Giới trẻ

Google News

Sôi nổi chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh ở Tuyên Quang

Thành Đạt
TPO - Hướng tới chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều hoạt động và trao tặng các phần quà ý nghĩa.

Ngày 10/8, tại xã Tân Mỹ, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phối hợp Đoàn Thanh niên Chính phủ, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhiều đơn vị đồng hành tổ chức chương trình tình nguyện trong khuôn khổ Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Mùa hè xanh” năm 2025.

Chương trình diễn ra trong không khí rộn ràng, đồng thời là dịp để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Nhiều phần qua được trao trong khuôn khổ chương trình.

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng “Tủ thuốc an sinh”; 30 thùng nước tăng lực; mô hình đèn năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng đường quê; tuyến đường hoa kèm hệ thống thùng rác; 10 xe đạp cho học sinh; áo phao cứu sinh cho người dân vùng sông nước. Ngoài ra, trao tặng các phần quà cho 20 hộ gia đình chính sách, 30 học sinh nhận học bổng và 50 suất quà hỗ trợ.

Trong khuôn khổ chiến dịch, đoàn viên thanh niên xây dựng mới một ngôi nhà theo chương trình xóa nhà tạm, khởi công ngôi nhà tình nghĩa cho một hộ dân; ra quân “Ngày cao điểm” trồng hoa, chỉnh trang cảnh quan, làm tuyến đường “Ánh sáng xanh” và tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho bà con. Tổng nguồn lực huy động cho hoạt động đạt 450 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ Hoàng Trần Trung bày tỏ sự trân trọng đối với những phần quà và công trình ý nghĩa, là nguồn động viên lớn giúp địa phương hoàn thiện hạ tầng, cải thiện đời sống người dân.

Thành Đạt
