Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Kiến tạo môi trường khởi nghiệp cho thanh niên Hải Phòng

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn Hải Phòng cần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, kiến tạo môi trường khởi nghiệp liên kết, giúp hình thành lực lượng doanh nghiệp trẻ có khả năng tham gia chuỗi cung ứng, dịch vụ và du lịch trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển Hải Phòng mới sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương để trở thành một trong những cực tăng trưởng hàng đầu của cả nước.

Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Hải Phòng đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của thành phố.

Đặc biệt, với đặc thù là trung tâm công nghiệp – cảng biển lớn, tập trung nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế và lực lượng thanh niên công nhân đông đảo, Thành đoàn Hải Phòng đã triển khai hiệu quả mục tiêu mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên theo phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại đại hội.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, anh Bùi Quang Huy gợi mở 4 nhóm nội dung cốt lõi để đại hội nghiên cứu.

Trọng tâm là đổi mới, đột phá trong công tác giáo dục. Linh hoạt hơn nữa trong phương thức tiếp cận, chú trọng các hình thức giáo dục, sinh hoạt với nhịp sống công nghiệp và môi trường đô thị. Ứng dụng nền tảng số, truyền thông ngắn, trực quan trong giáo dục chính trị.

Bám sát và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề, năng lực số, tác phong công nghiệp cho thanh niên.

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thanh niên. Trong đó, đề án “Kết nối GenZ với tương lai nghề nghiệp” cần được triển khai mang tính hành động cao, chuyển mạnh từ dựng phong trào sang kiến tạo môi trường khởi nghiệp liên kết, giúp hình thành lực lượng doanh nghiệp trẻ, doanh nhân trẻ có khả năng tham gia chuỗi cung ứng, dịch vụ và du lịch Hải Phòng trong giai đoạn mới.

BCH Thành Đoàn Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thời kỳ mới: "3 Gần - 5 Phải - 4 Không" và phương pháp làm việc "3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo". Để thực hiện được những tham vọng lớn, yếu tố con người là quyết định. Chúng ta muốn có phong trào lớn thì cán bộ của chúng ta phải giỏi.

Thời khắc vàng để thanh niên Hải Phòng bứt phá

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, kể từ dấu mốc 1/7/2025, Hải Phòng bước sang một trang mới với tầm vóc, vị thế và khát vọng phát triển mới.

Hải Phòng trở thành trung tâm phát triển lớn thứ ba cả nước với quy mô kinh tế gần 30 tỷ USD, tăng trưởng GRDP ước đạt 11,8%, đứng thứ 2 cả nước, khẳng định vị thế cực tăng trưởng, trung tâm công nghiệp - dịch vụ - logistics hàng đầu phía Bắc. Kinh tế, hạ tầng và chất lượng sống của nhân dân đều có bước tiến mạnh mẽ, nhiều chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc…

Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng, đầy nhiệt huyết của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ thành phố, là cánh tay đắc lực, là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Giai đoạn 2025 - 2030 đánh dấu bước tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn tầm khu vực. Thành phố đang hội tụ đủ thời cơ, điều kiện và nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, đáng sống tầm cỡ Đông Nam Á.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại đại hội.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh định hướng phát triển của thành phố nhiệm kỳ tới, qua đó gợi mở 5 nhóm nội dung để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Đó là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, chương trình hành động cách mạng của tổ chức Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để nghiên cứu, đề xuất, tham mưu thực hiện chính sách quan trọng; quan tâm chăm lo, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện.

Khuyến khích, tạo động lực cho thanh niên học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đoàn thanh niên thành phố phải xác định chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo là mặt trận trọng tâm, xuyên suốt của phong trào thanh niên trong giai đoạn tới. Thực sự trở thành lực lượng xung kích, đi đầu trong học tập, rèn luyện và lao động sáng tạo trên lĩnh vực này.

“Với niềm tin sâu sắc vào thế hệ thanh niên, với trách nhiệm và tình cảm với tuổi trẻ, tôi tin rằng nhiệm kỳ 2025-2030, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố sẽ đạt được những kết quả, thành tích cao hơn, tổ chức đoàn sẽ ngày càng phát triển, không ngừng tiến bộ, trưởng thành, xứng đáng là lực lượng xung kích đi đầu trong xây dựng và phát triển thành phố”, ông Lê Tiến Châu nói.