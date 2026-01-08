10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước năm 2025

TPO - Trong 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025 được Trung ương Đoàn thống nhất xét chọn, có chiến dịch truyền thông “Hòa bình đẹp lắm” và "Tự hào Việt Nam", Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII đã thống nhất lựa chọn 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

1. Chiến dịch truyền thông “Hòa bình đẹp lắm”

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung ương Đoàn triển khai chiến dịch truyền thông cao điểm “Hòa bình đẹp lắm” trên phạm vi toàn quốc, kết hợp đồng bộ giữa trực tuyến và trực tiếp.

Từ ngày 21/4–5/5/2025, hashtag #hoabinhdeplam đạt 3,6 tỷ lượt xem trên các nền tảng (TikTok 1,6 tỷ, Facebook trên 2 tỷ), dẫn đầu chiến dịch truyền thông tháng 4/2025. Bên cạnh đó, hoạt động “phủ đỏ không gian” được triển khai tại 63 tỉnh, thành đoàn, hơn 1.120 trụ sở Đoàn cấp huyện, xã và trên 3.000 cơ sở giáo dục.

Chiến dịch "Phủ đỏ mạng xã hội" được triển khai trong đợt tuyên truyền cao điểm trên toàn quốc. Ảnh: BTC

2. Chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam”

Chiến dịch được triển khai đa nền tảng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cuộc thi trực tuyến thu hút gần 5 triệu lượt dự thi, công cụ tạo hình đại diện đạt 318.738 lượt khởi tạo. Đến 15/9/2025, chiến dịch đạt 10,8 tỷ lượt xem (TikTok 5,3 tỷ, Facebook 5 tỷ, YouTube 500 triệu), dẫn đầu truyền thông tháng 8–9/2025 (theo Buzzmetrics).

Chiến dịch còn gắn với các hoạt động trực tiếp như Ngày hội Khát vọng non sông, “phủ đỏ không gian” tại 40 tỉnh, thành đoàn, hơn 3.000 Đoàn cấp xã, 3.000 cơ sở giáo dục; album “Made in Vietnam” đạt trên 100 triệu lượt xem, chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thu hút hơn 40.000 người tham gia.

3. Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”

Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" được T.Ư Đoàn triển khai từ 27/7/2025 – 27/7/2026, nhằm số hóa ký ức lịch sử phục vụ giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi. Qua chiến dịch “Ký ức sống mãi” và mô hình “Trạm ký ức”, hệ thống ghi nhận 105.296 câu chuyện của 21.252 nhân chứng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh... Dữ liệu được lưu trữ trên cauchuyenlichsu.vn và Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, tạo kho tư liệu lịch sử số giá trị lâu dài.

Đề án hướng người trẻ đến với những câu chuyện của các nhân chứng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh. (Trong ảnh, nhạc sĩ Trương Quý Hải - cựu chiến binh giao lưu, chia sẻ với tuổi trẻ Thủ đô dịp 12/2025). Ảnh: Xuân Tùng

4. Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Triển khai chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hành trình được tổ chức thành 3 chặng với quy mô toàn quốc.

Chặng “Tuổi trẻ tri ân” tổ chức 3.484 hoạt động, thu hút hơn 330.000 hội viên, thanh niên, huy động 27,5 tỷ đồng; đồng thời triển khai 3.373 đội hình tình nguyện, đóng góp 87.471 ngày công, hỗ trợ 1.637 công trình, nhà ở với kinh phí 11 tỷ đồng.

Chặng “Tự hào bản hùng ca dân tộc” điểm nhấn là Lễ chào cờ đồng loạt tại 3.334 điểm, thu hút 126.777 hội viên, cùng 1.886 công trình thanh niên trị giá 1,94 tỷ đồng.

Chặng “Tự hào Việt Nam” tổ chức 133 hoạt động đồng diễn, 4.000 hoạt động an sinh xã hội với nguồn lực hơn 14,1 tỷ đồng; chiến dịch truyền thông đạt trên 1,1 tỷ lượt tiếp cận, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong thanh niên cả nước.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai 3 chặng. Ảnh: Xuân Tùng

5. Các hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở

Từ 1/7 – 31/8/2025, toàn quốc triển khai 25.410 đội hình với 480.313 lượt tình nguyện viên, hỗ trợ 3.321 đơn vị hành chính cấp xã và 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, phục vụ gần 4,2 triệu lượt người dân tại các trung tâm hành chính công.

Riêng nội dung hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, đã thành lập 7.465 đội hình với 59.660 tình nguyện viên, hỗ trợ 2.177.288 đảng viên cấp đổi thẻ, chuẩn hóa dữ liệu và triển khai Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số ở cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn sau sáp nhập.

6. Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Diễn đàn được tái tổ chức với chủ đề “Khai phóng tiềm năng – Kiến tạo tương lai Việt”, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Diễn đàn gồm 12 phiên đối thoại địa phương, 4 phiên chuyên đề và 1 phiên cấp cao, thu hút gần 6.500 đại biểu, tiếp nhận hơn 3.000 ý kiến, hiến kế của cộng đồng doanh nghiệp.

Phiên đối thoại cấp cao ngày 16/9/2025, tại Hà Nội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng khoảng 1.000 đại biểu.

Diễn đàn tập trung 4 trụ cột lớn về thể chế, khoa học công nghệ – đổi mới sáng tạo, hội nhập và nâng cao nội lực doanh nghiệp; đồng thời ra mắt Báo cáo tổng hợp VPSF 2025, đề xuất nhiều kiến nghị đột phá, trong đó có chương trình đào tạo 10.000 CEO, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh đánh cồng thể hiện sự cam kết hành động của Chính phủ với cộng đồng doanh nhân. Ảnh: Trọng Quân

7. Chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam khoa học công nghệ toàn quốc

Lần đầu tiên, một chuỗi hội thảo khoa học dành cho sinh viên trong lĩnh vực công nghệ đã tạo ra sức lan tỏa rộng khắp với sự tham dự trực tiếp của gần 6.000 đại biểu, đồng thời thiết lập mạng lưới tương tác tại 15 điểm cầu Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và gần 90 điểm cầu trong nước. Sự quan tâm của hơn 21.000 sinh viên tại các điểm cầu cùng hơn 212.000 lượt theo dõi trực tuyến trên các nền tảng số.

Sự kiện được xem là chiến dịch hành động quy mô lớn, khẳng định bản lĩnh và tâm thế của sinh viên Việt Nam trong việc dấn thân vào những “mặt trận” công nghệ mới, công nghệ trọng điểm, góp phần xây dựng nội lực vững chắc cho quốc gia trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hiện thực hoá Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

8. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên lần thứ I, năm 2025

Đây là lần đầu tiên T.Ư Đoàn tổ chức một cuộc thi chính luận riêng cho khối đoàn viên, thanh thiếu niên, với hệ thống giải thưởng độc lập, gồm 3 nhóm loại hình: Báo, tạp chí; videoclip, phát thanh, truyền hình; sản phẩm đồ họa (infographic, tranh cổ động…).

Cuộc thi nhận hơn 199.000 bài dự thi, vượt 54,4% so với năm 2024 và vượt 20,5% so với chỉ tiêu Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề ra. Cuộc thi đã tạo được dấu ấn đậm nét về quy mô, chất lượng và sự tham gia rộng khắp của đoàn viên, thanh niên, khẳng định vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ cơ sở đến không gian mạng.

9. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025

Đại hội tổ chức từ 13 – 15/5/2025 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Trong khuôn khổ chương trình, 500 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương và tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như: báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan các bảo tàng, khu di tích; trải nghiệm khoa học – công nghệ, chuyển đổi số tại Viettel, FPT, VinUni. Đại hội tạo sức lan tỏa tích cực, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

500 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc vinh dự được Chủ tịch nước Lương Cường tặng biểu trưng ảnh Bác Hồ và học bổng; Bằng khen của T.Ư Đoàn và Chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ. Ảnh: Xuân Tùng

10. Hành trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại 248 xã biên giới

Hành trình triển khai tại 248 xã biên giới, đổi mới theo hướng chăm lo có hệ thống, gắn hỗ trợ vật chất với chăm sóc đời sống tinh thần, kết nối bảo trợ dài hạn cho thiếu nhi vùng biên cho thiếu nhi.

Chương trình đã trao 38.000 phần quà, 200 suất học bổng, tổ chức đồng bộ các hoạt động Trung thu, vui chơi, trải nghiệm cho trẻ em vùng biên, với tổng nguồn lực 10,2 tỷ đồng.