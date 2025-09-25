Tết Trung thu thắp sáng ước mơ ở Làng Nủ

TPO - Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội Trung giao tổ chức không chỉ sớm mang đến Tết Trung thu ấm áp, mà còn thắp sáng những ước mơ trong trẻo của các em nhỏ ở Làng Nủ.

Chiều tối 24/9, không khí tại làng Nủ (xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai) thêm ấm áp, rộn ràng hơn với chương trình Tết Trung thu năm 2025 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Lê Hải Long – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; anh Hoàng Mạnh Linh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và các em nhỏ cùng hát bài thiếu nhi về Tết Trung thu tạo không khí sôi nổi trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Những ước mơ trong trẻo từ miền đất hồi sinh

Trong không khí ấm áp của chương trình, có những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là cuộc trò chuyện gần gũi giữa chị Nguyễn Phạm Duy Trang và các em nhỏ. Khi được hỏi “Trung thu là gì?”, những câu trả lời ngây thơ, trong trẻo vang lên, là được “ăn bánh”, “ăn bánh Trung thu”, “ăn bim bim”, được “đi rước đèn” và “xem múa lân”. Với các em, niềm vui đôi khi đến từ những điều giản dị như thế.

Cùng với những chia sẻ “Trung thu là…”, nhiều cô bé cậu bé Làng Nủ đã chia sẻ về ước mơ của mình. Một cậu bé 8 tuổi, gương mặt lém lỉnh, mạnh mẽ chia sẻ: “Con ước mơ làm bác sĩ!”. Một bé gái với đôi mắt sáng lấp lánh, bẽn lẽn chia sẻ ước mơ của mình: “Con muốn được làm cô giáo ạ!”.

Nhiều những chia sẻ về niềm vui Tết Trung thu và ước mơ đã được các em chia sẻ trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bác sĩ và cô giáo - những ước mơ giản dị nhưng cao đẹp ấy, được gieo mầm từ chính mảnh đất gian khó này, đã trở thành biểu tượng cho nghị lực và khát vọng lên. Đó không chỉ là ước mơ của riêng các em mà còn là hy vọng của cả Làng Nủ về một tương lai tươi sáng hơn, nơi con chữ và sức khỏe sẽ xây dựng lại những gì thiên tai cướp đi.

Trong không khí gần gũi, chị Nguyễn Phạm Duy Trang xúc động chia sẻ: “Hôm nay, Làng Nủ của chúng ta đã hồi sinh, không chỉ với những mái nhà mới mà còn tràn tình yêu thương và khát vọng vươn lên.”

Các em nhỏ hào hứng với sắc màu đèn ông sao đón Tết Trung thu sớm. Ảnh: Xuân Tùng

Trung thu gửi yêu thương

Chương trình ở Làng Nủ là một trong những điểm nhấn trong chuỗi trình hành động Tết Trung thu 2025 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức năm nay.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ, mỗi dịp Trung thu, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư cùng các đơn vị đồng hành luôn mong muốn các em nhỏ, dù ở nơi biên cương xa xôi nhất vẫn được đón một mùa Tết Trung thu ấm áp và trọn vẹn tình yêu thương.

Năm 2025, với chủ đề “Trung thu gửi trọn yêu thương”, hành trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” không chỉ mang đến tình yêu thương, niềm vui, ánh trăng sáng đến với các em thiếu nhi khắp mọi miền đất nước mà còn tập trung ở 248 xã khu vực biên giới của Tổ quốc.

Tổ chức Đoàn, Hội luôn đồng hành và tạo điều kiện, môi trường để các em được học tập, rèn luyện, vui chơi và phát triển toàn diện.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

“Tổ chức Đoàn, Hội luôn cố gắng, nỗ lực để có thể mang đến nhiều món quà nhất, thắp sáng những ước mơ cho các em thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc, để những người dù ở một nơi xa nhất cũng có thể được hưởng một mùa Trung thu thực sự ấm áp, giàu tình yêu thương”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng tới các em nhỏ ở Làng Nủ. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang và các thành viên trong đoàn công tác đã trao nhiều phần quà ý nghĩa T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư tặng các em thiếu niên nhi đồng ở Làng Nủ. Tổng giá trị hơn 399 triệu đồng. Dịp này, T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư tặng công trình Tủ sách thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao biển tượng trưng tặng các phần quà tới đại diện Tỉnh Đoàn Lào Cai. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Hoàng Quốc Hùng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chia sẻ tại chương trình, ông Hoàng Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Khánh, bày tỏ chương trình diễn ra ý nghĩa khi Làng Nủ vừa đi qua một năm đầy nỗ lực để dậy sóng từ nỗi đau mất mát. Đúng một năm trước, một trận lũ quét kinh hoàng đã tàn phá mảnh đất này.

“Thiên tai đã để lại những tổn thương, mất mát rất lớn về người và của. Sau một năm qua, các hộ dân trên địa bàn đã từng bước ổn định đời sống, tuy nhiên những khó khăn, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất vẫn còn hiện hữu”, ông Hùng nói.

Ông Hùng trân trọng cảm ơn và khẳng định những phần quà tặng trong chương trình không chỉ mang lại niềm vui đón Tết Trung thu mà còn tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em thiếu niên nhi đồng tiếp tục vượt khó, chăm sóc, học giỏi; động viên tinh thần mạnh mẽ đối với chính quyền, nhân dân xã.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Lê Hải Long tặng đèn ông sao, bánh tới các em nhỏ. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Hoàng Mạnh Linh tặng đèn ông sao, balo tới các em học sinh. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và ông Hoàng Quốc Hùng tặng quà tới em học sinh.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn công tác T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư và Tỉnh Đoàn Lào Cai, lãnh đạo xã Phúc Khánh cùng các em thiếu niên nhi đồng Làng Nủ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Tùng