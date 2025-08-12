Hạt giống đỏ từ Mùa hè xanh - Bài 4: Lý tưởng sống của những 'thầy giáo tương lai'

TP - Mỗi Mùa Hè xanh, những “thầy giáo lương lai” lại khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện đến những miền quê xa xôi giúp người dân địa phương cải thiện hạ tầng, giúp các em nhỏ thêm kiến thức. Cũng từ đó, họ thực hiện lý tưởng cuộc đời mình.

Bố mẹ tới chứng kiến con kết nạp Ðảng

Cuối tháng 7, bạn Nguyễn Văn Tuấn Thông cùng các chiến sĩ tình nguyện trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM dọn dẹp bàn ghế từ sân trường vào các lớp học tại trường THCS Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp. Nguyễn Văn Tuấn Thông, sinh viên năm 3 ngành Tài chính Ngân hàng, quê Đắk Nông (nay là Lâm Đồng), lần đầu đặt chân tới miền Tây tham gia chiến dịch tình nguyện tại xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp.

Đội hình tình nguyện của Thông có 28 bạn (10 nam) tham gia chiến dịch từ ngày 14/7 - 2/8. Công việc của Thông và đồng đội là ‘Thắp sáng làng quê’, xây dựng hơn 1km đèn năng lượng mặt trời và sửa chữa, dặm vá đường nông thôn. “Hôm đầu tham gia làm đường nông thôn, công việc khá nặng, làm không quen nên đau nhức khắp người, tay phồng rộp. Những ngày đầu tiên đó, tối về cả đội mệt nhoài, đặt lưng là ngủ. Dần rỗi cũng quen”, Thông kể.

Sau những công trình thắp sáng đường quê, những con đường mới làm xong, cả đội sinh viên tình nguyện lại lao vào những hoạt động ý nghĩa khác như: Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, tuyên truyền phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; dạy múa hát, kỹ năng mềm… “Có những lúc mệt, nhớ nhà nhưng tình cảm của bà con dành cho như tiếp thêm sức mạnh để em vượt qua những trở ngại”, Thông tâm tình. Chính sự gần gũi, niềm nở của bà con, đặc biệt là cô Giàu - người bán hàng ngoài chợ, nhiều hôm cô bắt cá rồi gọi đội tình nguyện sang nhà lấy về nấu ăn. Hành động tuy nhỏ nhưng rất ấm áp tình, đậm chất quê.

Tỉnh đoàn Đồng Tháp tặng quà cho 14 bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM được kết nạp Đảng trong chiến dịch tình nguyện hè

Với Thông, đời sinh viên sẽ thiếu nếu không một lần đi tình nguyện Hè. Đi để cảm nhận và sẻ chia những khó khăn, vất vả của bà con địa phương, để được góp sức trẻ xây dựng quê hương và hơn hết, đi để trưởng thành. “Những ngày tham gia chiến dịch, tụi em không chỉ sống cùng nhau mà sống với bà con, với văn hóa địa phương. Được mang đến giá trị vật chất và tinh thần từ con đường mới, đèn đường thắp sáng giúp bà con thuận tiện đi lại, góp phần phát triển kinh tế địa phương”, Thông chia sẻ. Chiến dịch Mùa Hè xanh không chỉ mang lại những trải nghiệm về lao động, mà còn là một “kỳ học không giảng đường” đầy ý nghĩa từ công việc thực tế hằng ngày. Từ một người ít nói, nhút nhát trước đám đông, Thông đã trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Có lẽ, điều đặc biệt nhất trong chuyến mùa Hè xanh này chính là khoảnh khắc Thông tuyên thệ đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay tại khu di tích Quốc gia Gò Tháp, xã Đốc Binh Kiều - nơi Thông đang tham gia các hoạt động tình nguyện hè. Thông sinh ra trong gia đình có truyền thống, cha mẹ đều là Đảng viên, Thông luôn mong muốn tiếp nối và phát huy con đường ấy. Buổi lễ kết nạp Đảng với Thông cùng các bạn sinh viên tình nguyện ưu tú khác hôm đó càng ý nghĩa và bất ngờ hơn khi cả bố và mẹ Thông không ngại đường xa, lặn lội từ Đắk Nông về dự, chứng kiến bước con trưởng thành.

Giờ đây, mang trên mình trách nhiệm của một Đảng viên trẻ, Thông tâm niệm, sẽ cố gắng phát huy học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội, có trách nhiệm với đất nước và Nhân dân.

Thầy giáo tương lai và ước mơ truyền cảm hứng

Cùng được kết nạp Đảng trong mùa hè tình nguyện năm nay là bạn Nguyễn Thành Đạt, sinh viên năm 4 ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Bạc Liêu. Ngoài việc học, Đạt còn đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Sư phạm. Gần như mọi hoạt động Đoàn - Hội của trường đều có dấu ấn của Đạt. Trong chiến dịch tình nguyện Hè 2025, Đạt tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đạt chia sẻ, chương trình Mùa Hè xanh không chỉ mang sức trẻ đóng góp cho các vùng quê xa xôi, nó còn mang lại cho sinh viên niềm vui, trải nghiệm và thêm nhiều bạn mới. Được rèn luyện trong thực tế cuộc sống hằng ngày, các bạn sinh viên có thêm kĩ năng, kiến thức để làm hành trang cho sau này.

Tân đảng viên Nguyễn Văn Tuấn Thông, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (bìa trái) tham gia chiến dịch tình nguyện hè tại Đồng Tháp

Học bổng Nâng bước thủ khoa tiếp sức Đảng viên trẻ Tháng 6 vừa qua, Nguyễn Khánh Bảo Thúy Vy sau khi tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Trà Vinh đã đỗ làm giáo viên Trường THCS Trần Phú, tỉnh Vĩnh Long. Thúy Vy quê xã Long Hòa (Vĩnh Long). Cô mồ côi cha từ năm lên lớp 10, năm 2020, Thúy Vy đạt thủ khoa đầu vào toàn trường và được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” do báo Tiền Phong trao tặng (trị giá 10 triệu đồng). Tháng 11/2023, Vy vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 2024, Thúy Vy còn vinh dự nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (lần thứ 2) và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Đạt quê ở phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau, cha mẹ gắn bó với nghề nuôi tôm hơn 30 năm. Thay vì nối nghiệp gia đình, Đạt chọn con đường làm người đưa đò với ngành Sư phạm Hóa học. Ước mơ trở thành giáo viên của Đạt được nhen nhóm từ thời cấp hai, khi được một thầy giáo dạy hóa truyền cảm hứng.

Với Đạt, việc được kết nạp Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm tự hào, đồng thời cũng gắn liền với trách nhiệm lớn hơn, phải cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để xứng đáng với tư cách, nhân cách đảng viên. “Được kết nạp Đảng lúc còn sinh viên, lại trong những ngày tham gia tình nguyện rất đặc biệt, một niềm vinh dự và tự hào lớn. Em hứa sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có để đưa các phong trào Đoàn - Hội ngày càng phát triển”, Đạt bày tỏ.