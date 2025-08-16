Từ địa đầu Lũng Cú đến đất mũi Cà Mau vang lên bản hoà ca 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

TPO - Hà Nội cùng 6 điểm cầu cấp Trung ương và 34 điểm cấp tỉnh và 3.334 điểm cấp xã cùng lúc rực rỡ sắc cờ, vang vọng tiếng hát và chung một khẩu hiệu trong Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tạo nên một bản hòa ca của lòng yêu nước, vang lên đồng thời ở mọi miền Tổ quốc.

Bản hoà ca "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 16/8, Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đồng loạt được tổ chức trên khắp cả nước, từ từ địa đầu Tổ quốc cột cờ Lũng Cú đến đất mũi Cà Mau.

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp Trung ương diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng - Lâm Đăng Hải

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp Trung ương diễn ra tại tại 7 địa điểm: Vườn hoa Vạn Xuân (TP Hà Nội); Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo và Cột cờ Thủ Ngữ, phường Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh); Cột mốc ba biên, Nhà văn hoá hữu nghị 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi); Mũi Đôi - Hòn Đầu (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa); Cột cờ Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang); Cột cờ Mũi Cà Mau, (tỉnh Cà Mau).

Đoàn viên, thanh niên bày tỏ niềm tự hào, hướng về cờ Tổ quốc. Ản: Xuân Tùng

Lễ chào cờ là hoạt động trọng tâm của Chặng 2 trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với tên gọi Hành trình "Tự hào bản hùng ca dân tộc" diễn ra từ ngày 27/7 đến 19/8/2025.

Giữa sắc đỏ rực rỡ của hàng nghìn lá cờ Tổ quốc tung bay, giữa âm vang hào hùng của Quốc ca và Hội ca, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên hòa mình trong lễ trang nghiêm, mở ra các hoạt động cao điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam bày tỏ, đây là thời khắc mà tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ, từ quảng trường Ba Đình lịch sử tới những bản làng xa xôi, từ đảo tiền tiêu đến những con phố rợp bóng cờ hoa. Hà Nội cùng 6 điểm cầu cấp Trung ương và 34 điểm cấp tỉnh và 3.334 điểm cấp xã cùng lúc rực rỡ sắc cờ, vang vọng tiếng hát và chung một khẩu hiệu.

"Hôm nay không chỉ là một buổi lễ, mà là một bản hòa ca của lòng yêu nước, vang lên đồng thời ở mọi miền Tổ quốc", anh Lâm nói.

Anh Lâm bày tỏ, Tám mươi năm trước, mùa thu lịch sử 1945 đã chứng kiến một cuộc chuyển mình vĩ đại: từ thân phận nô lệ bị áp bức, dân tộc ta đã đứng lên giành quyền tự quyết, khai sinh một quốc gia độc lập, tự do. Đó không chỉ là chiến thắng của ý chí và lòng quả cảm, mà còn là khoảnh khắc định hình tương lai đất nước.

"Khi ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta hiểu rằng tự do này không phải là món quà ban tặng, mà là kết tinh của máu, mồ hôi và nước mắt biết bao thế hệ đã ngã xuống, để Tổ quốc được trường tồn", anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Biến tình yêu, tự hào Tổ quốc thành hành động

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”năm nay lan tỏa khắp mọi miền đất nước với những hoạt động vừa trang nghiêm, vừa sôi động. Từ tri ân những người có công, trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ đến các vùng biên giới, hải đảo; đến những lễ chào cờ tại các địa danh lịch sử, những màn đồng diễn, xếp hình cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam, và làn sóng chia sẻ trên mạng xã hội bằng những hình ảnh, video sáng tạo.

Mỗi hoạt động, mỗi câu chuyện, mỗi khoảnh khắc trong hành trình đều góp thêm một sắc màu vào bức tranh rực rỡ của lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Mỗi hình ảnh, mỗi đoạn video, mỗi câu chuyện lan tỏa hôm nay chính là lời khẳng định “chúng ta là người Việt Nam". Đó là niềm tự hào không gì so sánh được!

Các bạn trẻ cùng hào nhịp "Thanh niên Việt Nam, tiến!". Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam kêu gọi, mỗi hội viên, thanh niên hãy biến cảm xúc hôm nay thành những hành động cụ thể và bền bỉ, để lá cờ Tổ quốc và tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiện diện trong từng việc làm, từ những sản phẩm sáng tạo lan tỏa thông điệp yêu nước trên mạng xã hội, đến những ngày miệt mài tình nguyện, học tập, lao động, khởi nghiệp

Dù bạn ở thành phố hay vùng quê, dù công việc lớn hay nhỏ, hãy để mọi việc bạn làm đều góp phần khắc họa hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc", anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam kêu gọi các cấp Hội, cán bộ Hội, Hội viên, thanh niên cả nước đồng loạt thay avatar Tôi yêu Tổ quốc tôi (#ToiYeuToQuocToi (khunghinh.net)) và tích cực hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi", lan tỏa tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc bằng cách: Chụp ảnh check in cùng là cờ Tổ quốc (đăng tải trên Facebook hoặc Instagram) và sáng tạo video Clip Tôi yêu Tổ quốc tôi (đăngtải trên tài khoản TikTok) đính kèm bộ hashtag #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam#TYTQT.

Đoàn viên, thanh niên chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều hoạt động tri ân, tự hào lịch sử dân tộc

Sau Lễ chào cờ, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng 800 cờ Tổ quốc và ảnh Bác cho Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội; thăm và tặng quà 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn (mỗi gia đình gồm 1 túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt); thăm đội hình “Bình dân học vụ số” hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Trúc Bạch.

Cùng với hoạt động cấp Trung ương, các cấp bộ Hội trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại 34 tỉnh, thành phố, 3334 địa điểm tại các xã, phường, đặc khu.

Nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa được triển khai. Nổi bật, có phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phát động treo cờ nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ; tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia; gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử; tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tặng học bổng, ba lô, sách, bút phục vụ năm học mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao tặng ảnh Bác Hồ tới các em thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Phạm Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình tặng cờ Tổ quốc tới đoàn viên thanh niên. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Bí thư Đảng uỷ phường Ba Đình Phạm Quang Thanh tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, và anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho đoàn viên, thiếu niên nhi đồng. Ảnh: Xuân Tùng

Lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội, phường Ba Đình thăm, tặng quà lão thành cách mạng. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội, phường Ba Đình thăm, tặng quà đội tình nguyện "Bình dân học vụ số". Ảnh: Lâm Đăng Hải

​Theo Ban Tổ chức, các cấp bộ Hội trao tặng gần 16.000 lá cờ Tổ quốc, 3.000 ảnh Bác; triển khai thực hiện gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức khoảng 2.000 hoạt động tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ sau Lễ chào cờ; trao tặng gần 2500 suất quà với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng.