Người trẻ tự hào Việt Nam với ‘Nhà tôi có treo một lá cờ’

TPO - “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Made in Việt Nam”… là hai trong nhiều sản phẩm âm nhạc được người trẻ sáng tạo để kể câu chuyện yêu nước, tự hào dân tộc hưởng ứng chiến dịch “Tự hào Việt Nam”. Các sản phẩm gắn với #TuhaoVietNam.

Chiến dịch truyền thông toàn quốc với chủ đề “Tự hào Việt Nam” là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

“Tự hào Việt Nam” – chủ đề chiến dịch, không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là lời khẳng định về những giá trị lịch sử, văn hóa hào hùng của dân tộc, là sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước và là nguồn động lực mạnh mẽ để tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước, cống hiến. Chiến dịch chuyển tải niềm tự hào lớn lao này thành những hành động cụ thể, sáng tạo và thiết thực trong đời sống.

Thanh niên Việt Nam diễu hành tổng hợp luyện tối 21/8.

﻿Ảnh: Xuân Tùng



Hưởng ứng chiến dịch, tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên đã đăng tải, chia sẻ rộng rãi bộ sản phẩm truyền thông với chủ đề “Tự hào Việt Nam” với bộ nhận diện, infographic, video clip, podcast, template capcut... (từ đường link 263.vn/TuhaoVietNam).

Nhiều fanpage, tài khoản cá nhân mạng xã hội của người trẻ đã thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa, đăng tải các nội dung, hình ảnh, video thể hiện niềm tự hào về lá cờ Tổ quốc, về các thành tựu của đất nước và sử dụng hashtag chính thức #TuhaoVietNam.

Một điểm nổi bật, nhiều bạn trẻ đã thể hiện khả năng sáng tạo khi làm sản phẩm truyền thông hiện đại như video ngắn (reels, shorts), phóng sự, video mẫu trên các ứng dụng CapCut, TikTok,... gắn với các sản phẩm âm nhạc của chiến dịch như ca khúc “Made in Việt Nam”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”... để kể câu chuyện về niềm tự hào dân tộc theo góc nhìn độc đáo, sáng tạo của tuổi trẻ.

Các sản phẩm được triển khai, gắn với hashtag chính thức #TuhaoVietNam trên các nền tảng số, cũng như gắn logo nhận diện Tự hào Việt Nam lên các sản phẩm truyền thông, ảnh, clip đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội (Link tải về logo: 1.org.vn/logo-THVN).

Đoàn viên thanh niên hưởng ứng chia sẻ rộng rãi bộ sản phẩm truyền thông với chủ đề “Tự hào Việt Nam”. Ảnh: TĐHN

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên cả nước và toàn xã hội tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động trong Chiến dịch truyền thông ý nghĩa này. Mỗi hành động, mỗi chia sẻ, mỗi câu chuyện về niềm tự hào dân tộc sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Tự hào Việt Nam”, khẳng định tình yêu quê hương đất nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên thay ảnh đại diện hưởng ứng "Tự hào Việt Nam". Ảnh: FBNV

“Phủ đỏ” không gian tự hào Việt Nam, lan tỏa “câu chuyện thời hoa lửa”

Cùng với không gian số, nhiều hoạt động trực quan sinh động đã được triển khai. Trong đó, có việc trang trí trụ sở làm việc, trường, lớp, không gian công cộng bằng cờ Tổ quốc, cờ Đảng và bộ nhận diện “Tự hào Việt Nam”; tuyên truyền chủ đề “Tự hào Việt Nam” thông qua hệ thống màn hình LED, bảng điện tử tại các địa điểm công cộng, trụ sở cơ quan, trường học trên địa bàn. Tổ chức, vận động trao tặng cờ tổ quốc, ưu tiên cho 286 xã, phường, đặc khu ở khu vực biên giới.

Đặc biệt, trong hành trình lan toả “Tự hào Việt Nam” là hoạt động về nguồn, đến “địa chỉ đỏ”, thăm thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người hoạt động cách mạng… và thân nhân của người có công với cách mạng.

Thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”, đăng tải trên các nền tảng số để lan tỏa những câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh.

Thời gian dự thi: Từ ngày 20/8/2025 đến 27/8/2025.