‘Biệt đội thợ xây’ trao cần câu cho thanh niên khó khăn

TPO - Vượt lên những khó khăn ở vùng biên giới Đắc Pring (TP. Đà Nẵng), chàng thủ lĩnh thanh niên Hiên Cuôn đã biến nghề xây dựng thành “cần câu” giúp bản thân và nhiều thanh niên khác trên địa bàn thoát nghèo bền vững. Từ những công trình dân sinh nhỏ, “Biệt đội thợ xây” dần trở thành điểm tựa sinh kế cho thanh niên yếu thế ở vùng núi.

Từ thợ phụ đến đổi đời nhờ nghề xây dựng

Sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Đắc Pring (TP. Đà Nẵng), Hiên Cuôn (SN 1994, Bí thư Chi đoàn thôn 49a, xã Đắc Pring) có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, mẹ và anh trai mất sớm. Tuổi thơ của Cuôn gắn liền với những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, sớm hình thành trong anh ý thức tự lập và khát vọng vươn lên.

Hiên Cuôn vươn lên thoát nghèo nhờ nghề xây dựng.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 2016, Cuôn xuống TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ) để vừa hoàn thành chương trình bổ túc văn hóa, vừa học nghề tại Trường Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật miền Trung với mong muốn sớm có việc làm, phụ giúp gia đình và tự lo cho cuộc sống của mình.

“Tôi học nghề xây dựng cũng như một cái duyên. Lúc đầu, tôi muốn học nghề mộc nhưng lại không có ai đăng ký nên trường không mở lớp. Chỉ có sự lựa chọn giữa nghề điện và nghề xây dựng nên tôi chọn nghề xây dựng với ấp ủ góp phần thay đổi bộ mặt quê hương”, Cuôn kể.

Hoàn thành khóa học, Cuôn trở về quê hương lập nghiệp trong bối cảnh điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn. Thời gian đầu, Cuôn chủ yếu giúp đỡ bà con làm nền nhà, lát gạch men vừa để có thêm thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm bởi phần vì mới ra nghề, phần vì người dân vùng núi chưa có điều kiện xây dựng nhà cửa kiên cố.

Sau đó, khi có các đội xây dựng ở miền xuôi lên xã để thi công các công trình, Cuôn chủ động xin theo làm thợ phụ, vừa để trang trải cuộc sống, vừa học nghề, nâng cao kỹ năng trong môi trường lao động thực tế.

Những ngày tháng “bám” công trình giúp Cuôn cứng tay nghề, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm quý báu. Ở xã miền núi, điều kiện đi lại hết sức khó khăn, nhiều công trình ở những vị trí cheo leo, đường mòn hiểm trở, vật liệu không thể vận chuyển bằng xe cơ giới. Hiên Cuôn luôn là người sẵn sàng nhận những việc khó nhất.

“Ở miền núi, vật liệu đắt đỏ, đường sá đi lại rất khó khăn nên công vận chuyển cũng nhiều. Nhiều lúc xây công trình ở các khu vực xa, anh em phải cuốc bộ để cõng vật liệu vào tận nơi. Tôi cũng quen với việc cuốc bộ hoặc chạy xe máy chở từng chuyến vật liệu vào địa điểm xây dựng”, Cuôn cho hay.

Ở nơi biên giới, việc vận chuyển vật liệu xây dựng đến các địa điểm rất khó khăn.

Chính tinh thần chịu khó, ham học hỏi, dám nghĩ dám làm đã giúp chàng trai dân tộc Ve vượt qua những khó khăn trước mắt, vươn lên thoát nghèo, có công việc và sự nghiệp ổn định trên chính quê hương. Đến nay, thu nhập bình quân mỗi tháng của Hiên Cuôn là khoảng 20 triệu đồng, là trụ cột kinh tế, giúp gia đình thoát nghèo.

Không chỉ ổn định kinh tế gia đình, thợ xây Hiên Cuôn còn được bà con trong và ngoài thôn biết đến bởi sự tận tâm, trách nhiệm với nghề. Anh đã góp sức giúp nhiều gia đình dựng nhà kiên cố, có nơi ở an toàn trong mùa mưa bão; tham gia xây dựng nhiều công trình dân sinh trên địa bàn, góp phần thay đổi diện mạo của xã biên giới còn nhiều khó khăn.

“Tôi mong muốn có thể góp sức, dùng nghề nghiệp của mình để giúp bà con, cống hiến cho quê hương, không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn giúp thanh niên trên địa bàn cùng làm kinh tế, thoát nghèo bền vững”, Cuôn nói.

Trao “cần câu” cho thanh niên khó khăn

Với vai trò là thủ lĩnh Đoàn của thôn, anh cũng mạnh dạn thành lập “Biệt đội thợ xây” để hỗ trợ các đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn học nghề, có sinh kế ổn định tại địa phương. Đến nay, “Biệt đội thợ xây” đã thu hút được khoảng 20 thành viên, đều là thanh niên trên địa bàn, không có điều kiện đi làm ăn xa.

"Biệt đội thợ xây" giúp thanh niên khó khăn trên địa bàn có công việc và thu nhập ổn định.

Cuôn đứng ra nhận thầu các công trình nhà dân, các công trình dân sinh nhỏ, sau đó điều phối các anh em trong nhóm tham gia, tạo công ăn việc làm ổn định cho các thành viên. Từ mô hình này, nhiều thanh niên chậm tiến, thanh niên khó khăn đã được trao “cần câu”, có nghề nghiệp ổn định, tạo ra thu nhập để cải thiện cuộc sống như ấp ủ của thủ lĩnh Hiên Cuôn.

Qua gần 5 năm hoạt động, “Biệt đội thợ xây” đã trực tiếp xây dựng và sửa chữa hàng chục căn nhà trên địa bàn xã, góp phần cải thiện sinh hoạt cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, là Bí thư Chi đoàn thôn, Hiên Cuôn cũng tích cực vận động các thành viên trong “Biệt đội thợ xây” tham gia các hoạt động chung, góp sức thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã. Anh trực tiếp tổ chức, huy động đoàn viên thanh niên thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực như: xây dựng nhà cửa cho các hộ khó khăn, “Mái ấm vùng biên”, lò đốt rác cho khu dân cư, nhà vệ sinh, các công trình dân sinh trên địa bàn…

Đến nay, Cuôn cùng “Biệt đội thợ xây” đã tham gia thực hiện 5 công trình trong xây dựng nông thôn mới của xã Đắc Pring; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 11 căn nhà cho các hộ dân khó khăn, gia đình chính sách, thanh niên yếu thế.

"Biệt đội thợ xây" thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Không dừng lại ở đó, anh cũng sẵn sàng hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm nghề và định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thôn, góp phần giữ và phát huy nghề truyền thống tại địa phương.

“Sinh ra và lớn lên ở khu vực miền núi biên giới khó khăn, tôi luôn trăn trở và mong muốn thoát nghèo, góp sức xây dựng và phát triển quê hương. Việc giữ vững tinh thần thanh niên tiên phong, tự lực, dám nghĩ, dám làm đã giúp tôi trưởng thành mỗi ngày, thực hiện được giấc mơ thoát nghèo”, Cuôn chia sẻ.

Với những nỗ lực vươn lên thoát nghèo, đóng góp cho quê hương, Hiên Cuôn cũng nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng của Trung ương và địa phương như: Chứng nhận đạt giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2024 của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác năm 2024; Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2023 của Tỉnh Đoàn Quảng Nam; Tuyên dương Thanh niên làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025….

Hình ảnh thanh niên người dân tộc thiểu số cõng vật liệu lên núi, dựng từng bức tường, cất từng nóc nhà bằng sự kiên trì và trách nhiệm đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần lập thân, lập nghiệp cho thanh niên xã Đắc Pring.