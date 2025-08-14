Cafe 'thủy cung' độc lạ ở TPHCM thu hút giới trẻ

TPO - Với phong cách cổ điển, không gian đầy sách kết hợp cùng những bể cá lớn như những thủy cung rực rỡ sắc màu, quán cà phê nằm trong con hẻm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa TPHCM) gây ấn tượng và thu hút giới trẻ.