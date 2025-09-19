Thanh niên Lâm Đồng hỗ trợ tiếp nhận hơn 36.000 hồ sơ hành chính

TPO - Điểm nhấn của chiến dịch hè năm nay tại Lâm Đồng là đội hình thanh niên đồng hành cùng chính quyền hai cấp, trực tiếp hỗ trợ tiếp nhận hơn 36.000 hồ sơ hành chính.

Ngày 19/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa rộng khắp và gắn kết đồng bộ trong toàn hệ thống.

Quảng cảnh hội nghị.

Báo cáo của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, chiến dịch hè 2025 đã thu hút hơn 9.200 tình nguyện viên tham gia trong 513 đội hình, lan tỏa tinh thần xung kích từ nông thôn đến đô thị. Chỉ trong 3 tháng, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thay mới 38 căn nhà tạm, nhà dột nát trị giá trên 2 tỉ đồng, trồng hơn 27.000 cây xanh, phát quang và thắp sáng hàng chục tuyến đường.

Các hoạt động an sinh cũng được triển khai mạnh mẽ: Trao hàng ngàn suất quà, học bổng trị giá 1,1 tỉ đồng; dạy bơi miễn phí cho gần 2.300 trẻ em; tổ chức hiến máu, khám chữa bệnh và hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo. Điểm nhấn là đội hình thanh niên đồng hành cùng chính quyền hai cấp, hỗ trợ tiếp nhận hơn 36.000 hồ sơ hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân làm thủ tục.

Song song đó, hơn 3.200 buổi sinh hoạt hè với trò chơi dân gian, sân chơi kỹ năng, trải nghiệm sáng tạo đã thu hút hơn 75.000 lượt thiếu nhi. Hơn 2.000 em được nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; 1.727 suất học bổng cùng nhiều phần quà trị giá hơn 1,1 tỷ đồng được trao cho học sinh nghèo hiếu học.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận cho ý kiến đánh giá công tác triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và các kết quả đạt được. Các ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và chia sẻ những kết quả, cách làm hay, mô hình mới trong việc triển khai chiến dịch. Hội nghị cũng thảo luận, đề xuất và đưa ra các ý kiến, giải pháp mới thực hiện có hiệu quả hơn chiến dịch ở các năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, bà H’Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhấn mạnh, những kết quả đạt được nhờ sự quan tâm, đồng hành của các ngành cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh. Đặc biệt, chiến dịch hè năm nay ghi dấu bước đột phá với việc triển khai đội hình thanh niên tham gia vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cũng đã trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025.

Trong khuôn khổ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã phát động thi đua thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và khởi động phong trào “Bình dân học vụ số” trong đoàn viên, thanh niên.