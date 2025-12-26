Tiếp sức học sinh vùng cao Tuyên Quang trong mùa đông giá rét

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 – Xuân tình nguyện 2026” do Ban Thanh niên Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức đã huy động nguồn lực xã hội hóa trao quà, lắp đặt thiết bị thiết yếu và triển khai các hoạt động hướng nghiệp, an sinh xã hội thiết thực cho học sinh, người dân vùng cao xã Thượng Lâm.

Mớii đây, Ban Thanh niên Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công an xã Thượng Lâm tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2025 – Xuân tình nguyện năm 2026” tại điểm trường mầm non Nà Ráo và điểm trường mầm non Khuôn Hà (xã Thượng Lâm). Chương trình có sự đồng hành, tài trợ của Hội Nghiên cứu & Giảng dạy tiếng Anh TP Hồ Chí Minh cùng các trung tâm ngoại ngữ trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang.

Hoạt động tặng quà của đoàn tại điểm trường mầm non Khuôn Hà (xã Thượng Lâm)

Tại điểm trường mầm non Nà Ráo, Ban Tổ chức đã trao tặng 120 áo ấm, 120 suất quà cho học sinh; đồng thời trao 8 bộ máy nước nóng lạnh cho 8 điểm trường mầm non trên địa bàn xã Thượng Lâm. Tại điểm trường mầm non Khuôn Hà, chương trình trao 30 suất quà Tết, 8 bộ chăn bông cho phụ huynh và học sinh.

Song song với hoạt động trao quà, đoàn tình nguyện tiến hành lắp đặt 8 bộ máy nước nóng lạnh, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em vùng cao. Tổng giá trị nguồn lực huy động trong chương trình đạt khoảng 50 triệu đồng.

Chương trình hướng nghiệp “Định vị bản thân” – xây dựng thương hiệu cá nhân khi còn là học sinh trung học tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang và trường THPT Xuân Huy.

Chia sẻ tại chương trình, thầy giáo Trương Chấn Sang - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghiên cứu & Giảng dạy tiếng Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là năm thứ 4 đoàn thiện nguyện trở lại Tuyên Quang triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Với thầy và các thành viên trong đoàn, Tuyên Quang đã trở thành “quê hương thứ hai”, nơi để lại nhiều tình cảm gần gũi, chân thành từ người dân và thầy cô giáo địa phương.

Đồng hành cùng đoàn, chị Tô Thị Thủy – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Bigtree Land Hà Nội bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng thiện nguyện bền bỉ của các thầy cô, mạnh thường quân miền Nam, những người nhiều năm liền vượt quãng đường xa để mang yêu thương đến với học sinh vùng cao Đông – Tây Bắc.

Chương trình tổ chức trao quà tại 8 điểm trường mầm non trên địa bàn xã Thượng Lâm.

Theo đó, từ năm 2022 đến nay, đoàn thiện nguyện của thầy giáo Trương Chấn Sang và các mạnh thường quân đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tại Tuyên Quang như xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng công trình nước sinh hoạt, sân chơi thiếu nhi; tổ chức hướng nghiệp tại 15 trường THPT; trao hơn 200 suất học bổng tiền mặt cho học sinh.

Nhân dịp này, đoàn tiếp tục tổ chức chương trình hướng nghiệp “Định vị bản thân” tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang và Trường THPT Xuân Huy; trao học bổng, tặng trang thiết bị, balo tiếp sức đến trường cho học sinh trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.