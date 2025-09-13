Thủ khoa xuất sắc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam làm Bí thư Đoàn Thanh niên phường Đống Đa

TPO - Chị Nguyễn Mai Anh - Bí thư Đoàn phường Đống Đa (Hà Nội) khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 từng là thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được Hà Nội tuyên dương năm 2018.

Ngày 13/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đống Đa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra với sự tham dự của 138 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên trên địa bàn phường.

Đây là Đại hội “lịch sử” của tuổi trẻ Đống Đa, diễn ra trong bối cảnh Thủ đô và cả nước đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, sẵn sàng cho kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022–2027; đề ra mục tiêu, phương hướng cho giai đoạn 2025–2030; đồng thời thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII và Điều lệ Đoàn sửa đổi. Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành khóa I và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TP Hà Nội.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đống Đa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Giai đoạn 2022 - 2025, 4 phong trào hành động cách mạng được tuổi trẻ Đống Đa thực hiện là “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và ”Tôi yêu Hà Nội” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Nhiệm kỳ mới 2025 – 2030, Đại hội đặt ra 13 chỉ tiêu phấn đấu. Mỗi năm, Đoàn phường thực hiện ít nhất 3 - 5 công trình, mô hình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phấn đấu có trên 80% thanh thiếu nhi phường được tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức; tư vấn, hướng nghiệp cho 3.000 - 5.000 ĐVTN, giới thiệu việc làm 500 - 600 ĐVTN/năm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế…

Một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ tới là Đoàn phường Đống Đa triển khai phong trào “5 tiên phong” theo định hướng mới của T.Ư Đoàn với 5 nội hàm: Tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong trong tham gia bảo vệ Tổ quốc. Phong trào được tổ chức đảm bảo tính lan tỏa, rộng khắp, định hướng, hiệu quả, bền vững, sáng tạo trong đó chú trọng lấy thanh niên làm trung tâm, chủ thể của hoạt động.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường khoá I nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định 36 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường khoá I nhiệm kỳ 2025 – 2030. Chị Nguyễn Mai Anh làm Bí thư Đoàn phường Đống Đa khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ba Phó Bí thư, gồm: chị Chu Mỹ Hoa, chị Lê Thu Hà và anh Nguyễn Minh Sơn.

Chị Nguyễn Mai Anh - Bí thư Đoàn phường Đống Đa nhận hoa chúc mừng từ đại diện thiếu nhi của phường.

Bí thư Đoàn phường Đống Đa Nguyễn Mai Anh từng là thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được Hà Nội tuyên dương năm 2018. Chị Mai Anh từng trải qua các vị trí chuyên viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành Đoàn Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đặc biệt đánh giá cao Đoàn Thanh niên phường Đống Đa, khi chỉ sau 2 tháng bước vào vận hành trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, BCH Đoàn phường lâm thời đã nhanh chóng đi vào ổn định, thông suốt, hiệu quả; phát huy tinh thần xung kích, tham gia tích cực các hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hoàn thành các nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ phường giao.

Chị Nguyễn Mai Anh - Bí thư Đoàn phường Đống Đa cho biết, ngay sau Đại hội, đoàn viên, thanh niên ra quân “Ngày chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” và vệ sinh môi trường, góp phần đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm”, xây dựng nền hành chính phục vụ và bảo vệ môi trường sống.

Chị Mai Anh nhấn mạnh, với lực lượng đoàn viên, thanh niên đông đảo, Đoàn phường Đống Đa khơi dậy trong bạn trẻ khát vọng lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh. Phát huy bề dày lịch sử, văn hóa của địa phương, Đoàn coi đây là điểm tựa gìn giữ bản sắc thanh niên trong thời kỳ hội nhập. Cùng đó, Đoàn phường chú trọng phát hiện, tôn vinh điển hình tiên tiến; nắm bắt tâm tư người trẻ; chủ động đấu tranh với cái xấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, an ninh thông tin và văn hóa mạng.