Nữ doanh nhân 9x Nguyễn Ngọc Mỹ: Yêu nước là khởi đầu của sáng tạo, cống hiến bền vững

TPO - Trong số những gương mặt tiêu biểu hội tụ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chị Nguyễn Ngọc Mỹ là đại diện thế hệ doanh nhân trẻ thời đại mới, dấn thân, tử tế và mang khát vọng đưa bản sắc Việt ra thế giới. Nữ doanh nhân này tin tưởng: Yêu nước là khởi đầu của mọi sáng tạo, cống hiến bền vững.

Sợi dây kết nối những trái tim quả cảm

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội lớn, hội tụ niềm tin và khát vọng Việt Nam.

Là một trong hai gương tiêu biểu đại diện cộng đồng doanh nhân trẻ, chị Nguyễn Ngọc Mỹ - Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Alphanam Group, xúc động khi được hòa vào không khí thi đua sôi nổi, được gặp những Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang và những gương mặt trẻ điển hình.

Chị Nguyễn Ngọc Mỹ

Với chị Mỹ, Đại hội không chỉ là nơi tôn vinh, mà là một không gian truyền cảm hứng.

“Sự hội tụ đó cho thấy tinh thần thi đua yêu nước không giới hạn tuổi tác, nghề nghiệp hay vùng miền. Đó là sợi dây gắn kết mọi người Việt Nam trong khát vọng cống hiến. Tôi cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ doanh nhân trẻ hôm nay: Đổi mới, sáng tạo và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng”, nữ doanh nhân chia sẻ.

Mỗi doanh nhân là một "đại sứ" hình ảnh quốc gia

Dưới góc nhìn của một doanh nhân 9x từng học tập tại nước ngoài và nhiều dịp dẫn đầu đoàn doanh nhân trẻ Việt Nam ra thế giới, chị Nguyễn Ngọc Mỹ cho rằng lòng yêu nước không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Lòng yêu nước bắt đầu từ sự tử tế, chính trực và nỗ lực làm đúng – tốt nhất trong từng việc nhỏ nhất.

Khi dẫn đầu đoàn doanh nhân trẻ tại Carnival Doanh nhân trẻ ASEAN ở Kuala Lumpur (Malaysia), hay lúc gặp mặt trên bàn đàm phán với các tập đoàn đa quốc gia, chị luôn ý thức mang trên vai hình ảnh Việt Nam. Mỗi cái bắt tay, mỗi dự án được ký kết không chỉ mang về giá trị kinh tế, còn là dịp giới thiệu, quảng bá di sản, giá trị và tinh thần Việt Nam; là một lần khẳng định với bạn bè quốc tế về một Việt Nam năng động, văn minh và đáng tin cậy.

Tình yêu đất nước với chị Mỹ còn là tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, chị đã cùng các hội viên trong Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam quyên góp, hỗ trợ người dân vùng bão lũ, thiên tai.

Chị Mỹ cùng doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Ảnh: NVCC

Xây dựng "doanh nghiệp nhân văn"

Chị Nguyễn Ngọc Mỹ đặc biệt tâm đắc với quan niệm "yêu nước thông qua lao động sản xuất". Với chị, doanh nghiệp là một tế bào của đất nước, và một đất nước mạnh chỉ khi có những tế bào khỏe mạnh và tử tế.

Tại Alphanam Group, chị đã hiện thực hóa tư duy này bằng những cam kết ý nghĩa. Alphanam là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản đạt chứng chỉ EDGE cấp độ Move – một tiêu chuẩn toàn cầu về bình đẳng giới. Chị đã nỗ lực tạo dựng môi trường làm việc phụ nữ được trao quyền và mỗi cá nhân đều có cơ hội "tỏa sáng theo cách của riêng mình".

"Những nhân sự tử tế và đam mê sẽ tạo ra những sản phẩm đẹp và nhân văn. Đó chính là hình ảnh của tôi, của Alphanam và của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập", chị bày tỏ.

Gần một thập kỷ qua, quỹ Alphanam Green Foundation của chị không chỉ dừng lại ở các sáng kiến bảo vệ môi trường hay giáo dục. Triết lý làm thiện nguyện của chị Mỹ là "trao quyền và niềm tin".

Chị Mỹ chú trọng đào tạo những "thủ lĩnh trẻ" tại các địa phương, giúp họ phát triển kỹ năng lãnh đạo để chính họ trở thành người thay đổi cộng đồng mình. Gần đây nhất, quỹ còn mở rộng vòng tay đồng hành với những nhóm yếu thế và các doanh nghiệp xã hội do người khuyết tật sáng lập, giúp họ tự chủ và đóng góp cho xã hội.

Thi đua đổi mới sáng tạo, dấn thân

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ cho rằng tinh thần "Thi đua là yêu nước" được thể hiện bằng hành động thi đua đổi mới sáng tạo, dấn thân và trách nhiệm.

Mỗi doanh nghiệp và mỗi doanh nhân cần nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm những mô hình, sản phẩm hay giải pháp mới. Trong thời gian tới, Alphanam tiếp tục khuyến khích văn hóa đổi mới ở mọi cấp, để mỗi cá nhân đều có thể chủ động đóng góp sáng kiến, cải tiến quy trình và cùng nhau tạo ra những giá trị thực chất, bền vững.

Để tinh thần đó lan tỏa thực sự sâu rộng, chị Mỹ bày tỏ mong muốn, Nhà nước và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế thử nghiệm linh hoạt, tạo điều kiện, đồng hành và trao quyền cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam, trong đó có đội ngũ trẻ.

“Chúng ta đang sống trong một thời đại mà tốc độ thay đổi của thế giới ngày càng nhanh, vì vậy, thi đua hôm nay không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu, mà còn là khả năng tiên phong, sáng tạo và tìm ra những hướng đi mới để góp phần phát triển đất nước”, chị Mỹ nói.

Chị Nguyễn Ngọc Mỹ. Ảnh: NVCC

Trân trọng giá trị truyền thống, bản sắc Việt

Chị Nguyễn Ngọc Mỹ cho rằng, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới, mở ra những cơ hội chưa từng có cho thế hệ trẻ Việt Nam. Song hành với những vận hội mới, mỗi người trẻ luôn cần trân trọng, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã làm nên bản sắc của người Việt.

"Tôi tin rằng nền tảng văn hóa chính là công cụ dẫn dắt hành vi và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước bền vững nhất cho thế hệ trẻ. Gia đình và nhà trường là hai cái nôi lan tỏa những giá trị ấy, nơi hình thành nhân cách, tình yêu quê hương và trách nhiệm với cộng đồng", chị Mỹ nói.

Đến với Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chị Mỹ kỳ vọng, Đại hội sẽ truyền cảm hứng và tạo cú hích mạnh mẽ để các cấp lãnh đạo, tổ chức và doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho việc nuôi dưỡng lòng yêu nước thông qua giáo dục, văn hóa và bảo tồn di sản dân tộc.

“Trong thời đại công nghệ và thế giới phẳng, chúng ta càng cần nhìn rõ hơn vẻ đẹp của chính đất nước mình – tự hào về những vùng đất xa xôi, những câu chuyện Việt Nam chưa được kể hết, thay vì chỉ hướng ra thế giới. Bởi hiểu và yêu sâu sắc đất nước mình chính là khởi đầu của mọi sáng tạo và cống hiến bền vững”, chị bày tỏ.