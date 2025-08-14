Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Cafe 'thủy cung' độc lạ ở TPHCM thu hút giới trẻ

Phạm Nguyễn

TPO - Với phong cách cổ điển, không gian đầy sách kết hợp cùng những bể cá lớn như những thủy cung rực rỡ sắc màu, quán cà phê nằm trong con hẻm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa TPHCM) gây ấn tượng và thu hút giới trẻ.

1-32.jpg
Những hồ cá kích thước lớn đặt ngay lối vào và cách thiết kế độc lạ, quán cafe thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm và chụp ảnh﻿.
12.jpg
tp-1-30.jpg
Bên trong quán được phủ đầy sách.
tp-1-25.jpg
Quán được thiết kế tỉ mỉ với tone màu nhẹ nhàng, ấm áp﻿ với nội thất và vật dụng bài trí hoài cổ, độc đáo cùng âm nhạc du dương tạo nên sự thư thái cho khách.
1-18.jpg
Bể cá như một “thủy cung mini” khiến khách cảm giác như bước từ đường phố ồn ào vào một thế giới riêng mát rượi dưới đáy biển.
tp-1-17.jpg
Quán mở cửa từ cuối năm 2024 và lượng khách đến ngày càng nhiều. Để trang trí và đáp ứng nhu cầu của khách, mới đây quán đầu tư thêm nhiều hồ cá lớn.
1-15.jpg
1-16.jpg
1-21.jpg
1.jpg
Quán bắt đầu đông khách từ giữa buổi sáng đến tối, bất kể ngày thường hay cuối tuần.
1-7.jpg
1-9.jpg
tp-1-15.jpg
tp-1-11.jpg
"Khi đến đây, tôi cảm nhận sự tinh tế, nhẹ nhàng trong thiết kế nhưng không kém phần thú vị, vừa mang vẻ xưa cũ, vừa sống động vì những chi tiết đặc biệt. Đó là nơi có thể "ngâm" mình trong cảm xúc, vừa thư thái, vừa lắng nghe hơi thở của tĩnh lặng giữa trung tâm đô thị náo nhiệt", bạn Lê Mai Khánh Tường (ngụ phường An Nhơn, TPHCM) chia sẻ.
tp-1-13.jpg
tp-1-5.jpg
tp-1-4.jpg
tp-1-1.jpg
Quán cà phê còn gây ấn tượng khi bố trí một tấm bản đồ Việt Nam cao hơn 2m trong khuôn viên quán, thu hút nhiều người đến check-in.
1-29.jpg
"Thư giãn và tách biệt khỏi Sài Gòn náo nhiệt, kiểu không gian này khiến thời gian chậm lại, dễ “ngâm” mình trong một cuốn sách hoặc vài dòng viết", bạn Khấu Thành Phương Thiên (ngụ phường Chợ Lớn) cảm xúc.
1-23.jpg
1-28.jpg
tp-1-27.jpg
tp-1-24.jpg
"Tối thấy rất thích không gian này. Quán có chút hoài cổ cộng với ánh sáng dịu gợi nhớ về những quán cà phê Sài Gòn xưa, nhưng lại có điểm nhấn hiện đại nhờ hồ cá. Dễ nảy ra ý tưởng sáng tác, vì vừa có sự tĩnh lặng để suy nghĩ, vừa có những chi tiết thị giác gợi cảm hứng", bạn Putri Ayuningtyas (quốc tịch Indonesia, sống tại TPHCM được 7 năm) làm trong lĩnh vực công nghệ chia sẻ.
Phạm Nguyễn
#quán cà phê thủy cung TPHCM #cafe độc lạ Sài Gòn #quán cà phê sách và cá #thiết kế quán cà phê hoài cổ #cà phê có hồ cá lớn #quán cà phê phong cách cổ điển #check-in quán cà phê Sài Gòn #quán cà phê thư giãn TPHCM #quán cà phê có bản đồ Việt Nam #trải nghiệm cà phê thủy cung

