Về xã 'ứng cứu' công nghệ thông tin

TP - Một tuần bám địa bàn, các tình nguyện viên của Đội hình sinh viên công nghệ thông tin hỗ trợ các xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng trở thành những “trợ lý số” đắc lực, ứng cứu các sự cố về công nghệ thông tin hỗ trợ chính quyền và người dân.

Học tiếng Cơ Tu giúp dân làm thủ tục “số”

Lần đầu tiên đặt chân đến xã miền núi Sông Kôn, cách trung tâm thành phố gần 70km, em Nguyễn Tấn Cao Trí (sinh viên Công nghệ thông tin ĐH Duy Tân) cùng các thành viên trong Đội hình sinh viên công nghệ thông tin hỗ trợ các xã, phường có chút bỡ ngỡ. Quãng đường di chuyển dài, cung đường đèo dốc khiến nhóm mất gần một buổi sáng để đến được địa bàn. Hành trang của các bạn trẻ là chiếc laptop cùng vali quần áo.

Em Nguyễn Tấn Cao Trí (bìa phải), sinh viên ĐH Duy Tân, hỗ trợ người dân điền tờ khai trước khi nộp thủ tục trực tuyến.

Sau khi gặp gỡ cán bộ xã để nắm bắt tình hình, được bố trí chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt, Trí cùng các bạn bắt tay ngay vào công việc. Là địa bàn xã miền núi khó khăn, việc tiếp cận công nghệ thông tin, hệ thống dịch vụ công trên nền tảng số đối với cả cán bộ và người dân ở Sông Kôn gặp nhiều khó khăn. Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm là hỗ trợ cán bộ cập nhật chữ ký số, sử dụng các công cụ số, công nghệ AI, Chat GPT… trong công việc.

“Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai đợt hỗ trợ thứ 2, trong đó, chú trọng vào hỗ trợ cán bộ, công chức xử lý các sự cố về thiết bị công nghệ, hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến…; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả thành thạo. Tất cả vì mục tiêu để cán bộ và người dân cùng nắm vững, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến”. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng

“Cứ có sự cố hoặc lỗi hệ thống, chúng em hỗ trợ cán bộ xã khắc phục, đồng thời, hướng dẫn để họ biết cách xử lý nếu gặp tình huống tương tự. Chúng em cũng kiêm luôn nhiệm vụ… sửa máy tính, hệ thống mạng khi có trục trặc”, Trí kể.

Ngoài hỗ trợ cán bộ xã, Trí cùng các tình nguyện viên còn hỗ trợ bà con ở đây tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Xã Sông Kôn có đông người Cơ Tu sinh sống, phần lớn bà con chưa cách sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng ký các thủ tục hành chính, cứ đến xã là phải nhờ cán bộ làm giúp. Bởi vậy, các tình nguyện viên chú trọng vừa làm, vừa hướng dẫn người dân cách thực hiện.

Lướt điện thoại mở một file ghi chú tiếng Cơ Tu dài, Trí cho biết nhiều người dân chỉ nói tiếng Cơ Tu, tiếng Kinh vẫn còn bập bẹ nên giao tiếp khó khăn. “Em phải hỏi cán bộ xã rồi ghi chú lại một vài câu thường dùng khi giao tiếp với bà con hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ. Cũng phải mất một hai hôm mới có thể quen được, nếu lúc nào quên thì lại “dòm bài” trong điện thoại”, Trí nói.

Trở về sau 1 tuần “đóng quân” ở xã miền núi Sông Kôn, Trí tất bật chuẩn bị cho năm học mới. Kết thúc những ngày ăn ngủ cùng cán bộ xã, trở lại thành phố, Trí có chút bồi hồi. “Nếu có cơ hội, em vẫn muốn quay lại đây để tiếp tục hỗ trợ các anh chị ở xã và bà con. Bởi đến tận nơi, em mới thấy được những khó khăn, vất vả và mong muốn góp sức để giúp nơi đây nhanh chóng tiếp cận chuyển đổi số”, Trí cho hay.

Tình nguyện lên xã biên giới Tây Giang để hỗ trợ, em Dương Quang Khánh (sinh viên năm 2, ĐH FPT Đà Nẵng) cũng vừa kết thúc một tuần “bám xã” để ứng cứu công nghệ. Đang trong kỳ nghỉ hè, thấy trường đăng thông tin tuyển tình nguyện viên, Khánh nhanh tay đăng ký. Ban đầu, em chỉ nghĩ sẽ hỗ trợ những xã, phường loanh quanh khu vực trung tâm. Tuy vậy, khi được sắp xếp lên Tây Giang, Khánh cũng muốn đi, đến địa bàn khó khăn để hỗ trợ bà con.

“Những ngày ở lại xã, chúng em được lãnh đạo, các anh chị cán bộ xã hỗ trợ rất nhiệt tình. Họ rất cởi mở, cần hỗ trợ, tập huấn gì về công nghệ, các anh chị đều chủ động đặt vấn đề. Được góp một phần nhỏ để lan tỏa chuyển đổi số đến các xã miền núi, em thấy quãng thời gian một tuần ở lại nơi đây thật sự ý nghĩa”, Khánh chia sẻ.

“Trợ lý số” tiếp tục hỗ trợ đợt 2

Đội hình sinh viên công nghệ tình nguyện hỗ trợ các xã, phường do Sở KH&CN TP Đà Nẵng phối hợp với Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH FPT Đà Nẵng và ĐH Duy Tân Đà Nẵng triển khai với 105 sinh viên hỗ trợ tại 44 xã, phường. Theo Th.s Nguyễn Tuấn Kiệt, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Duy Tân, trường có 57 sinh viên tham gia tình nguyện. Bên cạnh các xã, phường ở khu vực trung tâm, các sinh viên còn được phân công hỗ trợ các xã miền núi, hải đảo khó khăn như: Sông Kôn, Avương, Trà Leng, Trà Tập, Đắc Pring, Nam Giang, La Êê, Tân Hiệp…

“Đoàn trường bố trí xe đưa đón theo các tuyến, việc ăn, ở, sinh hoạt của sinh viên được địa phương hỗ trợ. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi cập nhật liên tục tình hình của sinh viên thông qua các nhóm trưởng, tổ trưởng và kênh zalo 24/24. Chỉ trong một tuần nhưng các tình nguyện viên thực sự trở thành những “trợ lý số” đắc lực của địa phương. Đội hình vẫn tiếp tục hỗ trợ các xã, phường ở trung tâm thành phố và xã miền núi La Êê theo “đặt hàng” chính quyền địa phương”, anh Kiệt nói.

Được biết, ĐH Duy Tân đang phối hợp với Sở KH&CN để tiếp tục triển khai Đội hình sinh viên công nghệ thông tin về các xã, phường trong đợt 2.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng, qua rà soát và đăng ký, hiện có 69 xã, phường trên địa bàn có nhu cầu tăng cường thêm sinh viên ngành công nghệ thông tin để hỗ trợ trong vận hành chính quyền hai cấp. Đợt một được triển khai và nhận được phản hồi tích cực.