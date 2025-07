Xoá nhà tạm, nhà dột nát góp phần giảm nghèo bền vững

TPO - Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải đánh giá, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp nhiều hộ gia đình ổn định cuộc sống, an cư, lạc nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngày 23/7, tỉnh Cà Mau tổ chức công bố hoàn thành kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025. Theo đó, tới nay, tỉnh Cà Mau đã xây mới, sửa chữa gần 9.670 căn nhà tạm, dột nát, với tổng kinh phí trên 470 tỷ đồng.

Các gia đình được xây mới, sửa nhà trong đợt này gồm người công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, cận nghèo; hộ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp người dân trên địa bàn tỉnh an cư, còn tạo nền tảng để người nghèo lạc nghiệp, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau biểu dương tinh thần trách nhiệm của các địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các lực lượng đã trực tiếp tham gia vào việc xây dựng và sửa chữa nhà cho người dân đã có được mái ấm mới đầy tình nghĩa. Việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đợt này không có nghĩa sẽ dừng lại, việc này sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Hộ gia đình người có công ở phường Láng Tròn (tỉnh Cà Mau) ấm lòng trong căn nhà mới khang trang.

Dịp này, 32 tập thể, 40 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong năm 2025" được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.