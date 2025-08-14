Cafe 'thủy cung' độc lạ ở TPHCM thu hút giới trẻ

TPO - Với phong cách cổ điển, không gian đầy sách kết hợp cùng những bể cá lớn như những thủy cung rực rỡ sắc màu, quán cà phê nằm trong con hẻm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa TPHCM) gây ấn tượng và thu hút giới trẻ.
Quán bắt đầu đông khách từ giữa buổi sáng đến tối, bất kể ngày thường hay cuối tuần.
"Khi đến đây, tôi cảm nhận sự tinh tế, nhẹ nhàng trong thiết kế nhưng không kém phần thú vị, vừa mang vẻ xưa cũ, vừa sống động vì những chi tiết đặc biệt. Đó là nơi có thể "ngâm" mình trong cảm xúc, vừa thư thái, vừa lắng nghe hơi thở của tĩnh lặng giữa trung tâm đô thị náo nhiệt", bạn Lê Mai Khánh Tường (ngụ phường An Nhơn, TPHCM) chia sẻ.
Quán cà phê còn gây ấn tượng khi bố trí một tấm bản đồ Việt Nam cao hơn 2m trong khuôn viên quán, thu hút nhiều người đến check-in.
"Tối thấy rất thích không gian này. Quán có chút hoài cổ cộng với ánh sáng dịu gợi nhớ về những quán cà phê Sài Gòn xưa, nhưng lại có điểm nhấn hiện đại nhờ hồ cá. Dễ nảy ra ý tưởng sáng tác, vì vừa có sự tĩnh lặng để suy nghĩ, vừa có những chi tiết thị giác gợi cảm hứng", bạn Putri Ayuningtyas (quốc tịch Indonesia, sống tại TPHCM được 7 năm) làm trong lĩnh vực công nghệ chia sẻ.