Hạt giống đỏ từ Mùa hè xanh - Bài cuối: Dám bước ra khỏi vùng an toàn

TP - Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, hai sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM không ngần ngại dấn thân vào việc khó, vất vả để mang tới nhiều phần việc có ích cho những vùng quê xa xôi. Cũng nơi đó, những sinh viên ưu tú đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Lan tỏa giá trị tích cực

Những ngày tháng 7, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp trở thành mặt trận sôi động của chiến dịch tình nguyện Hè do các bạn sinh viên mang tới. Bạn Đinh Mạc Thảo Ngân, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (Trường ĐH Công nghệ TPHCM), cùng đồng đội không ngại nắng mưa, miệt mài tham gia nhiều công trình, phần việc ý nghĩa giúp đỡ người dân địa phương. Từ việc làm đường nông thôn, thắp sáng đường quê, tặng quà hộ khó khăn, đến việc ôn tập hè cho thiếu nhi… Mỗi công việc đều được Ngân và các bạn thực hiện với tất cả nhiệt huyết. Đặc biệt ý nghĩa với Thảo Ngân khi cô được tổ chức tín nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ, dìu dắt để được kết nạp Đảng ngay tại nơi đang tham gia hoạt động tình nguyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Trần Trí Quang trao quyết định kết nạp Đảng cho sinh viên Nguyễn Tri Bão Thắng

Ngân sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cả ba và mẹ đều là đảng viên. Truyền thống đó đã nuôi dưỡng tinh thần rèn luyện và ý chí phấn đấu trong Ngân. Cô sinh viên không chỉ năng động trong các hoạt động phong trào, còn là một tấm gương sáng trong học tập. Thảo Ngân đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2024 và nhiều danh hiệu khác ở cấp thành phố, cấp trường nhờ kết quả học tập nổi bật, sự nhiệt thành tham gia các hoạt động phong trào của trường, địa phương.

Đối với Thảo Ngân, chiến dịch Mùa Hè xanh này đặc biệt hơn cả những lần trước. Bởi đây lần đầu tiên cô dám “bước ra khỏi vùng an toàn” của bản thân, rời xa phố thị để tới với vùng quê tỉnh Đồng Tháp. “Những ngày hè cùng làm, cùng ăn, cùng sinh hoạt với các bạn em mới thật sự hiểu nơi đây không chỉ là điểm đến của một chiến dịch tình nguyện, còn một mái nhà thực sự, nơi các chiến sĩ xem nhau như những người thân ruột thịt”, Ngân nói thêm. Cùng với đó, người dân địa phương luôn chào đón và dành tình cảm đặc biệt cho các bạn sinh viên tình nguyện. Qua những bữa cơm giản dị, những cốc nước mát, phần quà nhỏ, đến ánh mắt quan tâm, những lời động viên mộc mạc… đều rất đỗi trân quý, giúp Ngân cảm nhận rõ hơn tình yêu thương máu thịt của bà con làng xóm.

Tham gia Mùa Hè xanh không chỉ mang đến cho Ngân những trải nghiệm thực tế quý báu, còn giúp cô trưởng thành hơn trong cả suy nghĩ và hành động. Qua từng công việc, Ngân học được cách sống trách nhiệm, biết sẻ chia và thấu hiểu nhiều hơn với những hoàn cảnh xung quanh. Những bài học ấy sẽ là hành trang vô giá, giúp Ngân và các bạn sinh viên tình nguyện khác tự tin hơn trong học tập, vững vàng hơn trong công việc và sống tích cực, có ích hơn cho cộng đồng.

Từ trải nghiệm của mình, Ngân cũng mong các bạn trẻ hãy thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn, đặt mình vào những trải nghiệm thực tế để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự sẻ chia, của tinh thần tập thể và của việc sống có lý tưởng. “Khi ấy, chúng ta sẽ thấy rằng tình yêu Tổ quốc không nằm ở lời nói, mà ở cách mỗi người trẻ chọn sống, chọn cống hiến mỗi ngày”, Ngân gửi gắm.

Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Công nghệ TPHCM tham gia chương trình Mùa hè xanh năm 2025 tại Đồng Tháp

Sống trách nhiệm, không ngại khó

Cùng tham gia tình nguyện và được kết nạp Đảng tại mặt trận xã Tân Thạnh (Đồng Tháp), bạn Nguyễn Tri Bão Thắng, sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin (Trường Đại học Công nghệ TPHCM) cũng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thắng quê ở xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp, nay có dịp quay trở về quê hương để tình nguyện và được kết nạp Đảng ngay trên mảnh đất quê hương mình. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Thắng sở hữu một bảng thành tích học tập ấn tượng với 3,6/4 điểm, và rèn luyện 100 điểm tuyệt đối. Đặc biệt, Thắng cũng là sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương trong 2 năm liền (năm 2023, 2024).

Thắng là em trong gia đình 2 anh em, với chỉ 3 công đất trồng dừa, cha Thắng ở quê phải chạy xe ôm để trang trải cuộc sống, lo cho con cái ăn học. Kinh tế gia đình khó khăn không làm chàng sinh viên Thắng nản chí, ngược lại nó còn củng cố để Thắng thêm ý chí để vươn lên, quyết tâm thay đổi cuộc đời mình bằng con đường học vấn, tinh thần tự lập và cống hiến. Suốt năm tháng học đại học, mùa hè nào Thắng cũng tham gia tình nguyện. “Em muốn cống hiến sức trẻ của mình giúp bà con thông qua những công trình, phần việc cụ thể”, Thắng nói.

Thắng cùng các bạn sinh viên tình nguyện xây dựng con đường giao thông nông thôn dài 600m (ngang 2m) tại ấp Bắc, góp phần giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. “Chiến dịch Mùa Hè xanh giúp em nhận ra rằng tình yêu quê hương không chỉ nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà ở những việc làm cụ thể, dù nhỏ bé nhất. Có thể cùng bà con làm một con đường mới khang trang, sửa mái nhà xiêu vẹo, hay chỉ đơn giản lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân nơi mình đến. Hơn nữa, tình yêu quê hương không chỉ nằm trong những điều lớn lao, vĩ đại, có thể bắt đầu từ chính hành động nhỏ mỗi ngày, biết sống tốt, sống có ích, dám thử thách bản thân và không ngại dấn thân vào những việc khó”, Thắng nói thêm.

Bạn Đinh Mạc Thảo Ngân, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (Trường ĐH Công nghệ TPHCM) được kết nạp Đảng ngay tại nơi đang tình nguyện hè

Với Thắng, Mùa Hè xanh năm nay không chỉ mang đến cho em những trải nghiệm quý giá, còn giúp em trưởng thành hơn rất nhiều trong học tập, cuộc sống và đặc biệt là dấu mốc trong đời được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Qua từng ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân địa phương, Thắng học thêm cho mình tinh thần “kỷ luật thép”, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng mềm. “Những kỹ năng ấy giúp em học tốt hơn, thêm hành trang cần thiết cho công việc sau này. Đặc biệt, em thấy mình sống tình cảm hơn, biết quan tâm và sẻ chia nhiều hơn với những người xung quanh”, Thắng tâm sự.