Hạt giống đỏ từ Mùa hè xanh - Bài 2: Trách nhiệm trên vai người trẻ

TP - Trong màu áo xanh tình nguyện, giữa nhịp sống bình dị của vùng quê Sen hồng – Đồng Tháp, các bạn sinh viên không chỉ mang theo tri thức, nhiệt huyết để phục vụ cộng đồng, họ còn ấp ủ lí tưởng cao đẹp được đứng vào hàng ngũ của Đảng…

Trân trọng từng khoảnh khắc thanh xuân

Bạn Võ Hồng Ngọc, sinh viên năm 4 ngành Quản trị nhân lực (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM), bước vào năm nhất học thạc sĩ Luật kinh tế. Dù bộn bề việc học, Ngọc vẫn rất thân quen với màu áo xanh tình nguyện. Mùa hè xanh năm nay, cô gái quê đất Sen hồng - Đồng Tháp lần thứ 3 tham gia và lần này cô về góp sức trẻ tình nguyện trên chính nơi mình sinh ra và lớn lên. “Em trân trọng từng khoảnh khắc của tuổi thanh xuân, bởi mỗi người chỉ sống một lần, chỉ có nhiệt huyết, dấn thân mới làm nên những kết quả thực sự. Mỗi trải nghiệm đều giúp em trưởng thành, vững vàng hơn. Vì thế, khi có bất kỳ cơ hội tình nguyện nào, em luôn cố gắng thu xếp việc học để tham gia, góp một phần sức trẻ cho quê hương”, Ngọc nói.

Anh Nguyễn Quang Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp trao giấy khen cho tân đảng viên Trần Mẫn Vy, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Ngày 27/7 vừa qua, Hồng Ngọc vinh dự cùng 13 chiến sĩ tình nguyện khác của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM được kết nạp Đảng ngay tại Khu Di tích Quốc gia Gò Tháp (xã Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp). “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay nơi mình sinh ra và lớn lên, lại trong thời điểm tham gia chiến dịch Mùa Hè xanh, nó trở nên thiêng liêng, ý nghĩa và rất hạnh phúc”, Ngọc xúc động nói. Di tích Gò Tháp không chỉ lưu giữ dấu tích nền văn hóa Óc Eo, còn là căn cứ địa cách mạng trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước gắn cả với giai đoạn chống Pháp và chống Mỹ. Đây là một trong những “địa chỉ đỏ” của Đồng Tháp hôm nay.

Anh Dương Trường Thuận - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Chỉ huy trưởng chiến dịch Mùa hè xanh của trường tại tỉnh Đồng Tháp cho rằng: “Những dấu ấn mà các chiến sĩ Mùa Hè xanh để lại không chỉ là những công trình, phần việc ý nghĩa, mà còn là sự lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện đến cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các bạn sinh viên được kết nạp Đảng dịp này phải đạt 2 năm liền là đoàn viên ưu tú, điểm học tập từ 2,8/4 trở lên, xếp loại rèn luyện đoàn viên và sinh viên từ tốt trở lên… Các bạn còn phải tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do trường phát động. Những năm trước có khoảng 5 - 6 bạn được kết nạp Đảng tại địa phương diễn ra hoạt động tình nguyện. Riêng năm nay có 13 sinh viên được kết nạp Đảng ngay tại tỉnh Đồng Tháp, nơi các bạn đang tham gia các hoạt động tình nguyện Hè”.

Cha mẹ Ngọc đều là đảng viên, nay đã nghỉ hưu, nên lý tưởng cách mạng và tinh thần cống hiến đã được hun đúc trong cô từ bé. Việc được kết nạp Đảng với Ngọc không chỉ vinh dự với bản thân, còn tiếp nối truyền thống gia đình. “Vào Đảng như một khởi đầu cho hành trình mới, để mình sống trách nhiệm hơn, không ngừng rèn luyện và trưởng thành, cống hiến sức trẻ cho quê hương thêm giàu đẹp”, Ngọc tâm sự.

Năm nay, chiến dịch tình nguyện Hè diễn ra vào thời điểm chính quyền hai cấp bắt đầu vận hành từ ngày 1/7, với nhiều thủ tục hành chính được số hóa. Điều này đặt ra không ít thách thức cho người dân, đặc biệt người lớn tuổi, ít tiếp xúc với công nghệ. Ngọc cùng hai bạn khác trong đội được phân công hỗ trợ người dân tại Trung tâm hành chính công xã Đốc Binh Kiều. Ngày đầu, chưa quen thủ tục hành chính, các bước triển khai, nhờ được cán bộ xã chỉ dẫn, ngay hôm sau các bạn đã tự tin hướng dẫn người dân cài ứng dụng, mở tài khoản, thực hiện các bước thủ tục hành chính công trực tuyến. “Những ngày hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp, không ít lần tụi em gặp trường hợp cụ ông, cụ bà sức đã yếu, chân đã chậm, mắt đã mờ tới xã làm thủ tục. Những khi như vậy, em với các bạn ra tận cổng hỗ trợ, dìu ông bà vào làm thủ tục, khi hoàn thành đưa ra tận xe để về”, Ngọc kể.

Tân đảng viên Võ Hồng Ngọc, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại xã Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp

Trưởng thành từ trải nghiệm và lý tưởng Ðảng

Bạn Trần Mẫn Vy, sinh viên năm 2 của Trường Đại học Công nghệ TPHCM cũng là đảng viên trẻ được kết nạp trong chiến dịch Mùa Hè xanh tại xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Vy sinh ra và lớn lên tại Bình Dương (nay là TPHCM). Từ nhỏ, cô đã được nuôi dưỡng trong một gia đình có truyền thống yêu nước và sự tận tụy với cộng đồng. Điều đó đã gieo vào cô niềm tin mạnh mẽ vào con đường cống hiến, làm những điều có ích cho xã hội.

Trước khi đặt chân đến xã Tân Thạnh, Vy nghĩ vùng quê này xa xôi, cách trở, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. “ Em từng tưởng tượng đến cảnh những con đường đất lầy lội, những ngôi nhà nhỏ tạm bợ nằm sát mé sông và trẻ em không có đầy đủ sách vở để học hành. Em lo rằng tụi em sẽ gặp khó khăn trong việc ăn ở, đi lại, cách kết nối với bà con vì sự khác biệt vùng miền”, Vy chia sẻ những lo lắng ban đầu.

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Công nghệ TPHCM làm đường nông thôn tại xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

Do đó, trước khi lên đường, Vy chuẩn bị rất kỹ tư trang lẫn tinh thần cho một hành trình không chỉ để cống hiến, còn để trưởng thành. “Hành trình mùa hè xanh tại Đồng Tháp là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của em. Được sống, làm việc và sẻ chia với bà con nơi đây, em cảm nhận sâu sắc giá trị của sự sẻ chia và cống hiến. Đặc biệt, được kết nạp Đảng ngay trong những ngày Hè tình nguyện càng tiếp thêm cho em động lực để sống trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho tập thể và cho xã hội”, Vy bộc bạch. Với Vy, được đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh hát Quốc ca, rồi Quốc tế ca là niềm tự hào, xúc động nghẹn ngào, đi cùng ý thức sâu sắc về trách nhiệm cao cả của một người Đảng viên mới. Với Vy, được vào Đảng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về chính trị, tư tưởng và lý tưởng cách mạng, sự ghi nhận cho quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân, thêm cơ hội lớn để cô cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước, cho nhân dân.

“Em sẽ luôn nỗ lực để giữ vững phẩm chất đạo đức của người đảng viên, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và đất nước. Em sẽ không ngừng phấn đấu để vững bước mỗi ngày trên con đường phụng sự Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin Đảng và Nhân dân đã trao gửi”, Vy nói thêm. Sau những ngày tham gia chiến dịch Mùa Hè xanh tại xã Tân Thạnh, Vy nhận ra rằng, trưởng thành không phải lý thuyết suông, nó đến từ những trải nghiệm thực tế, từ sự dấn thân. Cô đảng viên trẻ quyết tâm sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện những kỹ năng còn thiếu, tiếp tục tham gia các hoạt động Đoàn - Hội tại trường để duy trì tinh thần cống hiến, lan tỏa năng lượng tích cực đến các bạn sinh viên khác. “Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, em sẽ bước đi với tinh thần của Mùa Hè xanh: Dũng cảm, trách nhiệm và không ngừng học hỏi”, Vy nói.