Sôi nổi ngày hội 'Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo'

TPO - Ngày 20/12, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện và đợt thi đua ý nghĩa của tổ chức Đội và thiếu nhi cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Năm học 2025 - 2026, sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo” tiếp tục được triển khai trên quy mô toàn quốc, mang đến cho thiếu nhi một không gian học tập hiện đại, truyền cảm hứng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thúc đẩy năng lực sáng tạo và hỗ trợ phát triển toàn diện.

Chương trình diễn ra từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026, dành cho thiếu nhi từ 6 - 10 tuổi đang học tại các trường Tiểu học và cấp Tiểu học trong các trường liên cấp trên cả nước.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay là việc ra mắt 11 video giáo dục kỹ năng sống với các nội dung thiết yếu: khoa học sáng tạo, kỹ năng STEM, an toàn trên không gian mạng, kỹ năng tự bảo vệ, xử lý tình huống và kỹ năng xã hội.

Các video được thiết kế theo phong cách hiện đại, trực quan, dễ tiếp cận, đồng thời được phát hành rộng rãi trên nền tảng số của Hội đồng Đội Trung ương và sử dụng trong sinh hoạt Đội tại chi đội, liên đội trên toàn quốc.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức chuỗi hoạt động ngoại khóa tại 100 trường thuộc 9 tỉnh, thành phố: Sơn La, Bắc Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Tây Ninh và Đồng Tháp. Tại các điểm trường, thiếu nhi được tham gia các hoạt động trải nghiệm, vận động liên hoàn, trò chơi sáng tạo và hoạt động nhóm, giúp các em hình thành kỹ năng, phát triển tư duy và nuôi dưỡng tinh thần khám phá.

Chuỗi sự kiện Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo” tại Đà Nẵng và An Giang sẽ là những hoạt động nổi bật trong năm học, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện kỹ năng và thúc đẩy phong trào thi đua của thiếu nhi cả nước.

Hội đồng Đội Trung ương đã trao 50 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại ngày hội, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam chia sẻ:

“Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo và những khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Điều đó đặt ra cho thế hệ thiếu nhi hôm nay trách nhiệm phải chăm học hơn, rèn luyện tốt hơn và nuôi dưỡng trong mình những ước mơ đẹp.

Vì vậy, mỗi em hãy biết yêu thương, biết sẻ chia, mạnh dạn khám phá cái mới và tự tin khẳng định bản thân. Tương lai Việt Nam sẽ rực rỡ hơn khi các em trưởng thành mỗi ngày bằng sự cố gắng, sáng tạo và tinh thần không ngừng vươn lên”.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã trao 50 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại thành phố Đà Nẵng.