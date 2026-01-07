Hơn 509 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng tình nguyện vì cộng đồng

TPO - Trong năm 2025, tuổi trẻ Đà Nẵng đã tổ chức hơn 2.500 hoạt động tình nguyện thu hút hơn 509 nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia, mang lại những hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.

Sáng 7/1, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2025.

Năm 2025, tuổi trẻ Đà Nẵng tổ chức hơn 2.500 hoạt động tình nguyện. Ảnh: Giang Thanh

Trong năm 2025, tuổi trẻ Đà Nẵng đã xây dựng 6 công trình, phần việc thanh niên cấp thành phố, 354 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá 7,3 tỷ đồng. Tổ chức Đoàn các cấp tổ chức hơn 2.500 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 509 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong thời điểm bão và mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn, Thành Đoàn phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng ở các xã vùng sâu, vùng xa với kinh phí trên 1,7 tỷ đồng.

20 đội hình sinh viên tình nguyện ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ kéo dài với sự tham gia của 1.500 sinh viên, triển khai nhiều phần việc thiết thực như: dọn vệ sinh trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa…; hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa cho các gia đình chính sách, các hộ khó khăn…

Hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức 94 đội hình thanh niên tình nguyện, đồng hành hỗ trợ người dân, cán bộ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở; 22 đội hình sinh viên tình nguyện từ các trường ĐH, CĐ cũng tham gia hỗ trợ tại các địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới…

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần đổi mới, sáng kiến, ứng dụng khoa học – công nghệ, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số của thành phố.

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp được chú trọng. Thành Đoàn đã hỗ trợ và hiện thực hóa 47 ý tưởng sáng tạo của thanh niên, tổ chức 8 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trao 32 vườn cây sinh kế cho thanh niên khó khăn; tổ chức 10 diễn đàn thanh niên khởi nghiệp…

Ra mắt Chuyên trang Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn.

Các cấp bộ Đoàn hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn có lãi suất thấp để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải ngân được trên 2.300 tỷ đồng với 834 tổ tiết kiệm vay vốn.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen cơ hội, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP. Đà Nẵng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên.

“Các cấp bộ Đoàn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong học tập, lao động, tình nguyện, chuyển đổi số và tham gia xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, mang lại hiệu quả thiết thực”, anh Hùng nói.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng Lê Trí Thanh đề nghị Thành Đoàn Đà Nẵng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng với tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng, đề nghị Thành Đoàn Đà Nẵng sớm củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, triển khai vận hành thông suốt, nhịp nhàng theo mô hình mới để đáp ứng được những thách thức, yêu cầu trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên phải đổi mới công tác tuyên truyền, phương thức hoạt động phù hợp với từng môi trường, từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể. Việc tổ chức các hoạt động, phong trào phải đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ, có tính lan tỏa sâu và thực chất.

Trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cá nhân và Cờ thi đua xuất sắc năm 2025 cho các đơn vị.

“Ở khu vực đô thị, tổ chức Đoàn phải xung kích trong đổi mới sáng tạo, để xây dựng đô thị đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh. Ở khu vực nông thôn, miền núi, phải thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước xóa bỏ khoảng cách giữa nông thôn, miền núi với vùng đô thị, vùng trung tâm”, ông Thanh nói.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu Thành Đoàn Đà Nẵng chủ động đề xuất, tham mưu chủ trương, chính sách để phát triển hoạt động của Đoàn, phong trào thanh thiếu niên, phong trào sinh viên xuất phát từ thực tiễn địa phương, đơn vị.