiệm thực tiễn, thế hệ trẻ thêm hiểu biết, vun đắp niềm tin, đoàn kết và trách nhiệm chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững khu vực.

Bệ đỡ từ truyền thống hữu nghị, láng giềng gắn bó

Sáng 26/12, tại phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tổ chức khai mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2025.

Sự kiện có sự tham gia của 90 đại biểu thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ ba quốc gia, diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị, thắm tình anh em.

Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào là hoạt động đối ngoại nhân dân có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức thanh niên ba nước. Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, trao đổi và trải nghiệm thực tiễn, Liên hoan tạo điều kiện để thanh niên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa, con người mỗi quốc gia, từ đó vun đắp niềm tin, tình đoàn kết và trách nhiệm chung trong gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững khu vực.

3f40659c12ad9df3c4bc.jpg
4226417510328273203.jpg
559925809369605702.jpg
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2025.

Việc lựa chọn Quảng Ngãi, địa phương duy nhất của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với cả Lào và Campuchia làm nơi đăng cai Liên hoan không chỉ mang ý nghĩa địa lý mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của tỉnh trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân giữa ba nước láng giềng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Việt Nam - Campuchia - Lào là ba quốc gia láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.

559925809369605702-4.jpg
Chương trình văn nghệ tại buổi lễ khai mạc.

Theo ông Sâm, trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc lập, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, nhân dân ba nước luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Truyền thống tốt đẹp ấy chính là nền tảng vững chắc để tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa 3 nước trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng an ninh và đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, trong lĩnh vực công tác thanh niên, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã chủ động mở rộng giao lưu, hợp tác với thanh niên các tỉnh Champasack, Attapeu, Sekong, Khammuane (Lào) và tỉnh Rattanakiri (Campuchia) thông qua nhiều hoạt động thiết thực như Ngày hội đoàn kết sinh viên ba nước, các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, Lễ đón Tết cổ truyền của các dân tộc…

84133391529678036-4.jpg
Các đại biểu thực hiện Nghi thức khai mạc Liên hoan.

“Những kết quả hợp tác tích cực đó không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên, mà còn tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân ba nước”, ông Sâm khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ tin tưởng rằng, những trải nghiệm tại Liên hoan lần này, cùng những ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất Quảng Ngãi anh hùng, nghĩa tình sẽ trở thành hành trang quý giá, để mỗi đại biểu thanh niên trở thành những “nhịp cầu nối” vững chắc cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Thanh niên là lực lượng tiên phong gìn giữ và phát triển quan hệ ba nước

Tại lễ khai mạc anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2025 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa ba nước ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng.

84133391529678036.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Lễ khai mạc.

Anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, thanh niên và nhân dân ba nước luôn gắn bó mật thiết, đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, việc tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa 3 nước mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài.

“Thanh niên ba nước không chỉ là lực lượng thụ hưởng thành quả của hòa bình và hợp tác, mà còn là những “đại sứ hữu nghị”, tiên phong trong học tập, lao động sáng tạo và giao lưu quốc tế. Mỗi hành động tích cực, mỗi sáng kiến thiết thực của thanh niên sẽ góp phần thắt chặt niềm tin, mở rộng hiểu biết lẫn nhau và củng cố sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân ba nước, đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị và hợp tác lâu dài trong tương lai”, anh Quy khẳng định.

4226417510328273203-4.jpg
Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc Liên hoan.

Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Souliya Keophilavong và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Tum Saravuth cùng chung nhận định, Liên hoan lần này là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu dài giữa thanh niên ba nước. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng, nhất là đối với cộng đồng dân cư sinh sống ở khu vực biên giới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Hữu nghị - Phát triển”, Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào 2025 diễn ra từ ngày 25 - 28/12, với nhiều hoạt động phong phú như tọa đàm “Hành trình xanh vì sự phát triển bền vững”; tham quan, trải nghiệm văn hóa lịch sử và tiềm năng kinh tế xã hội của Quảng Ngãi; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa thanh niên ba nước.

8f406e9219a396fdcfb2.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc Liên hoan.

Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào 2025 không chỉ là dịp để thanh niên ba nước giao lưu, học hỏi, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, được tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ bởi chính thế hệ trẻ hôm nay, những chủ nhân tương lai của khu vực Đông Dương hòa bình, ổn định và phát triển.

Nguyễn Ngọc
#Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào 2025

