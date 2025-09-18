Bạn trẻ háo hức ngắm đèn lồng độc lạ ở TPHCM

TPO - Những ngày qua, triễn lãm lồng đèn ở TPHCM thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Những chiếc lồng đèn kích thước lớn gây chú ý bởi nhiều chi tiết tinh xảo, bắt mắt.